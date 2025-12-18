Ο Λανουά αντιμέτωπος με την πρόκλησή του

Τίποτα δεν αλλάζει για τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Όπως έκανε στο ματς της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Αρης-ΠΑΟΚ 1-1 (3/12), όπου όρισε διαιτητή τον Παπαπέτρου (Αθηνών) και VAR τον Κροάτη Μπέμπεκ, δεν πρόκειται να αλλάξει το σύστημα στη συνέχεια της διοργάνωσης, εκτός αν έρθουν τα πάνω-κάτω!

Ο Λανουά ήθελε το ίδιο σύστημα και στο πρωτάθλημα Stoiximan Super League, όμως ο Γάλλος είδε ότι αντιδρούσαν οι ομάδες, με αποτέλεσμα (από κοινού με την ΕΠΟ επειδή πρόκειται για διοργάνωσή της) να αποφασίσει να ξεκινήσει από το Κύπελλο Ελλάδας Betsson τα βήματα επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι και όπως υπολογίζει θα είναι έτοιμοι σε 4-5 χρόνια. Αποκλείεται ο Λανουά να μην περίμενε ότι κάποια στιγμή το Κύπελλο Ελλάδας Betsson θα έπαιρνε… φωτιά και ότι θα έμεναν οι μεγάλοι.

Βέβαια, το Κύπελλο πήρε φωτιά νωρίτερα του αναμενομένου, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Μαρκό με 4 γκολ διαφορά με αποτέλεσμα στα προημιτελικά να διαφαίνεται νοκ άουτ παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (αν οι Θεσσαλονικείς περάσουν τον Ατρόμητο) και η ομάδα που θα προκριθεί έχει μπροστά της διπλό ημιτελικό με το νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός.

Ο προγραμματισμός της ΕΠΟ για τους προαναφερόμενους αγώνες του Κυπέλλου: Προημιτελικά:13-14-15 Ιανουαρίου – Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου και Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου.

Ο Λανουά βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκλησή του. Θα επιμένει σε Έλληνες διαιτητές με ξένους VAR σε περίπτωση που προκύψουν παιχνίδια (σ.σ. η ΑΕΚ μπήκε σε εύκολο μονοπάτι) μεταξύ των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Αρη στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson; Η απάντηση είναι «ναι». Όπως φαίνεται δεν αλλάζει κάτι στο πλάνο του Γάλλου, αν λάβουμε υπόψη και ότι σε κάθε τηλεδιάσκεψη ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά επαναλαμβάνει ότι είναι ευχαριστημένος από την παρουσία των Ελλήνων διαιτητών στα ματς της Stoiximan Super League.

Από το ματς Κυπέλλου Αρης-ΠΑΟΚ 1-1, στις 3/12, ο Λανουά κατάλαβε ότι κομβική είναι η επιλογή του VAR. Η βοήθεια του Κροάτη Μπέμπεκ ήταν σημαντική στο να αποφευχθούν λάθη καθώς, μετά από on field review, ο Παπαπέτρου έδωσε ένα πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ και ανακάλεσε ένα άλλο, επειδή η παράβαση ήταν εκτός περιοχής. Ετσι ο Λανουά θα φροντίσει να φέρει VAR από το πάνω ράφι, ο οποίος ορίζεται σε διαιτητική ομάδα του Champions League. Από τους Γερμανούς VAR δεν είναι και τόσο ευχαριστημένοι.

Θυμίζουμε ότι στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, στις 4/1, θα γίνει άλλο… πείραμα. Ηδη, ο Λανουά έχει προαναγγείλει ότι θα ορίσει Έλληνα διαιτητή τόσο στο χορτάρι όσο και στο VAR.