Βόλος – Παναιτωλικός 1-0: Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα της Θεσσαλίας

Επέστρεψε στις νίκες ο Βόλος που «καθάρισε» με 1-0 τον Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλικό για τη 15η αγωνιστική της Super League και θα κάνει καλές γιορτές. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο παρέμεινε σε τροχιά τετράδας με αυτό το τρίποντο ενώ οι Αγρινιώτες δεν κατάφεραν να αντιδράσουν μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ καθώς έπεσαν πάνω στον Σιαμπάνη που κράτησε «όρθιους» τους γηπεδούχους με σπουδαίες επεμβάσεις.

Πολύ αργό ήταν το τέμπο στα πρώτα 25 λεπτά και η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 31′ για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Ο Ματσάν έκανε το πλασέ από πλεονεκτική θέση στην περιοχή, αλλά ο Σιαμπάνης απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται από την αρχή της σεζόν.

Νέα μεγάλη ευκαιρία για τους Αγρινιώτες στο 37′, με την κεφαλιά του Αγκίρε από το σημείο του πέναλτι να περνά λίγο άουτ! Η καλύτερη στιγμή των γηπεδούχων στο ματς σημειώθηκε στην εκπνοή του πρώτου μέρους, με τον Χουάνπι να εκτελεί από την καρδιά της μικρής περιοχής και τον Τσάβες να μπλοκάρει.

Ο Βόλος κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 66′ με το σουτ του Μαρτίνες από τη μικρή περιοχή (1-0), χωρίς να είναι καλύτερος του αντιπάλου του. Μετά το γκολ που δέχτηκαν οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 72′ για το 1-1, με τον Σιαμπάνη να κάνει τεράστια επέμβαση σε καρφωτή κεφαλιά του Σιέλη μετά από κόρνερ.

Το ματς… άνοιξε για ταν καλά στη συνέχεια, με τους παίκτες του Παναιτωλικού να τα δίνουν όλα για την ισοφάριση και τους γηπεδούχους από την άλλη να βρίσκουν αρκετούς χώρους στις αντεπιθέσεις που έβγαζαν. Ετσι στο 82′ ο Ασεχνούν αντί να δώσει στον αμαρκάριστο Λάμπρου για να κάνει το 2-0, επιχείρησε να τελειώσει μόνος του την φάση χωρίς να τα καταφέρει απέναντι στον Τσάβες, ενώ στο 83′ ο Σιαμπάνης είπε και πάλι «όχι» στο απευθείας φάουλ του Ματσάν.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Σιαμπάνης με τις επεμβάσεις του αποδείχθηκε καθοριστικός για την έκβαση της αναμέτρησης.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Μαρτίνες πέτυχε το μοναδικό γκολ του ματς σε μία από τις λίγες καλές στιγμές του Βόλου.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος ποδοσφαιριστής που να υστέρησε σημαντικά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο ματς για τον Γιουμαντζίδη που δεν είχε πρόβλημα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μαρτίνες (66′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τασιούρας (77′ Τριανταφύλλου), Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (77′ Μπουζούκης), Πίντσι (78′ Ασεχνούν), Λάμπρου (88′ Κύρκος), Μακνί (61′ Χάμουλιτς)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασσίου): Τσάβες, Αγαπάκης (75′ Μίχαλακ), Σιέλης, Γκαρσία (89′ Χότζα), Μανρίκε, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (87′ Μπελεβώνης), Ματσάν (89′ Σμυρλής), Άλεξιτς (75′ Τσούρα), Αγκίρε

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Λεβαδειακός – Βόλος 11/1, 16:00

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 10/1, 19:30