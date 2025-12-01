Ούτε τα προσχήματα: Ο Λανουά ξεχώρισε τους διαιτητές σε εκλεκτούς και μη

Αν η πρώτη χρονιά του Λανουά στην Ελλάδα, αναφερόμαστε στην αγωνιστική περίοδο 2024/25, στέφθηκε με αποδοχή αυτό οφείλονταν στο γεγονός ότι πρόεδρος της ΚΕΔ έδειχνε ότι παίρνει αποφάσεις με ίσα μέτρα και ίσα σταθμά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για όλα. Παράλληλα, ο Λανουά έβαλε τις βάσεις για την σωστή εκπαίδευση και την σωστή εκγύμναση των διαιτητών, όμως την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2025/26) χάνει σε δυο βασικά «κομμάτια». Το ένα είναι οι ορισμοί και το άλλο οι τιμωρίες, και στις δυο περιπτώσεις όσον αφορά το φαίνεσθαι.

Και τα δυο συνδέονται με τα λάθη των διαιτητών. Όμως, ο Λανουά κάπου έχασε τον δρόμο. Ο Γάλλος επικεφαλής της ΚΕΔ δεν πέφτει μόνο στα μάτια των φιλάθλων, πέφτει και στα μάτια των διαιτητών, όταν τον βλέπουν να κρίνει, μέσω της εβδομαδιαίας τηλεκριτικής του, λάθη ανάλογα με το χρώμα της φανέλας της ομάδας και να επιβάλει τιμωρίες σε συνάρτηση με το προηγούμενο αλλά και σε συνάρτηση με το ποιός είναι ο διαιτητής που έχει κάνει λάθος.

Τελευταίο παράδειγμα: Ο Λανουά θεωρεί σωστή την κόκκινη κάρτα του Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, στο εκτός έδρας παιχνίδι του με την Κηφισιά, όμως θεωρεί λάθος την κόκκινη κάρτα του Σιδηρόπουλου στον Μεϊτέ το ΠΑΟΚ, στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Λεβαδειακό. Όμως, πρόκειται για φάσεις-καρμπόν. Και οι δυο πηγαίνουν με τις τάπες στον αχίλλειο τένοντα και διακινδυνεύουν την σωματική ακεραιότητα των αντιπάλων τους (ο Λιάσος του Αντονίσε, ο Μεϊτέ του Κωστή). Ο Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Κύπελλο Betsson, ο Σιδηρόπουλος όχι.

Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν ενδιαφέρει τον Λανουά αν φωνάξει κάποια ομάδα ή περιπτώσεις που δεν τον ενδιαφέρουν συμπεράσματα αλλά μόνο οι δημόσιες σχέσεις, για παράδειγμα το «τετ α τετ», όπως γράφθηκε σε σάιτ, με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο, πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, στην κερκίδα του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Για να μην ξεφεύγουμε. Φτάσαμε στο σημείο οι τιμωρίες του Λανουά να μην έχουν λογική. Ο Γάλλος άφησε εκτός ορισμών από τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (League Phase, 4η αγωνιστική), που γίνονται μεσοβδόμαδα, τους Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου), Ζαμπαλά (Ηπείρου), ενώ κράτησε άλλη μια αγωνιστική τους Βεργέτη (Αρκαδίας), Τζήλο (Λάρισας). Πάντως, δεν είναι οι μοναδικοί που έκαναν λάθη.

Με τέτοια πρακτική ο Λανουά δίνει την εντύπωση ότι οι προαναφερόμενοι διαιτητές έκαναν λάθη που δεν άρεσαν στον Γάλλο, επικεφαλής της ΚΕΔ. Συμφωνούμε και δεν αμφισβητούμε ότι ο Λανουά έχει την στήριξη της UEFA, όμως ο Γάλλος ξεχνά ότι κρίνεται.

Μήπως έχει νεύρα επειδή δεν ανανεώνουν πρόωρα το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι του 2026, όπως και των συνεργατών του; Όμως, σε αυτό δεν το στηρίζει η UEFA, η οποία ως γνωστόν δεν θέλει να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου.

Αντίθετα, στους ορισμούς επέστρεψε ο Παπαδόπουλος (σ.σ. μπήκε σε ματς Κυπέλλου Ελλάδας Betsson), ενώ μετά από καιρό σφυρίζει ματς ο Κατσικογιάννης. Με ποια λογική θυμήθηκε ξαφνικά ότι πρέπει να τιμωρήσει τον Σιδηρόπουλο για το ματς Ολυμπιακός-Ατρόμητος;