Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς

Ισόπαλο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό και την Κηφισιά να μένουν στο 1-1, για την 15η αγωνιστική της Super League.

Ένα παιχνίδι στιγματίστηκε από τις πάρα πολλές καθυστερήσεις που έκαναν οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, που έπεφταν συνεχώς στον αγωνιστικό χώρο.

Οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο και να φτάσουν στη νίκη, ενώ οι φιλοξενούμενοι με την ανοχή του διαιτητή, Άγγελου Ευαγγέλου, έτρωγαν συνεχώς το χρόνο, κάνοντας καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις που προκάλεσαν την οργή και τον εκνευρισμό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, των συνεργατών του και φυσικά των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, αλλά και του κόσμου που βρέθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Σε κάθε ευκαιρία οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο έπεφταν στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθώντας να κλέψουν χρόνο, με τον διαιτητή, Άγγελο Ευαγγέλου, όμως, να μην τους τιμωρεί ως όφειλε με κίτρινες κάρτες για καθυστερήσεις.

Συνεχώς κάτω ο Ραμίρες

Ειδικά ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, Μόιζες Ραμίρες, έπεφτε συνεχώς στο έδαφος, αλλά δεν είδε ποτέ την κίτρινη κάρτα του διαιτητή της αναμέτρησης, που έκανε για 90 και πλέον λεπτά τα στραβά μάτια στις καθυστερήσεις του.

Απίστευτα πράγματα, που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να παρακολουθεί ένα παιχνίδι, που έβλεπε συνεχώς τους παίκτες της Κηφισιάς να κάνουν καθυστερήσεις. Ολες με την ανοχή του Ευαγγέλου.