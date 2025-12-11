Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά

Περίεργες πληροφορίες κυκλοφορούν σχετικά με τα βίντεο του Λανουά, ο οποίος μετά από κάθε αγωνιστική σχολιάζει επίμαχες φάσεις. Οι πληροφορίες αυτές έχουν να κάνουν με το ότι δρομολογείται, αρμοδίως, το κόψιμο αυτών των βίντεο, μέσω της απαξίωσής τους με το πρόσχημα ότι τάχα δεν βοηθούν.

Όμως, ακόμη και αν κοπούν τα βίντεο του Λανουά η ΚΕΔ δεν πρόκειται να σταματήσει τις τηλεδιασκέψεις με τους διαιτητές, όπου προβάλει επίμαχες φάσεις. Μάλιστα, για τον περιορισμό των διαρροών (απορούμε γιατί τους ενοχλούν) ο Γάλλος αρχιδιαιτητής προβάλει σε ανοιχτή τηλεδιάσκεψη τα ίδια βίντεο που αναρτά στο YouTube και σε «κλειστή», μόνο με τους διαιτητές του κάθε αγώνα, προβάλει και αναλύει τις φάσεις που αφορούν την διαιτητική ομάδα του κάθε αγώνα.

Αν ο Λανουά εκτίθεται μέσω των απόψεων που εκφράζει στα βίντεο της τηλεκριτικής, ας συμφωνήσουμε ότι αυτό συμβαίνει, είναι δικό του πρόβλημα. Είναι γνωστό ότι και οι κρίνοντες κρίνονται, είναι και το σωστό.

Ο Λανουά δεν είναι κανένα παιδάκι. Ολόκληρη η ΚΕΔ των ξένων, συμπεριλαμβανομένων και των Βαλέρι, Αλόνσο κοστίζει 500.000 ευρώ τον χρόνο, άρα ο πήχης μπαίνει ψηλά και οι απαιτήσεις είναι μεγάλες.

Αν κόψουν τα βίντεο του Λανουά η κατάσταση θα γίνει χειρότερη στη διαιτησία, θα είναι και πισωγύρισμα. Η λύση είναι να μπαίνουν όλες οι φάσεις στο «μικροσκόπιο» του Λανουά, ώστε να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες ή σκοτεινές γραμμές. Ας λέει την άποψή του για να μην βγαίνουν και αυθαίρετα συμπεράσματα, τάχα ότι δεν σχολίασε την τάδε φάση επειδή θεωρεί ότι δεν υπήρχε παράβαση, κι ας υπήρχε! Έτσι, δεν θα δημιουργείται και η εντύπωση ότι υπάρχει πέπλο εύνοιας υπέρ συγκεκριμένων ομάδων, με τελευταίο παράδειγμα ότι δεν σχολίασε όλες τις φάσεις από το ματς της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ΠΑΟΚ-Αρης.

Το πρόβλημα της διαιτησίας δεν είναι τα βίντεο του Λανουά αλλά τα λάθη που γίνονται υπέρ συγκεκριμένων ομάδων που έχουν αλλοιώσει και τη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός είναι δίκαια πρώτος και με κόντρα διαιτησία, όμως παρακάτω (μέχρι και την ουρά) υπάρχει πρόβλημα.

Είναι καλό ο Λανουά να συνεχίσει να λέει τι ισχύει για τις επίμαχες φάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με την ευκαιρία, αν ήθελε διαφάνεια θα έδινε στη δημοσιότητα τους διαλόγους του VAR αλλά και ποιοι διαιτητές είναι τιμωρημένοι. Σε άλλες χώρες (Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία κτλ) αυτά γίνονται, γιατί όχι και στην Ελλάδα;