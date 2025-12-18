sports betsson
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!
18 Δεκεμβρίου 2025

Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!

Ο Λανουά χαμήλωνε τον πήχη όταν δεν έβρισκε ρέφερι από την Bundesliga για τα δύσκολα παιχνίδια της Super League και του Κυπέλλου. Το παράδειγμα των πλέι οφ που δείχνει το πρόβλημά του

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Έπεφτε και πέφτει επίπεδο ο Λανουά όταν δεν μπορούσε να βρει διαιτητές από τη Γερμανία. Υπάρχουν και πρόσφατα παραδείγματα,  καθώς όρισε τον Σέρβο Γιοβάνοβιτς στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ-Αρης 3-1, για την 13η αγωνιστική, ενώ φέρνει τον Βόσνιο Πελίτο για το ματς της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.

Παρόμοια παραδείγματα για διαιτητές που έφερνε ο Λανουά υπάρχουν και από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο όταν οι Γερμανοί έκλειναν τα σύνορα. Οι Γιοβάνοβιτς και Πελίτο είναι ελίτ ρέφερι, δεν είναι από κορυφαία πρωταθλήματα και δεν είχαν έρθει την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, όμως έχουν έρθει στο παρελθόν με άλλους αρχιδιαιτητές.

Την σεζόν 2024/25, στην πρώτη χρονιά του Λανουά στην Ελλάδα, οι ελίτ ρέφερι που έφερε ο Γάλλος και δεν ήταν Γερμανοί ήταν ο Σλοβένος Βίντσιτς (σ.σ. μια από τις μεγάλες σφυρίχτρες), ο Νορβηγός Εσκάς και ο Σουηδός Νίμπεργκ.

Επίσης, στην κανονική περίοδο, ορίστηκαν ο Δανός Κρογκ που είναι πρώτης κατηγορίας, όπως και ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς που τον Ιανουάριο ανεβαίνει στην ελίτ. Ακόμη, ο Λανουά έφερε τον Ιταλό Παϊρέτο και τον Πορτογάλο Βερίσιμο που είναι ρέφερι δεύτερης κατηγορίας της UEFA.

Στα πλέι οφ ήρθαν διαιτητές ακόμη πιο χαμηλού επιπέδου ή αν προτιμάτε από υποδεέστερα πρωταθλήματα. Πρόκειται για τον Αλβανό Ενέα Τζόρντι, τον Λετονό Τρεϊμάνις, και τον Πολωνό Σίλβεζστρακ, οι οποίοι είναι διαιτητές πρώτης κατηγορίας της UEFA. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Ιταλός Κολόμπο που ήρθε για ένα παιχνίδι των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Δεν ξεχάσαμε τον Τούρκο διαιτητή Ουμούτ Μέλερ ο οποίος ήρθε για ματς των πλέι οφ και για πρώτη φορά ρέφερι από τη γειτονική χώρα σφύριξε παιχνίδι μεταξύ ελληνικών ομάδων. Ο Μέλερ ανήκει στην ελίτ κατηγορία, όμως βγήκε εκτός λίστας για το Μουντιάλ 2026.

Οι διαιτητές που δεν προέρχονταν από τη Bundesliga και σφύριξαν ντέρμπι για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson είναι οι Ιταλοί Σότσα (1η κατηγορία) , ο Κροάτης Πάγιατς (1η), ο Ισπανός Μουνουέρα (1η) και ο Νορβηγός Σάγκι (1η κατηγορία).

Από το κορυφαίο ράφι ήταν ο διαιτητής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Ολυμπιακός-ΟΦΗ 2-0 και δεν είναι Γερμανός. Σε αυτό το ματς σφύριξε ο Πολωνός ελίτ, εκ των κορυφαίων ρέφερι, Σιμόν Μαρτσίνιακ (σ.σ. φωτογραφία) που είχε έρθει και για τον προημιτελικό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, ένα ματς που παραλίγο να βγάλει χωρίς κάρτα, όμως έδωσε στο 88’ κίτρινη στον Πελίστρι που κράτησε τον Ορτέγκα.

Ποδόσφαιρο 18.12.25

Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!

Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, Μάριο Πινέιδα, σκοτώθηκε την Τετάρτη (17/12) μετά από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα από τον Ισημερινό!

Σύνταξη
Euroleague 18.12.25

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τα πάντα είναι στον… αέρα – «Βράζει» ο κόσμος, που γιούχαρε τον Πάσπαλι, ενώ έρχονται εξελίξεις με τον Πάρκερ.

Σύνταξη
Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
On Field 17.12.25

Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για τους τέσσερις προπονητές που θεωρεί κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σε όλα ήταν «μέσα» ο Γιαζίτσι
On Field 17.12.25

Σε όλα ήταν «μέσα» ο Γιαζίτσι

Ο εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» έκανε τον Μεντιλίμπαρ να χαμογελά κι έθεσε υποψηφιότητα για την βασική εντεκάδα στο παιχνίδι με την Κηφισιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ
On Field 15.12.25

Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ

Ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει πως οι «κανονιέρηδες» μπαίνουν στο πιο κομβικό σημείο της χρονιάς, στην «μάχη» που δίνουν για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε
On Field 15.12.25

Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε

Οι πληροφορίες περί πρότασης 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα, φανερώνουν πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έκανε άλματα την τελευταία 15ετία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»
On Field 15.12.25

Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη την Βαλένθια στο ΣΕΦ και το πρώτο ζητούμενο για την ομάδα του Μπαρτζώκα είναι η καλή άμυνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής
Παναθηναϊκός 15.12.25

Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής

Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη από σοβαρή και στοχευμένη ενίσχυση τον Ιανούαριο, όχι μόνο για το αγωνιστικό σκέλος. Ενώ οι συνεντεύξεις πρώην παικτών του Τριφυλλιού ανέδειξαν ένα αθέατο πρόβλημα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ
On Field 14.12.25

Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ

Ο μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εντυπωσιακός στο παιχνίδι με την Τότεναμ και η απόδοσή του συνδυάστηκε μ’ ένα εξαιρετικό ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ
On Field 14.12.25

Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ

Οι «μαύρες γάτες» νίκησαν τις «καρακάξες» (1-0) στο μεγάλο ντέρμπι του αγγλικού βορρά και η Σάντερλαντ βρήκε τρόπο για να… πικάρει την μεγάλη της αντίπαλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ
On Field 13.12.25

Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Αρης ψήφισαν τον διοικητικό απολογισμό, όμως η ΑΕΚ προτίμησε την απομόνωση. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία είναι θέμα Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Στην Αλεξανδρούπολη 18.12.25

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει για τα δάνεια η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)
Τα κριτήρια 18.12.25

Τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος

Σύνταξη
Οργισμένη αντίδραση ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική και διαρρέει το περιεχόμενο κατάθεσης του Παπασταύρου»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Οργισμένη αντίδραση ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική και διαρρέει το περιεχόμενο κατάθεσης του Παπασταύρου»

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνοντας ότι «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική», καταταστρατηγεί τη νομοθεσία ενώ όπως αναφέρει «τίθεται θέμα αξιοπιστίας του μάρτυρα και της διαδικασίας»

Σύνταξη
Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!

Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, Μάριο Πινέιδα, σκοτώθηκε την Τετάρτη (17/12) μετά από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα από τον Ισημερινό!

Σύνταξη
Κυψέλη: «Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» – Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο
Τεταμένο κλίμα 18.12.25

«Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» - Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη

Το σχολείο στην Κυψέλη είχε ανοίξει χθες μετά το επεισόδιο με το λουκέτο που είχαν βάλει μαθητές στην κεντρική είσοδο - και ενώ η πρώτη κατάληψη είχε λήξει -, κλειδώνοντας μέσα δύο διευθυντές

Σύνταξη
Λόκυ: Η αδεσποτούλα γατούλα που αγαπά όλους τους ανθρώπους περιμένει τον άνθρωπό της
Υιοθεσία 18.12.25

Κάνουμε δώρο στον εαυτό μας την αδεσποτούλα γατούλα Λόκυ που τόσο επιζητά το παντοτινό της σπίτι

Η Λόκυ γεννήθηκε σε ένα σπίτι, όπου ζούσαν και άλλες πολλές γατούλες. Προσπαθούσαν να επιβιώσουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Τις είχε μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
Editorial 18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της
Κόσμος 18.12.25

Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της

Η αιχμηρή έκθεση έρχεται καθώς η ΕΕ φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και το για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο «αλλαγμένο τοπίο των κανόνων των οικονομολογικών σχέσεων»

Σύνταξη
Πυρά κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας – «Κρύψατε τον Χατζηδάκη»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Πυρά κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - «Κρύψατε τον Χατζηδάκη»

Οι αρμόδιοι υπουργοί ενημερώνουν την επιτροπή για το θέμα των ΕΛΤΑ και τα σχέδια για κλείσιμο καταστημάτων που έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Επιτροπή καταθέτουν Παπασταύρου και Μπρατάκος – Live η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Στην Εξεταστική καταθέτουν Παπασταύρου και Μπρατάκος - Live η συνεδρίαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καταθέσεις του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και του προέδρου ΕΕΒΑ, Γιάννη Μπρατάκου

Σύνταξη
Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)
Euroleague 18.12.25

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τα πάντα είναι στον… αέρα – «Βράζει» ο κόσμος, που γιούχαρε τον Πάσπαλι, ενώ έρχονται εξελίξεις με τον Πάρκερ.

Σύνταξη
Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες
Νοτιοανατολική Ασία 18.12.25

Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες

Οι μάχες έχουν στοιχίσει τη ζωή συνολικά σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους, 21 στην Ταϊλάνδη και 17 στην Καμπότζη, σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς των αρχών

Σύνταξη
Κυψέλη: Ειδικοί μιλούν για την επίθεση με μαχαίρι στο 15ο Γυμνάσιο και την επιλογή να προφυλακιστεί η 16χρονη
Τα σημάδια 18.12.25

Ειδικοί μιλούν για την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Κυψέλης και την επιλογή να προφυλακιστεί η 16χρονη

«Υπάρχουν πάντα προειδοποιητικά σημάδια από πολύ νωρίς» προτού η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, εξηγεί η ψυχολόγος-ψυχαναλύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου αναφορικά με το περιστατικό σε σχολείο στην Κυψέλη

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση
Νέος κύκλος αίματος; 18.12.25

ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση

Οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, πως δεν θέλει κατάπαυση του πυρός, αλλά εθνοκάθαρση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»
Έλεος 18.12.25

Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»

Η πρώην pop star και νυν σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να βγάλει τα άπλυτα του συζύγου της Ντέιβιντ στη φόρα, ανακαλύπτοντας τη συνήθεια του που την ενοχλεί περισσότερο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών
Εκφοβισμός 18.12.25

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο, απαιτώντας καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και τέλος στη διαφθορά, αντιμετώπιζαν διώξεις από τις αρχές

Σύνταξη
Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Σήμερα η κηδεία του ηθοποιού 18.12.25

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Η Σάρα Εσκενάζυ ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Η ανάρτησή της για τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε μετά την απώλεια του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Σύνταξη
