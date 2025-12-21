Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)
Ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε μια ανάρτηση που τα λέει όλα σχετικά με το πεντακάθαρο πέναλτι που έκανε ο Ραμίρες στον Μπιανκόν στις καθυστερήσεις του ματς με την Κηφισιά.
Ο Ολυμπιακός έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Ευαγγέλου στο ματς με την Κηφισιά, τόσο για το γεγονός ότι ακόμη… πέφτουν κάτω οι παίκτες των φιλοξενούμενων για καθυστερήσεις, αλλά και για το πεντακάθαρο πέναλτι που δεν έδωσε υπέρ των Πειραιωτών στο 90+10! Ο Αντιπρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς προχώρησε και σε μια ανάρτηση με νόημα και σαφείς αιχμές για τη φάση που δεν δόθηκε παράβαση στο χτύπημα στον Μπιανκόν.
Συγκεκριμένα, ο Καραπαπάς αναρωτιέται αν υπάρχουν νέοι κανονισμοί, ενώ ξεκαθαρίζει πως το πέναλτι πάνω στον Μπιανκόν από τον Ραμίρες δεν το είδε ούτε ο διαιτητής, ούτε το VAR, ενώ δεν θα το δει ούτε ο Λανουά…
Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έγραψε το εξής:
«Νέοι κανονισμοί;
Αυτό το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής! Δεν το είδε το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά…
Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο. Καλά Χριστούγεννα και οπλιστείτε με υπομονή.
Αρχίζει η ταινία…».
Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Καραπαπάς:
Η φάση με το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό:
- Το πρώτο καλάθι του Μόντε Μόρις με τη φανέλα του Ολυμπιακού (vids)
- Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών
- Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού
- «Βασιλιάς» ο Ολυμπιακός στην πυγμαχία, «σφράγισε» το πρωτάθλημα
- Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες
- LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
- Ντεμπούτο για τον Μόρις στον Ολυμπιακό: Η 12άδα με τον Κολοσσό
- Τα δεδομένα για Μανδά: «Η Γιουβέντους εξετάζει σοβαρά την απόκτησή του»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις