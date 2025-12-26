sports betsson
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Με 4 τρόπους ο Λανουά μεταφέρει την πίεση στους διαιτητές
26 Δεκεμβρίου 2025 | 17:02

Με 4 τρόπους ο Λανουά μεταφέρει την πίεση στους διαιτητές

Ο Γάλλος βρίσκεται στην πρίζα, όμως δεν πετάει το μπαλάκι στην εξέδρα αλλά στους διαιτητές, άσχετα αν αυτός είναι υπεύθυνος. Διαβάστε πως πιέζει τους ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λανουά με το κόψιμο της τηλεκριτικής του κατέδειξε ότι θέλει να είναι αρχιδιαιτητής χωρίς ευθύνες, από τη στιγμή που οι περισσότεροι φίλαθλοι κατάλαβαν ότι έκανε δημόσιες σχέσεις, ο Γάλλος οπισθοχώρησε και κατέβασε τον διακόπτη των βίντεο της ανάλυσης φάσεων. Παράλληλα, πέρασε και σε άλλο στάδιο καθώς με τον τρόπο του φροντίζει να μεταφέρει την πίεση στους διαιτητές, αν και ο ίδιος βρίσκεται στην πρίζα.

Μπορεί ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά να μην θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες που του αναλογούν και είναι οι περισσότεροι. Ας μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα, κατά γενική ομολογία τα λάθη είναι περισσότερα από πέρσι, άρα είναι κατώτερος των περιστάσεων.

Τι κάνει ο Λανουά για να μεταφέρει την πίεση στους διαιτητές; Διαβάστε το ρεπορτάζ:

1) Χριστουγεννιάτικα, ο Γάλλος έστειλε μέιλ στους διαιτητές και τους ενημέρωσε ότι τον Φεβρουάριο θα υποβληθούν σε αγωνιστικά τεστ, άρα, εμμέσως πλην σαφώς, ζήτησε να προσέξουν στα γιορτινά τραπέζια και να μην το παρακάνουν με τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες.

2) Η αφ’ υψηλού τηλεκριτική στις εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις, μετά από κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League. Βγάζει στη σέντρα τους διαιτητές εφόσον θεωρεί ότι κάποιος έκανε λάθος και δεν δέχεται καν τις εξηγήσεις που του δίνουν! Όμως, ο ίδιος δεν έχει αναλάβει ποτέ ευθύνη για λάθος ορισμούς που κάνει, θεωρεί καινοτομία π.χ. να βγάζει ορισμούς πριν από ματς Κυπέλλου και πριν γίνουν οι αγώνες πρωταθλήματος ή να βάζει παρατηρητή από την ίδια ΕΠΣ με τον διαιτητή.

3) Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά στις τιμωρίες. Με ποιό δικαίωμα ξεχωρίζει τους διαιτητές; Ο ίδιος δεν επέλεξε ποιοι πρέπει να είναι στον πίνακα της Super League και ποιοί όχι; Τότε γιατί σε άλλους εξαντλεί την αυστηρότητά του και σε άλλους δίνει ασυλία; Με ποιά κριτήρια;

4) Προανάγγειλε ορισμούς Ελλήνων διαιτητών στο χορτάρι και στο VAR στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ και Ελλήνων διαιτητών με ξένους VAR στα δύσκολα ματς του Κυπέλλου. Από τη στιγμή που κάνουν λάθη μέχρι και οι Γερμανοί διαιτητές που έχει φέρει. Καμία ευθύνη για τα λάθη, καμία για τους ορισμούς. Μα, ποιός είναι ο Λανουά; Είναι ή όχι αρχιδιαιτητής; Αν αναλάμβανε ευθύνη για τους ορισμούς θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
