Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τις υπερβολικές καθυστερήσεις των φιλοξενούμενων.

Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως σημασία έχει να είναι πρώτη στη βαθμολογία την τελευταία αγωνιστική η ομάδα του και όχι τώρα.

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το τι έφταιξε και ο Ολυμπιακός έκανε τη δεύτερη σερί του ισοπαλία στο πρωτάθλημα: «Τα πρώτα 20 λεπτά ήταν κακά, πολύ κακά. Παίξαμε περπατώντας. Σαν να μην μας ενδιέφερε που ο χρόνος περνάει. Στη συνέχεια το θέλαμε, προσπαθήσαμε, μπήκαμε στην περιοχή τους, πιέσαμε. Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε».

Για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς και τα νεύρα που έβγαλε: «Παίξανε πολύ έξυπνα, Όλοι την καθυστέρηση την έκανε ο τερματοφύλακάς τους. Βρίσκοντας στο έδαφος και ζητούσε βοήθεια. Ξέρουμε ότι ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου από τον διαιτητή, γιατί είναι προστατευμένος. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ο διαιτητής είναι να δώσει 20 λεπτά καθυστερήσεις και όχι 11».

Για το εάν επηρέασε αυτό την ομάδα: «Ναι, μας επηρέασε. Μας έφερε νευρικότητα και βιασύνη. Μας έκοψε τον ρυθμό. Χάθηκε πολύς χρόνος στο παιχνίδι. Έδωσε 11 λεπτά καθυστερήσεις και τα πέντε δεν παίχθηκαν καν, μετά με κάποιες κάρτες χάθηκε όλος ο χρόνος. Ο κόσμος πιστεύει ότι οι καθυστερήσεις είναι καλές, αλλά οι πολλές καθυστερήσεις είναι κακές, γιατί σημαίνει ότι δεν έχει παιχτεί ματς».

Για το γεγονός ότι το τέλος του 2025 μπορεί να τον βρει στη 2η θέση της Stoiximan Super League: «Πρέπει να είμαστε πρώτοι στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, ακόμα και εάν δεν είμαστε στην κορυφή κάθε αγωνιστική. Τον Δεκέμβριο δεν κερδίζονται πρωταθλήματα».