Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος

Μπορεί το καλοκαίρι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά να ανέβασε έξι διαιτητές στον πίνακα της Super League, δείχνοντας ότι θέλει να φέρει αέρα ανανέωσης, τελικά η κίνηση αυτή αποδείχθηκε βήμα στο κενό! Πιο συγκεκριμένα, επέστρεψαν οι Κουκούλας (Λέσβου), Ματσούκας (Εύβοιας), ενώ οι άλλοι τέσσερις είναι οι εξής: Μόσχου (Λασιθίου), Γιουματζίδης (Πέλλας), Μέγας (Πιερίας), Κόκκινος (Χαλκιδικής). Ουσιαστικά, οι νέοι ρέφερι είναι πέντε, καθώς ο Αλέξανδρος Μέγας είναι τραυματίας και παραμένει εκτός.

Ξεπερνάμε το γεγονός ότι οι νέοι διαιτητές δεν παίρνουν τις ίδιες ευκαιρίες. Ο Λανουά αποφεύγει να τους ρίχνει στα βαθιά και όταν το κάνει δείχνουν ότι δεν ξέρουν καλό (διαιτητικό) κολύμπι.

Ακόμη, και αν ξεπεράσουμε κι αυτό, οι διπλοί (και κάποιες φορές τριπλοί ορισμοί) ίδιων διαιτητών δείχνουν το… κενό του πίνακα της Super League. Τελευταίο παράδειγμα η 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου ο Λανουά (και ο Πάολο Βαλέρι στην περίπτωση του VAR) έδωσε διπλό ορισμό σε οκτώ διαιτητές, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ!

Ας δούμε ποιοι ρέφερι πήραν από δυο ορισμούς:

-Ευαγγέλου: Διαιτητής στο ματς Ολυμπιακός – Κηφισιά και VAR ΑΕΚ – ΟΦΗ.

-Γιουματζίδης: Διαιτητής στο Βόλος – Παναιτωλικός και AVAR ΑΕΛ Novibet- Ατρόμητος.

-Πολυχρόνης: VAR στο Βόλος – Παναιτωλικός και 4ος ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

-Κουμπαράκης: VAR στο Ολυμπιακός – Κηφισιά και AVAR ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

-Κατοίκος: AVAR στο ματς Ολυμπιακός – Κηφισιά και 4ος: ΑΕΚ – ΟΦΗ.

-Φωτιάς: Διαιτητής ΑΕΚ – ΟΦΗ και AVAR Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός.

-Πουλικίδης: AVAR ΑΕΚ – ΟΦΗ και VAR Σέρρες – Λεβαδειακός.

-Τσακαλίδης: Διαιτητής Asteras Aktor – Άρης και VAR ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος.

Μπορεί ο Λανουά να ήθελε όσο το δυνατόν λιγότερους διαιτητές, όμως δεν μπορεί να επιβάλει τιμωρίες για τα λάθη, καθώς η καμπάνα 1-2 αγωνιστικών είναι «χάδι», χώρια που όσοι χάνουν αγωνιστικές αναπληρώνουν στη συνέχεια μέσω σερί ή διπλών ορισμών. Το σύστημα του Λανουά δεν βγαίνει και οι διπλοί ορισμοί φανερώνουν …χάος.

Το τελευταίο ισχύει και για τον πίνακα των ειδικών του VAR. Ένα φιλόδοξο σχέδιο που έπεσε στο κενό, καθώς στελεχώνεται από δυο ρέφερι (Κουμπαράκης, Πουλικίδης), αν και διαπιστωμένα, το έχει παραδεχθεί και ο Πάολο Βαλέρι που είναι υπεύθυνος, στο VAR υπάρχει πρόβλημα.