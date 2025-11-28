Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου

Κόντρα στις συνήθειες του πήγε ο Λανουά που δεν θέλησε να δώσει δικαιώματα ούτε να ρισκάρει ενόψει των αγώνων της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League που γίνονται το Σαββατοκύριακο (29-30/11) όπως και, το κυριότερο, ενόψει των αγώνων για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου που γίνονται μεσοβδόμαδα. Στο παρελθόν ο Λανουά δεν περίμενε να γίνουν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και ανακοίνωνε τους ορισμούς, όμως αυτή τη φορά οι επιλογές του θα δημοσιοποιηθούν τη Δευτέρα.

Η ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με το ότι θα ορίσει Ελληνα διαιτητή, με ξένο στο VAR, στο ντέρμπι Κυπέλλου Betsson, Αρης-ΠΑΟΚ (Τετάρτη, 3/12). Επίσης, υπάρχουν κι άλλα δύσκολα ματς, όπως ΑΕΚ-ΟΦΗ, Λάρισα-Ατρόμητος, Παναθηναϊκός-Κηφισιά.

Ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα, αν και αυτό δεν ισχύει με προηγούμενους φετινούς ορισμούς του, όπου διέρρευσαν τιμωρίες διαιτητών! Όλα δείχνουν ότι αποφάσισε να περιμένει τα παιχνίδια πρωταθλήματος για να μη δοθεί η εντύπωση ότι έχουν ασυλία οι διαιτητές καθώς υπάρχουν δύσκολα ματς για τη Stoiximan Superleague, ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) θα σφυρίξει Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ και ο Τσακαλίδης (σ.σ. στη φωτογραφία) Παναιτωλικός-Ολυμπιακός. Αν ο Λανουά ανακοίνωνε τους ορισμούς Κυπέλλου και οι προαναφερόμενοι ήταν μέσα στις επιλογές του, αυτό το συμπέρασμα θα έβγαινε.

Επίσης, ο Λανουά θέλει να δώσει ένα κίνητρο στους διαιτητές που θα σφυρίξουν το Σαββατοκύριακο. Να πάνε καλά για να θέσουν υποψηφιότητα για το ντέρμπι Κυπέλλου Αρης-ΠΑΟΚ.

Αν και για το προαναφερόμενο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά δείχνει να έχει αποφασίσει να επιλέξει τον Φωτιά (Πέλλας). Όμως, τον έχει VAR στο ματς Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, άρα περιμένει να δει το ματς για να «κλειδώσει» την επιλογή του. Μπορεί να σκέφτεται και τον Τσακαλίδη, που κι αυτόν περιμένει να τον παρακολουθήσει στο Αγρίνιο (Παναιτωλικός-Ολυμπιακός).

Πάντα σε σχέση με τον υποψήφιο διαιτητή του αγώνα Κυπέλλου Αρης-ΠΑΟΚ οι Παπαπέτρου, Σιδηρόπουλος δύσκολα θα πάρουν τρίτο σερί ορισμό στο χορτάρι. Απορία πολλών αποτελεί, πως είναι δυνατόν ο Σιδηρόπουλος να έχει ασυλία και να μπαίνει σε ματς του ΠΑΟΚ και να τιμωρείται ο Τζήλος, αν και έκαναν το ίδιο λάθος, ο μεν Σιδηρόπουλος ως διαιτητής, ο δε Τζήλος ως VAR. Εδώ που τα λέμε δεν έκαναν λάθος, η ΚΕΔ αποφάσισε να κάνει επίδειξη δύναμης.

Το ματς Κυπέλλου Betsson Αρης-ΠΑΟΚ είναι «κομβικό» για να συνεχίσουν να ορίζονται ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι της διοργάνωσης. Ο Λανουά είχε αποφασίσει από πέρσι να τους δώσει ευκαιρίες, όμως ο Σιδηρόπουλος έκανε σημαντικό λάθος ματς ΑΕΚ-Αρης, περίπου τέτοια εποχή, με αποτέλεσμα να ανατρέψει και τα σχέδιά του.