Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Γιατί ο Λανουά βρίσκει κλειστές πόρτες στα μεγάλα πρωταθλήματα, πλην Γερμανίας
On Field 15 Δεκεμβρίου 2025 | 18:55

Γιατί ο Λανουά βρίσκει κλειστές πόρτες στα μεγάλα πρωταθλήματα, πλην Γερμανίας

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά δεν μπορεί να φέρει διαιτητές από Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία. Από την Premier League δεν έρχονταν ποτέ

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Spotlight

Αν ο Λανουά δεν είχε καλή σχέση με τον αρχιδιαιτητή της Γερμανίας Νουτ Κίρχερ, με τον οποίο ήταν «σειρά» ως εν ενεργεία διαιτητές, είναι απίθανο αν θα έβρισκε διαιτητές από την Bundesliga. Πιο συγκεκριμένα, συνυπήρξαν το χρονικό διάστημα 2006–2012 και από τότε είχαν αναπτύξει φιλία, την οποία κρατούν ακόμα και ο Κίρχερ δεν τον ξέχασε και δεν τον ξεχνά, όταν ο Λανουά ανέλαβε αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα.

Από κει και πέρα, ο Λανουά βρίσκει κλειστές πόρτες στα μεγάλα πρωταθλήματα. Οι λόγοι είναι διαφορετικοί.

Από την πατρίδα του, την Γαλλία ο Λανουά δεν μπορεί να φέρει διαιτητές, αν και στο παρελθόν ερχόταν (Τουρπέν, Ντελαζό, Λετεξιέ, Μπριζάρ, Φραπάρ). Ο λόγος είναι ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ δεν είχε καλές σχέσεις με τον αρχιδιαιτητητή της Γαλλίας Αντονί Γκοτιέ και εξακολουθεί να μην έχει. Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις του με αρκετούς ρέφερι από την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Στην Ιταλία ο Λανουά δεν έχει προσβάσεις, όμως εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι δεν μπορεί βοηθήσει την κατάσταση. Την τρέχουσα σεζόν έφερε μόνο τον VAR Ντι Πάολο, επειδή ήταν τιμωρημένος, όμως τα «θαλάσσωσε» και στο ματς ΠΑΟΚ-Αρης 3-1.

Μια από τα ίδια και στην Ισπανία. Οι ρέφερι της La Liga σταμάτησαν να έρχονται μετά το σοκ που έπαθε Λαόθ στον τελικό Κυπέλλου του 2022, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 1-0 που τραυμάτισε τον Αϊτόρ και διέκοψε προσωρινά το παιχνίδι στο 35’. Ο Λαόθ είπε την… ιστορία της «εξυγίανσης» σε όλους και αποφάσισαν να κλείσουν την πόρτα σε αγώνες μεταξύ ελληνικών ομάδων. Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε με την προσθήκη του Αλόνσο, ως μέλους της ΚΕΔ.

Οι Πορτογάλοι πάνε συχνά στην Κύπρο και στη Σαουδική Αραβία, άρα δεν υπάρχει χώρος στην ατζέντα τους για την Ελλάδα. Επίσης, σταμάτησαν και οι Ολλανδοί όπου η διαιτησία είναι επαγγελματική και έχουν προτεραιότητα μόνο το δικό τους πρωτάθλημα. Κάποιες φορές μπορεί να πάνε σε Σαουδική Αραβία ή Κατάρ.

Αφήσαμε τελευταία την Premier League. Δεν έρχονταν ποτέ και δεν υπήρχε περίπτωση να ανοίξει… πόρτα με τον Λανουά, καθώς δεν έχει προσβάσεις στο Νησί.

Με αρχιδιαιτητή (2020-22) τον Κλάτενμπεργκ σφύριξαν στη Super League κορυφαία ονόματα της ευρωπαϊκής διαιτησίας και από πολλές χώρες. Γινόταν… παρέλαση καθώς ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Πιο συγκεκριμένα στη Super League σφύριξαν ο Γερμανός Μπριχ, ο Ισπανός Λαόθ, οι Ολλανδοί Κάιπερς και Μακέλι, οι οποίοι είναι «τρανταχτά» ονόματα της ελίτ κατηγορίας. Επίσης, ήρθαν κι άλλοι ρέφερι της ελίτ όπως οι Γερμανοί Στίλερ, Τσβάιερ, Αϊτεκίν, ο Ισπανός Ντελ Θέρο Γκράντε, ο Γάλλος Μπαστιέν, ο Σλοβένος Βίντσιτς, ο Πολωνός Μαρτσίνιακ, ο Ισραηλινός Γκρίνφιλντ, ο Λευκορώσος Κουλμπάκοφ, ο Σέρβος Γιοβάνονιτς, ο Σλοβάκος Κρούζλιακ…

World
ΕΚΤ: Οι πέντε ερωτήσεις για τα επιτόκια και το μέλλον της κεντρικής τράπεζας

ΕΚΤ: Οι πέντε ερωτήσεις για τα επιτόκια και το μέλλον της κεντρικής τράπεζας

ΒΟΑΚ: Στη σύμβαση παραχώρησης εντάσσεται το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά

ΒΟΑΚ: Στη σύμβαση παραχώρησης εντάσσεται το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αμφίβολη λόγω τραυματισμού η συμμετοχή του Ναν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσερ
Μπάσκετ 15.12.25

Παναθηναϊκός: Αμφίβολη λόγω τραυματισμού η συμμετοχή του Ναν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσερ

Την Τρίτη (16/12) ανήμερα του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12) στην Πόλη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε στον Τύπο κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου χριστουγεννιάτικου γεύματος και εξαπέλυψε επίθεση στη Μπαρτσελόνα, με αφορμή την «υπόθεση Νεγκρέιρα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»
On Field 15.12.25

Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη την Βαλένθια στο ΣΕΦ και το πρώτο ζητούμενο για την ομάδα του Μπαρτζώκα είναι η καλή άμυνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής
Παναθηναϊκός 15.12.25

Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής

Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη από σοβαρή και στοχευμένη ενίσχυση τον Ιανούαριο, όχι μόνο για το αγωνιστικό σκέλος. Ενώ οι συνεντεύξεις πρώην παικτών του Τριφυλλιού ανέδειξαν ένα αθέατο πρόβλημα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ
On Field 14.12.25

Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ

Ο μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εντυπωσιακός στο παιχνίδι με την Τότεναμ και η απόδοσή του συνδυάστηκε μ’ ένα εξαιρετικό ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ
On Field 14.12.25

Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ

Οι «μαύρες γάτες» νίκησαν τις «καρακάξες» (1-0) στο μεγάλο ντέρμπι του αγγλικού βορρά και η Σάντερλαντ βρήκε τρόπο για να… πικάρει την μεγάλη της αντίπαλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ
On Field 13.12.25

Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Αρης ψήφισαν τον διοικητικό απολογισμό, όμως η ΑΕΚ προτίμησε την απομόνωση. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία είναι θέμα Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές
On Field 12.12.25

Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές

Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Λανουά θα συζητηθεί τον Μάιο, άρα μέχρι τότε ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ κρίνεται από την εικόνα της διαιτησίας και από την απόδοση των αλλοδαπών ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά
On Field 11.12.25

Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά

Το πρόβλημα της διαιτησίας δεν είναι τα βίντεο του Λανουά αλλά τα λάθη που γίνονται υπέρ συγκεκριμένων ομάδων, λάθη που έχουν αλλοιώσει και τη βαθμολογία

Βάιος Μπαλάφας
Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Η σιωπή του Λανουά δικαιολογεί απόλυτα την ΠΑΕ Άρης

Η ΚΕΔ όρισε και πάλι Γερμανούς διαιτητές στον αγώνα Άρης - Ολυμπιακός, όπως άλλωστε σε όλα τα ντέρμπι ως τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαίρεση αποτέλεσε το πρόσφατο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παναθηναϊκός: Αμφίβολη λόγω τραυματισμού η συμμετοχή του Ναν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσερ
Μπάσκετ 15.12.25

Παναθηναϊκός: Αμφίβολη λόγω τραυματισμού η συμμετοχή του Ναν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσερ

Την Τρίτη (16/12) ανήμερα του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12) στην Πόλη.

Σύνταξη
Βουλή: Τα αντιπολιτευτικά… κάλαντα «απορρύθμισης της εργασίας»
Βουλή 15.12.25

Τα αντιπολιτευτικά… κάλαντα «απορρύθμισης της εργασίας» - Στο επίκεντρο οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης στη Βουλή κόντρα στους πανηγυρικούς τόνους της κυβέρνησης για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Σύνταξη
Προ των πυλών ο «Τειρεσίας Ενοικιαστών» – Ασπίδα προστασίας από κακοπληρωτές ή εργαλείο αποκλεισμού;
Πιστοποιητικό φερεγγυότητας 15.12.25

Προ των πυλών ο «Τειρεσίας Ενοικιαστών» – Ασπίδα προστασίας από κακοπληρωτές ή εργαλείο αποκλεισμού;

Εντός του 2026 αναμένεται να εφαρμοστεί το «πιστοποιητικό φερεγγυότητας» αποκαλούμενο και «Τειρεσίας για ενοικιαστές». Επικροτεί η ΠΟΜΙΔΑ, ξεσηκώνονται οι σύλλογοι ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε στον Τύπο κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου χριστουγεννιάτικου γεύματος και εξαπέλυψε επίθεση στη Μπαρτσελόνα, με αφορμή την «υπόθεση Νεγκρέιρα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λευκάδα: Αγοράκι έπεσε σε βόθρο και το έσωσαν οι πυροσβέστες – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.12.25

Λευκάδα: Αγοράκι έπεσε σε βόθρο και το έσωσαν οι πυροσβέστες – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι Πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν, ανακουφίζοντας τους οικείους του

Σύνταξη
Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου
«Ελεύθερες» 15.12.25

Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου

Η Nadya Tolokonnikova, ιδρυτικό μέλος της ομάδας, δήλωσε ότι στόχος της απόφασης είναι «να διαγράψει την ίδια την ύπαρξη των Pussy Riot από τη συνείδηση των Ρώσων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες
Τέσσερις συλλήψεις 15.12.25

ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, τη φερόμενη βομβιστική επίθεση σχεδίαζε «ακροαριστερή, φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση». Σκόπευε να τοποθετήσει βόμβες στο Λος Άντζελες από την Πρωτοχρονιά.

Σύνταξη
Τελευταία ευκαιρία για να δείτε τις παραστάσεις: Merde!, H μέρα της φούστας, Τα σκυλιά, Οι ερωτευμένοι, Ευγένιος και Ράφτης Κυριών
Culture Live 15.12.25

Τελευταία ευκαιρία για να δείτε τις παραστάσεις: Merde!, H μέρα της φούστας, Τα σκυλιά, Οι ερωτευμένοι, Ευγένιος και Ράφτης Κυριών

Έξι παραστάσεις που ξεχώρισαν για την καλλιτεχνική τους ταυτότητα, τη θεματική τους τόλμη και τη σκηνική τους γραφή μετρούν αντίστροφα και ολοκληρώνουν την πορεία τους τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου

Σύνταξη
Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία – Οι ΗΠΑ λένε ότι το 90% έχει επιλυθεί – Άλυτο το εδαφικό
Πιθανόν, χωρίς τις ΗΠΑ 15.12.25 Upd: 19:03

Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία – Οι ΗΠΑ λένε ότι το 90% έχει επιλυθεί – Άλυτο το εδαφικό

Ανεπίλυτο παραμένει το εδαφικό ζήτημα, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ουκρανίας στο Βερολίνο. Εκεί αναμένονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες ώστε με τον Ζελένσκι θα παραστούν στον νέο γύρο συνομιλιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδρομή του «πράσινου» κουμπάρου και η ρήξη με τις επιλογές Ανδρουλάκη το 2023
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδρομή του «πράσινου» κουμπάρου και η ρήξη με τις επιλογές Ανδρουλάκη το 2023

Η «πράσινη» πορεία του κουμπάρου λογιστή και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για το νέο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον «γαλάζιο» Χιλετζάκη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός
Culture Live 15.12.25

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή στα 73 του έχοντας διανύσει μια πολυετή πορεία στον χώρο του θεάματος – η στιγμή, ωστόσο, που το όνομά του χαράκτηκε στη μνήμη όλης της Ελλάδας ήταν στις 24 Φεβρουαρίου του 1981. Ποιος θυμάται την ιστορία αυτή;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έγινε viral: Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς – Ο λύκος που έγινε… αρνάκι
Πραγματική... μαγεία 15.12.25

Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς - Viral ο λύκος που έγινε… αρνάκι

Με σχεδόν 2,5 εκατ. προβολές μέσα σε δέκα ημέρας η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση ενός γαλλικού σούπερ μάρκετ έγινε γρήγορα viral πηγαίνοντας κόντρα στην τάση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνταξη
Απεβίωσε η Ειρήνη Μαρινάκη
Ελλάδα 15.12.25

Απεβίωσε η Ειρήνη Μαρινάκη

Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, απεβίωσε σήμερα στην οικία της.

Σύνταξη
Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»
On Field 15.12.25

Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη την Βαλένθια στο ΣΕΦ και το πρώτο ζητούμενο για την ομάδα του Μπαρτζώκα είναι η καλή άμυνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του – Ποιος είναι ο 32χρονος Νικ
Νέες εξελίξεις 15.12.25

Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του – Ποιος είναι ο 32χρονος Νικ

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ, συνελήφθη λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες του σκηνοθετη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.12.25

Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ – Βίντεο ντοκουμέντο

Πρόκειται για την ίδια μάρκα αυτοκινήτου και χρώματος με αυτό του 33χρονου ανιψιού που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
«Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους
Αύξηση κρουσμάτων 15.12.25

«Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους

Οι νοσηλείες από γρίπη στην Αγγλία αυξήθηκαν περισσότερο από 50% στις αρχές Δεκεμβρίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κορύφωση της επιδημίας δεν έχει έρθει ακόμη. Οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν μισθολογικά και αιτήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Ο Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ
Φαινόμενο 15.12.25

Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Ο Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ

Το φαινόμενο Κάιλι Μινόγκ χτύπησε ξανά, καθώς το άλμπουμ της Kylie Christmas (Fully Wrapped) από το 2015 βρέθηκε στην κορυφή των UK Charts - η 11η φορά που το καταφέρνει.

Σύνταξη
