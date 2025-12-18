Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!

Έπεφτε και πέφτει επίπεδο ο Λανουά όταν δεν μπορούσε να βρει διαιτητές από τη Γερμανία. Υπάρχουν και πρόσφατα παραδείγματα, καθώς όρισε τον Σέρβο Γιοβάνοβιτς στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ-Αρης 3-1, για την 13η αγωνιστική, ενώ φέρνει τον Βόσνιο Πελίτο για το ματς της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.

Παρόμοια παραδείγματα για διαιτητές που έφερνε ο Λανουά υπάρχουν και από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο όταν οι Γερμανοί έκλειναν τα σύνορα. Οι Γιοβάνοβιτς και Πελίτο είναι ελίτ ρέφερι, δεν είναι από κορυφαία πρωταθλήματα και δεν είχαν έρθει την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, όμως έχουν έρθει στο παρελθόν με άλλους αρχιδιαιτητές.

Την σεζόν 2024/25, στην πρώτη χρονιά του Λανουά στην Ελλάδα, οι ελίτ ρέφερι που έφερε ο Γάλλος και δεν ήταν Γερμανοί ήταν ο Σλοβένος Βίντσιτς (σ.σ. μια από τις μεγάλες σφυρίχτρες), ο Νορβηγός Εσκάς και ο Σουηδός Νίμπεργκ.

Επίσης, στην κανονική περίοδο, ορίστηκαν ο Δανός Κρογκ που είναι πρώτης κατηγορίας, όπως και ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς που τον Ιανουάριο ανεβαίνει στην ελίτ. Ακόμη, ο Λανουά έφερε τον Ιταλό Παϊρέτο και τον Πορτογάλο Βερίσιμο που είναι ρέφερι δεύτερης κατηγορίας της UEFA.

Στα πλέι οφ ήρθαν διαιτητές ακόμη πιο χαμηλού επιπέδου ή αν προτιμάτε από υποδεέστερα πρωταθλήματα. Πρόκειται για τον Αλβανό Ενέα Τζόρντι, τον Λετονό Τρεϊμάνις, και τον Πολωνό Σίλβεζστρακ, οι οποίοι είναι διαιτητές πρώτης κατηγορίας της UEFA. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Ιταλός Κολόμπο που ήρθε για ένα παιχνίδι των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Δεν ξεχάσαμε τον Τούρκο διαιτητή Ουμούτ Μέλερ ο οποίος ήρθε για ματς των πλέι οφ και για πρώτη φορά ρέφερι από τη γειτονική χώρα σφύριξε παιχνίδι μεταξύ ελληνικών ομάδων. Ο Μέλερ ανήκει στην ελίτ κατηγορία, όμως βγήκε εκτός λίστας για το Μουντιάλ 2026.

Οι διαιτητές που δεν προέρχονταν από τη Bundesliga και σφύριξαν ντέρμπι για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson είναι οι Ιταλοί Σότσα (1η κατηγορία) , ο Κροάτης Πάγιατς (1η), ο Ισπανός Μουνουέρα (1η) και ο Νορβηγός Σάγκι (1η κατηγορία).

Από το κορυφαίο ράφι ήταν ο διαιτητής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Ολυμπιακός-ΟΦΗ 2-0 και δεν είναι Γερμανός. Σε αυτό το ματς σφύριξε ο Πολωνός ελίτ, εκ των κορυφαίων ρέφερι, Σιμόν Μαρτσίνιακ (σ.σ. φωτογραφία) που είχε έρθει και για τον προημιτελικό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, ένα ματς που παραλίγο να βγάλει χωρίς κάρτα, όμως έδωσε στο 88’ κίτρινη στον Πελίστρι που κράτησε τον Ορτέγκα.