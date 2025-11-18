Στις 3 Ιουνίου 2025, ημερομηνία που ανακοινώθηκαν οι πίνακες των διαιτητών της τρέχουσας σεζόν ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έκανε την έκπληξη. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής προχώρησε σε ανανέωση, ανεβάζοντας έξι διαιτητές στον πίνακα της Super League. Πιο συγκεκριμένα επέστρεψαν οι Κουκούλας (Λέσβου), Ματσούκας (Εύβοιας) και προήχθησαν οι Μόσχου (Λασιθίου), Γιουματζίδης (Πέλλας), Μέγας (Πιερίας), Κόκκινος (Χαλκιδικής). Παράλληλα, με το να υποβιβαστούν δυο (Τσιάρας, Τσέτσιλας) και να… αποσπάσει στο VAR τους Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Πουλικίδη (Δράμας) αύξησε τον αριθμό των διαιτητών, καθώς στον πίνακα της Super League ήταν 16 και τώρα είναι 19 συν τους δυο «ειδικούς VAR».

Απαραίτητος ο πρόλογος επειδή αυτοί είναι οι λόγοι (δηλαδή η ανανέωση και η αύξηση του αριθμού τους) που ο Στεφάν Λανουά δεν προχωρά σε περαιτέρω αλλαγές (προσθήκες ή αφαιρέσεις) του πίνακα των διαιτητών της Super League. Ο άλλος λόγος είναι ότι ο Γάλλος θεωρεί ότι δεν υπάρχουν καλύτεροι στην Super League 2, όμως πηγαίνει και βλέπει διαιτητές για να είναι έτοιμος για το καλοκαίρι του 2026 που αν παραμείνει οι αλλαγές θα είναι περισσότερες, επειδή θα ενισχυθεί σημαντικά και ο πίνακας των ειδικών του VAR.

Για αυτό και ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει. Ο Γάλλος δέχεται εισηγήσεις για προσθήκες στον πίνακα των διαιτητών της Super League, όμως θεωρεί ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο αν προχωρήσει σε περαιτέρω ανανέωση του πίνακα.

Ένα επιχείρημα προς τον αρχιδιαιτητή είναι ότι το πρωτάθλημα της Super League 2, όπου ορίζει ο Βαλέρι, πάει σχετικά καλά, καμία σχέση με προηγούμενες σεζόν, όμως ο Λανουά ξέρει πολύ καλά πως υπάρχει διαφορά. Ενας ρέφερι που ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία έχει μεγάλο βάρος. Για παράδειγμα μέχρι τώρα, όπως φαίνεται από τους ορισμούς και όσον αφορά στους νέους του πίνακα της Super League, ο Λανουά δεν είναι ευχαριστημένος από τους Κόκκινο (Χαλκιδικής, Γιουματζίδη (Πέλλας), Κουκούλα (Λέσβου). Από την άλλη πλευρά θεωρεί ότι πάνε καλά οι Ματσούκας (Εύβοιας), Μόσχου (Λασιθίου) αλλά χρειάζονται προσεκτική διαχείριση για να μην «καούν». Ο μόνος που δεν έχει σφυρίξει ακόμη είναι ο Μέγας (Πιερίας), ο οποίος πρόσφατα ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Λανουά έχει τη φιλοσοφία ότι οι διαιτητές γίνονται καλύτεροι αν σφυρίζουν περισσότερα ματς. Εκείνο που αναμένεται να αλλάξει για τη συνέχεια είναι να φτάσει στις τρεις αγωνιστικές (από δυο) την ανώτατη ποινή για τιμωρίες λόγω λαθών.