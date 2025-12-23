Τα… κάλαντα του Λανουά στους διαιτητές

Μπορεί ο Λανουά, την περασμένη εβδομάδα, να ευχήθηκε στους διαιτητές Καλά Χριστούγεννα, καθώς δεν θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη όπου επρόκειτο να αναλύσει τα λάθη της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όμως σήμερα (23/12) φρόντισε να τους πει τα… κάλαντα. Με e mail που έστειλε στους ρέφερι της Super League και της Super League 2 ζητεί να είναι συνεπείς στις προπονήσεις, επειδή τον Φεβρουάριο θα διεξαχθούν τα αγωνιστικά τεστ που θα είναι πολύ αυστηρά και οι ρέφερι κατάλαβαν ότι θα έχουν πρόβλημα όσοι κοπούν, με άλλα λόγια δεν θα ορίζονται.

Τα σεμινάρια όπου θα γίνουν τα αγωνιστικά τεστ έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο, πιο συγκεκριμένα 3-5 Φεβρουαρίου αυτό της Super League και θα ακολουθήσουν τα δυο της δεύτερης κατηγορίας, αλλά οι διαιτητές δεν είχαν στο μυαλό τους τα αγωνιστικά τεστ. Νόμισαν ότι θα ξέμπλεκαν με απλό έλεγχο φυσικής κατάστασης που δεν τους αφήνει εκτός ορισμών, σε αντίθεση με τα τεστ.

Θυμίζουμε ότι πέρσι είχαν κοπεί οι μισοί διαιτητές της Super League, στο σεμινάριο του Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα η ΚΕΔ να αναγκαστεί να τα υποβαθμίσει σε έλεγχο φυσικής κατάστασης για να μην ξεμείνει ο Λανουά από διαιτητές! Ο δεύτερος λόγος που σήμανε συναγερμός στις τάξεις των διαιτητών είναι ότι το SDS test, έτσι ονομάζεται αυτό που τρέχουν οι διαιτητές, θα γίνει χωρίς αντίστροφη μέτρηση (σ.σ. δευτερόλεπτα ξεκούρασης στο ενδιάμεσο), κάτι που σημαίνει ότι ο Γάλλος ανεβάζει τον δείκτη δυσκολίας.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι ο Λανουά είχε καλέσει σε ειδικό σεμινάριο μόνο τους 24 από τους 57 ρέφερι της Super League 2, δηλαδή μόνο όσους υπολόγιζε για τα πλέι οφ και για τα πλέι άουτ. Επειδή ξεσηκώθηκαν οι ενώσεις τούς κάλεσε σε αγωνιστικά τεστ και κόπηκαν καμιά 30αριά. Περισσότερο φοβούνται οι διαιτητές της Super League 2, στο ενδεχόμενο να κοπούν. Πάντως, το προπονητικό πρόγραμμα θα είναι αυστηρό για όλους και στο διάστημα της διακοπής.

Το SDS HIIT (Single Double Single – High Intensity Interval Test) αξιολογεί την ικανότητα του διαιτητή να εκτελέσει μια σειρά από διαδρομές υψηλής έντασης ακολουθώντας συγκεκριμένα ηχητικά σήματα. Ο χρόνος μεταξύ του τέλους του τεστ 1 και της έναρξης του τεστ 2 πρέπει να είναι 6 έως 8 λεπτά το πολύ. Τα τεστ φυσικής κατάστασης πρέπει να γίνονται σε γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα. Για τα τεστ συνιστάται η χρήση ποδοσφαιρικών παπουτσιών.