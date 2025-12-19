Νίκες και ήττες της διαιτησίας επί Λανουά

Βήματα εμπρός αλλά και βήματα πίσω στον «αστερισμό» της ελληνικής διαιτησίας με τον Στεφάν Λανουά στο τιμόνι της προεδρίας της ΚΕΔ. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής διανύει τον δεύτερο χρόνο της θητείας του ως αρχιδιαιτητής και, όπως είναι φυσικό, μετράει νίκες αλλά και ήττες, με φόντο τις FIFA, UEFA.

Κατ’ αρχήν, ο Γάλλος δεν μπορεί να φέρει ελίτ διαιτητές από κορυφαία πρωταθλήματα πλην Γερμανίας και παράλληλα οι ρέφερι της Bundesliga, τώρα τελευταία, άρχισαν να σφυρίζουν με συγκεκριμένη φιλοσοφία, ευνοώντας συγκεκριμένες ομάδες. Γιατί «στράβωσε» η όλη κατάσταση; Ποιός φταίει; Ο Λανουά παραβλέπει ότι κρίνεται από το επίπεδο των ξένων ρέφερι που φέρνει…

Με τον Λανουά αρχιδιαιτητή ο Φωτιάς έχει πάει σε τρεις μεγάλες διοργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, σφύριξε μέχρι και σε ημιτελικό, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνικών Ομάδων U17 που διεξήχθη στο Κατάρ το χρονικό διάστημα 3-27 Νοεμβρίου 2025. Επίσης, το καλοκαίρι του 2024 σφύριξε στην τελική φάση του Euro U19 στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου διαιτήτευσε και τον τελικό Ισπανία-Γαλλία 2-0. Το καλοκαίρι πήρε μέρος στην τελική φάση του Euro U21, που διεξήχθη στη Σλοβακία, με βοηθούς τους Μεϊντανά (Αχαΐας), Παπαδάκη (Ηρακλείου) και VAR τον Ευαγγέλου (Αθηνών), σφύριξε τον ημιτελικό Αγγλία-Ολλανδία 2-1. Είναι σε ειδική λίστα της UEFA υποψήφιος για την ελίτ κατηγορία. Δεν παραβλέπουμε και ότι ο Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών) είναι υποψήφιος να πάει ως VAR στο Μουντιάλ 2026.

Αντίθετα, με αρχιδιαιτητή τον Λανουά, ο Σιδηρόπουλος υποβιβάστηκε από την ελίτ στην πρώτη κατηγορία της UEFA. Παραμένει άγνωστο πως θα εξελιχθεί ο Φωτιάς, όμως η ουσία είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει διαιτητή στην κορυφαία κατηγορία.

Πέρασε η περίοδος εσωστρέφειας με ξένους αρχιδιαιτητές (Μπένετ, Φρόιντφελντ) καθώς η ΕΠΟ δεν είχε προσβάσεις στην UEFA επειδή οι προαναφερόμενοι δεν ήταν επιλογής της, σε αντίθεση με τον Λανουά που προτάθηκε από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία. Μέχρι και ο αρχιδιαιτητής της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι ήρθε σε σεμινάριο διαιτητών της Super League, τον περασμένο Ιανουάριο.

Αρχικά, η ΕΠΟ έχασε θέση έβδομου διεθνή, την οποία ξαναπήρε και την κατέλαβε ο Πολυχρόνης (Πιερίας). Πάντως, στις αξιολογήσεις της UEFA δεν προβιβάστηκε διεθνής διαιτητής. Ο Πολυχρόνης ως νέος διεθνής τοποθετήθηκε στην δεύτερη κατηγορία. Mετά τις αξιολογήσεις της UEFA η ΕΠΟ δεν έχει ελίτ διαιτητή καθώς όπως αναφέραμε ο Σιδηρόπουλος υποβιβάστηκε στην πρώτη κατηγορία, όπου βρίσκονται οι Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας). Στη δεύτερη κατηγορία, εκτός από τον Πολυχρόνη, βρίσκονται οι Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Βεργέτης (Αρκαδίας). Οι Τσακαλίδης και Πολυχρόνης έγιναν διεθνείς επί Λανουά.