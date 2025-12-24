Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!

Στεφάν Λανουά και ΕΠΟ αποφάσισαν να κόψουν τα εβδομαδιαία βίντεο με τα οποία ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ή ο άμεσος συνεργάτης του Βαλέρι ανέλυαν τις επίμαχες φάσεις κάθε αγωνιστικής και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το γιατί.

Στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης προσπαθούν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις ενός παιχνιδιού και με την εκτενή ανάλυση που κάνουν προσπαθούν να εξηγήσουν λεπτομερώς και να επιμορφώσουν μαζί το φίλαθλο πάνω στην κάθε απόφαση.

Κι εδώ η… θαυμαστή ΕΠΟ προσπαθεί να τα κάνει όλο και πιο κρυφά και πιο αμφιλεγόμενα δίνοντας δικαίωμα να την αμφισβητείς. Στο εξωτερικό υπάρχουν πρωταθλήματα που ακούς ζωντανά τον διαιτητή να εξηγεί γιατί πήρε μια απόφαση ενώ δίνονται στη δημοσιότητα οι διάλογοι μεταξύ διαιτητή και VAR. Γιατί δεν έχουν να κρύψουν κάτι.

Εδώ είχαμε έστω τα εβδομαδιαία βίντεο και το κόβουμε κι αυτά. Θα μου πείτε ανάλυση ήταν αυτή που έκανε ο Λανουά; Στην αρχή της θητείας του υπήρχε ας το πούμε μια αντικειμενικότητα. Λίαν συντόμως όμως ο Γάλλος φαίνεται να άρχισε να κάνει πολιτική.

Από τη μία φάσεις που περίμενε όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα να σχολιάσει τις… εξαφάνιζε και άλλες που άλλα βλέπαμε στο βίντεο και άλλα μας έλεγε τελικά στην ανάλυσή του αυτός! Έτσι επί της ουσίας ο κάθε διαιτητής έπαιρνε το σχετικό… μήνυμα αναλόγως.

Για παράδειγμα δεν γίνεται να μην σχολιάσεις το αντιαθλητικό τάκλιν του Ιβανούσετς στον Ρόουζ στο πρόσφατο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης στην Τούμπα. Δεν υπήρχε φίλαθλος και δεν υπήρχε αθλητική εκπομπή στην Ελλάδα που να μην περιμένει να δει τι θα αποφανθεί ο Λανουά. Και δεν λέμε ότι σώνει και καλά θα πρέπει να πει ότι ήταν κόκκινη. Αν η απόψή του ήταν διαφορετική ας την δικαιολογήσει με επιχειρήματα που βασίζονται στους κανονισμούς διαιτησίας για να δούμε τι θα πει. Όταν όμως «πνίγεις» μια τέτοια φάση δίνεις το δικαίωμα στο φίλαθλο κομμάτι που υγιές (και είναι το μεγαλύτερο) να σκέφτεται ότι κάτι θες να κρύψεις.

Για να το ελαφρύνουμε και λίγο βάσει μέρες που είναι, με την απόφαση του Λανουά να κοπούν τα βίντεο εκείνη η «επική» ακύρωση της γκολάρας του Μανού Γκαρθία στο περσινό Παναιτωλικός – Άρης αποκτά… ιστορική αξία πλέον.

Σε κίνηση του Σιφουέντες (των φιλοξενούμενων) που απλά ελέγχει τον Μιγκέλ Λουίς (των γηπεδούχων), ο Ισπανός μεσοεπιθετικός στη συνέχεια σκόραρε ένα σπάνιας ομορφιά τέρμα για τον Άρη το οποίο όμως δεν μέτρησε. Κι αυτό καθώς ο Ζαμπαλάς στο VAR γύρισε τη φάση πίσω διαπιστώνοντας πως το άγγιγμα του χαφ από το Εκουαδόρ στον αντίπαλό του συνιστούσε φάουλ! Και ο Τσιμεντερίδης που έκανε on field review συμφώνησε μαζί του!

Αυτός που φάνηκε να μην συμφωνεί μαζί τους ήταν ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά που όμως φρόντισε να τους δικαιολογήσει. Έτσι στην ανάλυσή του στο βίντεο της εβδομάδας ανακάλυψε εκείνο το… αλήστου μνήμης «touch» αφού πεντάκαθρο φάουλ δεν υπήρχε!

Βεβαίως ένα σωρό… touch σε άλλα παιχνίδια της Super League δεν είδαμε να τα σχολιάζει ο Γάλλος και κάπως έτσι αναγκάστηκε να τα σχολιάσει η ΠΑΕ Άρης (δείτε παρακάτω)! Οπως αυτά στο περσινό ματς με τον Βόλο στο Βικελίδης. Αυτά και καλά Χριστούγεννα σε όλους!