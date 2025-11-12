Πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων της 4ης αγωνιστικής της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η αναμέτρηση μεταξύ της Ελλάς Σύρου και του Ολυμπιακού ορίστηκε πάρα πολύ νωρίς. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 3 Δεκεμβρίου και θα ξεκινήσει στις 13:00, σε μία ώρα πρωτόγνωρη που δεν βλέπουμε συχνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο λόγος γι’ αυτό είναι ξεκάθαρος. Το παιχνίδι ορίστηκε τέτοια ώρα διότι εκείνη την ημέρα θα γίνει ένας μικρός… χαμός. Συγκεκριμένα, εκείνη την Τετάρτη της 3ης του Δεκέμβρη θα λάβουν χώρα συνολικά οκτώ αναμετρήσεις. Συνεπώς, για τηλεοπτικούς λόγους και μόνον, θα έπρεπε ένα ματς να οριστεί τόσο νωρίς. Και αυτό είναι το ματς είναι της Ελλάς Σύρου με τους «ερυθρόλευκους». Δεν έβγαινε αλλιώς και θα έπρεπε να χωρέσουν όλα τα παιχνίδια.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα σε αυτούς τους οκτώ αγώνες υπάρχουν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ Άρη-ΠΑΟΚ, όπως επίσης οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase

2 Δεκεμβρίου

19:00 Βόλος – Αιγάλεω

3 Δεκεμβρίου

13:00 Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

15:00 Μαρκό – Λεβαδειακός

15:00 Athens Kallithea – Καβάλα

16:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηλιούπολη

17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ

19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

21:30 Άρης – ΠΑΟΚ

4 Δεκεμβρίου

17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός