Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Ματσάρα στο Πανθεσσαλικό με πρωταγωνιστή τον Σιαμπάνη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας «ύψωσε τείχος» στην εστία κι έτσι ο Βόλος απέσπασε ισοπαλία 1-1 κόντρα στην ανώτερη απόψε (6/12), Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους γηπεδούχους. Μετά από φάση διαρκείας, ο Χάμουλιτς έκανε το διαγώνιο σουτ στο 8’, με τον Μόιζες Ραμίρες να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Ακολούθησαν σπουδαίες φάσεις για την Κηφισιά, όλες με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη.

Στο 9’ ο οσονούπω φορ του Παναθηναϊκού στόπαρε την μπάλα, γύρισε και σούταρε, για να αποκρούσει ο Σιαμπάνης. Δυο λεπτά μετά, ο τερματοφύλακας των Θεσσαλών είχε απάντηση και στο δυνατό σουτ του Χόρχε Πόμπο, μετά την ενέργεια και στρώσιμο του Τεττέη από τα δεξιά.

Και η επόμενη καλή στιγμή ανήκε στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Τεττέη, στο ημίωρο, κέρδισε σε δύναμη και ταχύτητα τον Νούριο Φορτούνα, αλλά το διαγώνιο πλασέ που επιχείρησε από δεξιά ήταν αρκετά άστοχο. Στο 35’, από προσπάθεια και γύρισμα του Γιώργου Μύγα, η μπάλα έφτασε στον Πίντσι, αλλά η προβολή του τελευταίου έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Ραμίρες. Για να έρθει στην επόμενη φάση το 0-1.

Σε οργανωμένη προσπάθεια από τα αριστερά, η μπάλα στρώθηκε στον Σιμόν που σούταρε, ο Κάργας στην προσπάθειά του να απομακρύνει έκανε προβολή, με την μπάλα να αλλάζει κατεύθυνση και να καταλήγει στα δίχτυα του Σιαμπάνη. Ο Κάργας προσπάθησε να… εξιλεωθεί τρία λεπτά μετά, αλλά το πλασέ του πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ραμίρες, σε ένα συναρπαστικό πρώτο μέρος με γρήγορο ρυθμό και πολλές φάσεις.

Που ακόμη δεν είχε τελειώσει… Από κεφαλιά-απομάκρυνση του Εμπό, η μπάλα έφτασε στον Λάζαρο Λάμπρου, ο οποίος ανατράπηκε από τον Σόουζα. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο Χάμουλιτς που νίκησε τον Ραμίρες για το 1-1 στο 43’. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ανάλογο ρυθμό, αλλά ευκαιρίες «καθαρές» σταμάτησαν να δημιουργούν οι δυο ομάδες.

Η πιο σπουδαία χάθηκε για την Κηφισιά στο 68’ και ήταν, μάλιστα, διπλή. Ο Πόμπο ελίχθηκε υπέροχα από τα αριστερά, σούταρε με το δεξί, ο Σιαμπάνης απέκρουσε, η μπάλα στρώθηκε στον Πόκορνι που σούταρε από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να πραγματοποιεί νέα επέμβαση, παρά την πληθώρα παικτών μπροστά του. Ο Σιαμπάνης έκανε κι άλλη επέμβαση, κάπως πιο εύκολη, δυο λεπτά μετά, στο φαλτσαριστό σουτ του Αντόνισε.

Οι δυο τους πρωταγωνίστησαν και στη φάση του 86ου λεπτού, με τον πρώην τερματοφύλακα των Άρη, ΠΑΟΚ να πραγματοποιεί ακόμη μία σωτήρια επέμβαση. Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Βόλο να ανεβαίνει τέταρτος με 22 βαθμούς, έναν παραπάνω από τον Λεβαδειακό που δοκιμάζεται αύριο στην Τρίπολη (7/12, 17:00) από τον Αστέρα ενώ η Κηφισιά «έπιασε» στους 16 τον έβδομο Άρη που φιλοξενείται στην Τούμπα (7/12, 19:30) από τον ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το πέναλτι που κέρδισε Λάμπρου και μετέτρεψε σε γκολ ο Χάμουλιτς ήρθε σε ένα διάστημα που η Κηφισιά ήταν καλύτερη και από εκεί και μετά το παιχνίδι ισορρόπησε σε έναν βαθμό.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Σιαμπάνης είχε αρκετές και σημαντικές επεμβάσεις όντας ο κύριος λόγος που ο Βόλος πήρε τον βαθμό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε σημαντικά από τις δύο ομάδες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Τσακαλίδης υπέδειξε από μόνος του το πέναλτι υπέρ του Λάμπρου ενώ δεν υπήρξε κάποια άλλη δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Χάμουλιτς (43’ πεν.) / Σιμόν (36’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Βόλος ΝΠΣ (Χουάν Φεραντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Φορτούνα, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα (90’ Ασεχνούν), Πίντσι (54’ Χουάνπι), Τζόκα (90’ Μπουζούκης), Χάμουλιτς (73’ Μακνί), Λάμπρου

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Έμπο, Λαρουσί, Ποκόρνι, Ούγκο Σόουζα, Πόμπο (90+3’ Ρουκουνάκης), Πέρεθ (55’ Αμανί), Αντόνισε, Παντελίδης (90’ Ζέρσον), Τεττέη

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Παναθηναϊκός – Βόλος (14/12, 21:00)

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης (13/12, 20:00)