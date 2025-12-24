Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Υπάρχει περίπτωση με όσα βλέπουμε φέτος στη διαιτησία ο Λανουά να κάνει πίσω σχετικά με την εξαγγελία για Έλληνες διαιτητές σε δύσκολα ματς; Υπενθυμίζουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ προανάγγειλε στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League, τον περασμένο Οκτώβριο, ότι θα ορίσει διαιτητές της Super League στο χορτάρι και στο VAR στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου και είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Επίσης, έχει πρόθεση να ορίσει Έλληνες διαιτητές στα δύσκολα ματς του Κυπέλλου Betsson, κάτι που ήδη έχει γίνει στο ντέρμπι της Leahue Phase Αρης-ΠΑΟΚ 1-1 που σφύριξε ο Παπαπέτρου (Αθηνών) με VAR τον Κροάτη Μπέμπεκ.

Ξεκινάμε με το Super Cup: Πως τα φέρνει η ζωή και το ποδόσφαιρο! Οι Ελληνες διαιτητές τα έκαναν τόσο μαντάρα, ώστε ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ να είναι οι δυο ομάδες που έχουν μεγάλα παράπονα από τη διαιτησία, ο μεν Ολυμπιακός από τους Ευαγγέλου (Αθηνών), Κουμπαράκη (Κυκλάδων) διαιτητή και VAR, αντίστοιχα, στο εντός έδρας ματς με την Κηφισιά, ο δε ΟΦΗ από τους Φωτιά (Πέλλας), Ευαγγέλου (σ.σ. στη φωτογραφία) που είχαν οριστεί (σ.σ. ο Ευαγγέλου είχε διπλό ορισμό) στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τον ΟΦΗ.

Θυμίζουμε τους «κεραυνούς» αντιπροέδρου του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά τόσο για το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ των «ερυθρόλευκων» όσο και για την κατάργηση του βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά κατά του αρχιδιαιτητή και του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση. Επίσης, θυμίζουμε τις οργισμένες αναρτήσεις του προέδρου του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση κατά των Φωτιά, Ευαγγέλου για τη διαιτησία τους στην «ΟΠΑΠ Αρένα» και εναντίον του Λανουά. Θυμίζουμε ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ήθελε να βάλει ρέφερι της Super League και στον τελικό Κυπέλλου Betsson, όμως Ολυμπιακός και ΟΦΗ υπέβαλαν αίτημα για ξένους.

Φαβορί για το Super Cup ήταν (σ.σ. είναι;) ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) για διαιτητής και ο Παπαπέτρου (Αθηνών) ή ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) για το VAR. Οι επιλογές του Λανουά θα ανακοινωθούν Δευτέρα (29/12) ή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη (31/12).

Στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson διαφαίνεται νοκ άουτ παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και μετά Παναθηναϊκός-Άρης. Με τη διαιτησία στο κάδρο και με τη «βροχή» παραπόνων από πολλές ομάδες, εννοούμε από την αρχή της σεζόν, τι θα κάνει ο Λανουά, θα βάλει Έλληνες στο χορτάρι και ξένους στο VAR, σύμφωνα με το σχέδιο; Θυμίζουμε ότι αν δεν του δίνουν Γερμανούς δυσκολεύεται να βρει από άλλες χώρες ξένους ρέφερι από το πάνω ράφι.

Ο Λανουά αιφνιδίασε με την πρόθεσή του να θέλει να ορίσει στα δύσκολα ματς Κυπέλλου και στον τελικό Έλληνες διαιτητές στο Κύπελλο, με ξένους στο VAR. Ο λόγος είναι λίγες μέρες νωρίτερα είχε προαναγγείλει μόνο ξένους στα ντέρμπι της Super League, δηλώνοντας ότι οι Έλληνες θα είναι έτοιμοι σε 4-5 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες η στροφή 180 μοιρών έγινε σε συνεννόηση με την ΕΠΟ για να δείξουν ότι υπάρχει πρόοδος στη διαιτησία.