Γιατί ο Λανουά βρίσκει κλειστές πόρτες στα μεγάλα πρωταθλήματα, πλην Γερμανίας

Αν ο Λανουά δεν είχε καλή σχέση με τον αρχιδιαιτητή της Γερμανίας Νουτ Κίρχερ, με τον οποίο ήταν «σειρά» ως εν ενεργεία διαιτητές, είναι απίθανο αν θα έβρισκε διαιτητές από την Bundesliga. Πιο συγκεκριμένα, συνυπήρξαν το χρονικό διάστημα 2006–2012 και από τότε είχαν αναπτύξει φιλία, την οποία κρατούν ακόμα και ο Κίρχερ δεν τον ξέχασε και δεν τον ξεχνά, όταν ο Λανουά ανέλαβε αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα.

Από κει και πέρα, ο Λανουά βρίσκει κλειστές πόρτες στα μεγάλα πρωταθλήματα. Οι λόγοι είναι διαφορετικοί.

Από την πατρίδα του, την Γαλλία ο Λανουά δεν μπορεί να φέρει διαιτητές, αν και στο παρελθόν ερχόταν (Τουρπέν, Ντελαζό, Λετεξιέ, Μπριζάρ, Φραπάρ). Ο λόγος είναι ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ δεν είχε καλές σχέσεις με τον αρχιδιαιτητητή της Γαλλίας Αντονί Γκοτιέ και εξακολουθεί να μην έχει. Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις του με αρκετούς ρέφερι από την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Στην Ιταλία ο Λανουά δεν έχει προσβάσεις, όμως εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι δεν μπορεί βοηθήσει την κατάσταση. Την τρέχουσα σεζόν έφερε μόνο τον VAR Ντι Πάολο, επειδή ήταν τιμωρημένος, όμως τα «θαλάσσωσε» και στο ματς ΠΑΟΚ-Αρης 3-1.

Μια από τα ίδια και στην Ισπανία. Οι ρέφερι της La Liga σταμάτησαν να έρχονται μετά το σοκ που έπαθε Λαόθ στον τελικό Κυπέλλου του 2022, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 1-0 που τραυμάτισε τον Αϊτόρ και διέκοψε προσωρινά το παιχνίδι στο 35’. Ο Λαόθ είπε την… ιστορία της «εξυγίανσης» σε όλους και αποφάσισαν να κλείσουν την πόρτα σε αγώνες μεταξύ ελληνικών ομάδων. Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε με την προσθήκη του Αλόνσο, ως μέλους της ΚΕΔ.

Οι Πορτογάλοι πάνε συχνά στην Κύπρο και στη Σαουδική Αραβία, άρα δεν υπάρχει χώρος στην ατζέντα τους για την Ελλάδα. Επίσης, σταμάτησαν και οι Ολλανδοί όπου η διαιτησία είναι επαγγελματική και έχουν προτεραιότητα μόνο το δικό τους πρωτάθλημα. Κάποιες φορές μπορεί να πάνε σε Σαουδική Αραβία ή Κατάρ.

Αφήσαμε τελευταία την Premier League. Δεν έρχονταν ποτέ και δεν υπήρχε περίπτωση να ανοίξει… πόρτα με τον Λανουά, καθώς δεν έχει προσβάσεις στο Νησί.

Με αρχιδιαιτητή (2020-22) τον Κλάτενμπεργκ σφύριξαν στη Super League κορυφαία ονόματα της ευρωπαϊκής διαιτησίας και από πολλές χώρες. Γινόταν… παρέλαση καθώς ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Πιο συγκεκριμένα στη Super League σφύριξαν ο Γερμανός Μπριχ, ο Ισπανός Λαόθ, οι Ολλανδοί Κάιπερς και Μακέλι, οι οποίοι είναι «τρανταχτά» ονόματα της ελίτ κατηγορίας. Επίσης, ήρθαν κι άλλοι ρέφερι της ελίτ όπως οι Γερμανοί Στίλερ, Τσβάιερ, Αϊτεκίν, ο Ισπανός Ντελ Θέρο Γκράντε, ο Γάλλος Μπαστιέν, ο Σλοβένος Βίντσιτς, ο Πολωνός Μαρτσίνιακ, ο Ισραηλινός Γκρίνφιλντ, ο Λευκορώσος Κουλμπάκοφ, ο Σέρβος Γιοβάνονιτς, ο Σλοβάκος Κρούζλιακ…