Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η ΕΠΟ όρισε Έλληνα διαιτητή στο Άρης – ΠΑΟΚ

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson επιστρέφει με την 4η και τελευταία, για τις περισσότερες ομάδες, αγωνιστική, με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει από τις αναμετρήσεις.

Λίγες ημέρες πριν την πρώτη σέντρα, η ΕΠΟ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις. Σημειώνεται πως μόλις τρεις αναμετρήσεις θα έχουν VAR. Συγκεκριμένα τα Άρης-ΠΑΟΚ, ΑΕΚ-ΟΦΗ και Παναθηναϊκός-Κηφισιά.

Ο Παπαπέτρου στο Άρης – ΠΑΟΚ

Η απόφαση της Ομοσπονδίας με την ΚΕΔ να ορίζονται αποκλειστικά Έλληνες διαιτητές ως πρώτοι στους αγώνες και ξένοι μόνο στο VAR παραμένει, καθώς στο ντέρμπι του «Κλ. Βικελίδης», θα σφυρίξει ο Τάσος Παπαπέτρου. Βοηθοί του Έλληνα θα είναι οι Νικολακάκης και Κόλλιας και τέταρτος ο Κόκκινος. Στο VAR θα βρίσκεται ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ και AVAR ορίστηκε ο Πουλικίδης.

Στο γήπεδο της Ερμούπολης, όπου η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Ολυμπιακό, διαιτητής ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Κατοίκος, με βοηθούς τους Τσολακίδη και Καραγκιζόπουλο, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Νταούλας.

Στην αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας, ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ, θα σφυρίξει ο Άγγελος Ευαγγέλου, ενώ μαζί του θα βρίσκονται οι Χριστοδούλου και Οικονόμου. Τέταρτος θα είναι ο Γεωργόπουλος, ενώ στο VAR ορίστηκε ο Τσακαλίδης με AVAR τον Πολυχρόνη.

Στο Παναθηναϊκός – Κηφισιά, ορίστηκε ο Βασίλης Φωτιάς, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Μεϊντάνας και Παπαδάκης και τέταρτη η Ελένη Αντωνίου. Στο VAR θα βρίσκεται ο Κουμπαράκης με AVAR τον Κουκούλα.

Δείτε όλους τους διαιτητές που ορίστηκαν για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson ΕΔΩ.