Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
18.12.2025 | 19:30
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια, πέντε οίκοι ανοχής
18.12.2025 | 21:31
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της
17.12.2025 | 20:36
Συνελήφθησαν δύο τράπερ ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος
Ποδόσφαιρο 18 Δεκεμβρίου 2025 | 22:22

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά όρισε οκτώ διαιτητές από δυο φορές επειδή δεν έχει λύσεις, ενώ ο Βαλέρι δεν μπορεί να ενισχύσει το VAR

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Μπορεί το καλοκαίρι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά να ανέβασε έξι διαιτητές στον πίνακα της Super League, δείχνοντας ότι θέλει να φέρει αέρα ανανέωσης, τελικά η κίνηση αυτή αποδείχθηκε βήμα στο κενό! Πιο συγκεκριμένα, επέστρεψαν οι Κουκούλας (Λέσβου), Ματσούκας (Εύβοιας), ενώ οι άλλοι τέσσερις είναι οι εξής: Μόσχου (Λασιθίου), Γιουματζίδης (Πέλλας), Μέγας (Πιερίας), Κόκκινος (Χαλκιδικής). Ουσιαστικά, οι νέοι ρέφερι είναι πέντε, καθώς ο Αλέξανδρος Μέγας είναι τραυματίας και παραμένει εκτός.

Ξεπερνάμε το γεγονός ότι οι νέοι διαιτητές δεν παίρνουν τις ίδιες ευκαιρίες. Ο Λανουά αποφεύγει να τους ρίχνει στα βαθιά και όταν το κάνει δείχνουν ότι δεν ξέρουν καλό (διαιτητικό) κολύμπι.

Ακόμη, και αν ξεπεράσουμε κι αυτό, οι διπλοί (και κάποιες φορές τριπλοί ορισμοί) ίδιων διαιτητών δείχνουν το… κενό του πίνακα της Super League. Τελευταίο παράδειγμα η 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου ο Λανουά (και ο Πάολο Βαλέρι στην περίπτωση του VAR) έδωσε διπλό ορισμό σε οκτώ διαιτητές, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ!

Ας δούμε ποιοι ρέφερι πήραν από δυο ορισμούς:

-Ευαγγέλου: Διαιτητής στο ματς Ολυμπιακός – Κηφισιά και VAR ΑΕΚ – ΟΦΗ.

-Γιουματζίδης: Διαιτητής στο Βόλος – Παναιτωλικός και AVAR ΑΕΛ Novibet- Ατρόμητος.

-Πολυχρόνης: VAR στο Βόλος – Παναιτωλικός και 4ος ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

-Κουμπαράκης: VAR στο Ολυμπιακός – Κηφισιά και AVAR ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

-Κατοίκος: AVAR στο ματς Ολυμπιακός – Κηφισιά και 4ος: ΑΕΚ – ΟΦΗ.

-Φωτιάς: Διαιτητής ΑΕΚ – ΟΦΗ και AVAR Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός.

-Πουλικίδης: AVAR ΑΕΚ – ΟΦΗ και VAR Σέρρες – Λεβαδειακός.

-Τσακαλίδης: Διαιτητής Asteras Aktor – Άρης και VAR ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος.

Μπορεί ο Λανουά να ήθελε όσο το δυνατόν λιγότερους διαιτητές, όμως δεν μπορεί να επιβάλει τιμωρίες για τα λάθη, καθώς η καμπάνα 1-2 αγωνιστικών είναι «χάδι», χώρια που όσοι χάνουν αγωνιστικές αναπληρώνουν στη συνέχεια μέσω σερί ή διπλών ορισμών. Το σύστημα του Λανουά δεν βγαίνει και οι διπλοί ορισμοί φανερώνουν …χάος.

Το τελευταίο ισχύει και για τον πίνακα των ειδικών του VAR. Ένα φιλόδοξο σχέδιο που έπεσε στο κενό, καθώς στελεχώνεται από δυο ρέφερι (Κουμπαράκης, Πουλικίδης), αν και διαπιστωμένα, το έχει παραδεχθεί και ο Πάολο Βαλέρι που είναι υπεύθυνος, στο VAR υπάρχει πρόβλημα.

Commodities
Χρυσός: «Βλέπει» τα 5.000 δολάρια το 2026

Χρυσός: «Βλέπει» τα 5.000 δολάρια το 2026

Business
Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)

Το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 την Μπρέινταμπλικ και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως πρώτο στην βαθμολογία - Τρίποντο για την ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην Σκεντίγια με 1-0 και 8άδα για τους Κύπριους.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»
Μπάσκετ 18.12.25

Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και δήλωσε πεπεισμένος πως οι ερυθρόλευκοι θα ξεπεράσουν γρήγορα την κακή αγωνιστική περίοδο που διανύουν.

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Σάμσουνσπορ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ράκοφ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λωζάνη – Φιορεντίνα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Γερμανία: Επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή
Οι αξιώσεις Μερτς 19.12.25

Επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή η Γερμανία

Με αφορμή το ουκρανικό και τις εμπορικές σχέσεις ο καγκελάριος Μερτς διεκδικεί την πολιτική ηγεμονία στην ΕΕ – Η Γερμανία δηλώνει και πάλι δυναμικό «παρών»

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις
Κρήτη 18.12.25

Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή μετά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους - Ελεύθεροι με όρους έχουν αφεθεί οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση

Σύνταξη
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων
«Κατηγορώ» 18.12.25

«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων

To σύνδρομο Καρντάσιαν και το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στις γυναίκες έχει προβληματίσει εδώ και καιρό την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υπενθυμίζει την αμφιλεγόμενη κληρονομικά των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΑΕ: Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι – H αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις
Δείτε βίντεο 18.12.25

Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι - H αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις

Ανησυχούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από αυτά που συνέβησαν τον Απρίλιο του 2024 - Από τη βροχή που έπεσε στο Ντουμπάι προκλήθηκαν πλημμύρες σε δρόμους της πόλης

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»
Μπάσκετ 18.12.25

Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και δήλωσε πεπεισμένος πως οι ερυθρόλευκοι θα ξεπεράσουν γρήγορα την κακή αγωνιστική περίοδο που διανύουν.

Σύνταξη
Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
Συνεχίζουν και τις γιορτές 18.12.25

Βήμα - βήμα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα

Μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων από τις Σέρρες έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στον «πάγο» στην παρούσα φάση ο διάλογος με την κυβέρνηση. Τετραήμερο πανελλαδικό σχέδιο δράσεων με αποκλεισμό δρόμων, άνοιγμα διοδίων αλλά και διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει εορτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
