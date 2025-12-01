Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι
Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά πρόβαλε στην τηλεδιάσκεψη τόσο την αποβολή του Μεϊτέ όσο και την αποβολή του Λιάσου, που είναι παρόμοιες φάσεις, και οι ρέφερι έμειναν άφωνοι
Όλη η Ελλάδα συμφωνεί με την κόκκινη κάρτα του Σιδηρόπουλου στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ στο 77’ του εκτός έδρας αγώνα του με τον Λεβαδειακό, όμως ο Λανουά θεωρεί ότι είναι κίτρινη κάρτα επειδή «δεν έχει ταχύτητα και ένταση», αν και ο παίκτης του ΠΑΟΚ πήγε με τις τάπες στον αχίλλειο τένοντα. Η ανάλυση του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ, στην τηλεδιάσκεψη με τους διαιτητές, τους βοηθούς και τους παρατηρητές της Super League, για τα λάθη της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, πάγωσε τους διαιτητές και παράλληλα τους μπέρδεψε περισσότερο επειδή χαρακτήρισε «σχεδόν παρόμοιες φάσεις» την κόκκινη κάρτα του Λιάσου του Πανσερραϊκού (στο ματς με τη Κηφισιά) και την κόκκινη κάρτα του Μεϊτέ, αν και οι Μεϊτέ, Λιάσος κάνουν τάκλιν με τις τάπες στον αχίλλειο τένοντα.
Και στις δυο περιπτώσεις διακινδυνεύεται η σωματική ακεραιότητα των αντιπάλων τους, το μαρκάρισμα του Λιάσου είναι στον Αντονίσε και του Μεϊτέ στον Κωστή. Τι θα κάνουν οι διαιτητές σε ένα τόσο σοβαρό θέμα;
Σε συζητήσεις, μεταξύ διαιτητών εκτός τηλεδιάσκεψης, ειπώθηκε το εξής: «Και στις δυο περιπτώσεις πρόκειται για βίαιη συμπεριφορά και όχι για ριψοκίνδυνο παίξιμο. Γιατί μας λέει ότι πρέπει να βγάλουμε κίτρινη κάρτα σε βίαιη συμπεριφορά, ενώ δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός;»
Αρχικά, ο Λανουά πρόβαλε τη φάση με το μαρκάρισμα του Λιάσου (= κόκκινη κάρτα, από τον Τσιμεντερίδη, μετά από κλήση στο VAR από τον Γιουματζίδη) και μετά το μαρκάρισμα του Μεϊτέ στον Κωστή, για το οποίο ο Σιδηρόπουλος έβγαλε κόκκινη κάρτα και κακώς ο Φωτιάς τον κάλεσε στο VAR, κανονικά έπρεπε να κάνει support.
Λανουά: «Ο νο8 του ΠΑΟΚ βρήκε τον αντίπαλο πάνω από τον αστράγαλο και όχι με την ίδια ένταση με τον προηγούμενο (σ.σ. τον Λιάσο)».
Σιδηρόπουλος: «Υπάρχει ένταση στο μαρκάρισμα και ο παίκτης του ΠΑΟΚ δεν πήγε για την μπάλα».
Φωτιάς: «Η επαφή γίνεται πάνω από τον αχίλλειο τένοντα δεν έχει ένταση και το πάτημα είναι στιγμιαίο».
Επίσης, ο Λανουά πρόβαλε στους διαιτητές (στην τηλεδιάσκεψη που ξεκινά την ώρα που ανεβαίνει στο σάιτ της ΕΠΟ το βίντεο της τηλεκριτικής και οι ρέφερι δεν γνωρίζουν τι λέει εκεί), και τις φάσεις από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3. Ο Λανουά χαρακτήρισε «φανταστική απόφαση» το γεγονός ότι ο Γερμανός Σρέντερ υπέδειξε άμεσα το πρώτο πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, που έκανε ο Τουμπά στον Γιόβιτς.
