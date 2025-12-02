Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)
Με τον Σαΐντ Χάμουλιτς να πετυχαίνει τρία από τα έξι γκολ της ομάδας του, ο Βόλος κέρδισε με το εμφατικό 6-0 το Αιγάλεω σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαΐντ Χάμουλιτς ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, ο Βόλος συνέτριψε το Αιγάλεω με 6-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.
Συγκεκριμένα η ομάδα της Μαγνησίας, μετά από τέσσερα παιχνίδια έφτασε τους 7 βαθμούς, ενώ το «Σίτι» παρέμεινε στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό αφού αυτή ήταν η 4η ήττα του.
Η ομάδα της Μαγνησίας δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στο «Σίτι» κι έκανε ένα μεγάλο βήμα για την παρουσία της στα νοκ-άουτ του θεσμού.
Ο Χάμουλιτς βρήκε δίχτυα στο 57’ (πλασέ), στο 62’ (πλασέ) και στο 84’ (σουτ), ενώ δύο γκολ σημείωσε ο Ασεχνούν (10’ απευθείας φάουλ, 88’ πλασέ) κι ένα ο 18χρονος Σαντής (13’ πλασέ).
Βόλος ΝΠΣ: Γραμματικάκης, Τασιούρας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα (46’ Λυκουρίνος), Γροσδής (78’ Βαϊνόπουλος), Μπουζούκης (68’ Τσοκάνης), Λεγκίσι, Ασεχνούν, Σαντής (58’ Προύντζος), Χάμουλιτς
Αιγάλεω: Καραργύρης, Φέλιξ, Ευαγγέλου (63’ Τσιλιγγίρης), Ουνγκιαλίδης, Χότσκο (74’ Αθανασακόπουλος), Τάμπας, Καραμπάς, Τακεσιάν (63’ Απαλοδήμας) Φοφανά, Τσέγκρα, Εννομό.
