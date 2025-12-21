Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)

Ο Ολυμπιακός έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Ευαγγέλου στο ματς με την Κηφισιά, τόσο για το γεγονός ότι ακόμη… πέφτουν κάτω οι παίκτες των φιλοξενούμενων για καθυστερήσεις, αλλά και για το πεντακάθαρο πέναλτι που δεν έδωσε υπέρ των Πειραιωτών στο 90+10! Ο Αντιπρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς προχώρησε και σε μια ανάρτηση με νόημα και σαφείς αιχμές για τη φάση που δεν δόθηκε παράβαση στο χτύπημα στον Μπιανκόν.

Συγκεκριμένα, ο Καραπαπάς αναρωτιέται αν υπάρχουν νέοι κανονισμοί, ενώ ξεκαθαρίζει πως το πέναλτι πάνω στον Μπιανκόν από τον Ραμίρες δεν το είδε ούτε ο διαιτητής, ούτε το VAR, ενώ δεν θα το δει ούτε ο Λανουά…

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έγραψε το εξής:

«Νέοι κανονισμοί;

Αυτό το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής! Δεν το είδε το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά…

Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο. Καλά Χριστούγεννα και οπλιστείτε με υπομονή.

Αρχίζει η ταινία…».

