Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.12.2025 | 20:18
Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν
ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας
On Field 26 Δεκεμβρίου 2025 | 18:37

ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας

Το off στο βίντεο της τηλεκριτικής σημαίνει κι άλλο κρυμμένο μυστικό, καθώς η ΚΕΔ δεν δημοσιοποιεί διαλόγους του VAR, συναντήσεις με παράγοντες, ενώ έκανε πίσω και στη δημόσια αναγγελία των αποφάσεων

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Στη διαιτησία «πονάει χέρι, κόβουν κεφάλι», σύμφωνα με το γνωστό ρητό, κοινώς ό,τι δεν τους βολεύει το κόβουν, με τελευταίο παράδειγμα το βίντεο της τηλεκριτικής μετά από κάθε αγωνιστική. Ο Λανουά έπρεπε να αναλύσει το πέναλτι-μαρς που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό στον αγώνα με την Κηφισιά (1-1) αλλά και να απαντήσει αν είναι δίκαιες οι φωνές του ΟΦΗ για επιθετικά φάουλ πριν από τα δυο γκολ της ΑΕΚ, η οποία τον νίκησε 2-1 για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Αντί για αυτό, ο Στεφάν Λανουά πάτησε off στο βίντεο της τηλεκριτικής και έφυγε για διακοπές στη Γαλλία.

-Το off στο βίντεο της τηλεκριτικής σημαίνει περισσότερο σκοτάδι. Υπάρχουν κι άλλα κρυμμένα μυστικά της ΚΕΔ που δεν θέλουν να βγαίνουν στην επιφάνεια.

-Παραμένει άγνωστο γιατί η ΚΕΔ, αν προτιμάτε ο Λανουά, δεν έκανε ποτέ δεκτά αιτήματα ομάδων για δημοσιοποίηση των διαλόγων του VAR. Ειδικά, την προηγούμενη σεζόν, οι πιέσεις ήταν μεγάλες και η μόνη υποχώρηση που έκαναν οι Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι, έναν χρόνο νωρίτερα, είναι να ανακοινώσουν πως όποια ΠΑΕ ήθελε, θα μπορούσε να μεταβεί στα γραφεία της ΚΕΔ στο Μαρούσι, προκειμένου να ακούσει τι έλεγαν οι διαιτητές, στη διάρκεια που έπαιρναν αποφάσεις για επίμαχες φάσεις αλλά μόνο στο δικό της παιχνίδι!

-Οι αρμόδιοι της διαιτησίας εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο, όπως γίνεται στο εξωτερικό, οι διαιτητές να εξηγούσαν από τα μεγάφωνα των γηπέδων τις αποφάσεις που παίρνουν μέσω του VAR, εφόσον καλούνται στο μόνιτορ, και ταυτόχρονα να προβάλλεται και η φάση στους φιλάθλους που είναι στις κερκίδες. Απόδειξη ότι στο πρόγραμμα του σεμιναρίου των ρέφερι της Super League (4-7/8), συγκεκριμένα την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025, υπήρχε σχετικό μάθημα.

Το μάθημα «public announcement after var intervention», στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League, θα γινόταν από τον Ιταλό υπεύθυνο του VAR Πάολο Βαλέρι και τον προσκεκλημένο της ΚΕΔ τον συμπατριώτη του Μασιμιλιάνο Ιράτι, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το VAR στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που διεξήχθη στις. Το μάθημα κόπηκε στα μουλωχτά και ο Ιράτι δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα.

-Ο Λανουά και οι λοιποί της ΚΕΔ κάνουν συναντήσεις με παράγοντες ομάδων που θέλουν να εκφράσουν παράπονα για τη διαιτησία. Είναι δυνατόν να μην βγάζουν ανακοινώσεις και αυτό να γίνεται μόνο από την πλευρά των ομάδων που θέλουν να δημοσιοποιηθούν;

World
Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
On Field 26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
On Field 24.12.25

Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Ο Λανουά δεν ήθελε αλλά η ΕΠΟ τον πίεσε να ορίσει μόνο Ελληνες διαιτητές στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, σημειώνουμε ότι οι δυο ομάδες έχουν παράπονα, και Έλληνες στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένο VAR.

Βάιος Μπαλάφας
Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ
On Field 23.12.25

Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ

Η αδερφή του Αργεντίνου σούπερ σταρ τράκαρε στο Μαϊάμι και υπέστη κατάγματα κι εγκαύματα – Ξεκίνησε την αποκατάσταση στο Ροσάριο αλλά θα πρέπει ν’ αναβάλει τον γάμο της

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
On Field 22.12.25

Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι ένα στοιχείο που «μετράει» πολύ αφορά τους παίκτες της ομάδας του λιμανιού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
On Field 22.12.25

Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»
On Field 21.12.25

«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»

Ο Ελ Κααμπί το έχει κάνει πολλές φορές και δείχνει πως θα το… ξανακάνει, γιατί πολύ απλά αυτά τα γκολ είναι θέμα τέχνης. Δείτε απίστευτα γκολ του Μαροκινού με ψαλιδάκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας
Εικόνα θλίψης 21.12.25

Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας

Αν ο Ράφα Μπενίτεθ επιθυμεί να μακροημερεύσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», είναι στο σημείο μηδέν για να πάρει σκληρές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας – Ο Μίκελ Αρτέτα μίλησε για το συμβόλαιο του με την Άρσεναλ
On Field 20.12.25

Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας – Ο Μίκελ Αρτέτα μίλησε για το συμβόλαιο του με την Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Λονδίνου φρόντισε να κάνει γνωστές τις προθέσεις του, αναφορικά με το μέλλον του στο Emirates και τώρα το μπαλάκι είναι στην διοίκηση των «κανονιέρηδων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Συνεχίζονται οι έρευνες
Ελλάδα 26.12.25

Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Εντοπίστηκε εξάρτημα ΙΧ που ερευνάται

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που φέρεται να έχει βρεθεί σε μεγάλο υψόμετρο ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων.

Σύνταξη
Μπλόκα: Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες – Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια
Μπλόκα 26.12.25

Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες - Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια

Σε θέσεις μάχης αγρότες και κτηνοτρόφοι. «Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές» διαμηνύουν στην κυβέρνηση. Μπαράζ συσκέψεων και μηνύματα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
Culture Live 26.12.25

Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση

Νέα 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, με την Ένωση Θεατρικών Παραγωγών να ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι δεν θα συμμετάσχουν όλα τα θέατρα, την ώρα που φορείς του πολιτισμού δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο μηνών
Νέα εξέλιξη 26.12.25

Έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο Τραμπ ο Ζελένσκι αν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο μηνών

Τι δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Axios - Τι ελπίζει να βγει από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Κυριακή - Η προϋπόθεση για το δημοψήφισμα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα
Ελλάδα 26.12.25

Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα

O αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης -ηγετική φυσιογνωμία του μπλόκου των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη- αναφέρθηκε εκ νέου στις κατηγορίες που του προσάπτουν δηλώνοντας καθαρός σαν «τζάμι», ότι δεν έχει λάβει ακόμα την εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του έχει τα ονόματα των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί του.

Σύνταξη
Δε νοείται στιλάτος χωρίς χαρακτήρα – Πώς ο Helmut Lang άλλαξε για πάντα τη μόδα
«Έργο σε εξέλιξη» 26.12.25

Δε νοείται στιλάτος χωρίς χαρακτήρα - Πώς ο Helmut Lang άλλαξε για πάντα τη μόδα

Μια νέα, μνημειώδης έκθεση στη Βιέννη εξερευνά τον πρωτοποριακό οπτικό κόσμο του σχεδιαστή Helmut Lang και τις καλλιτεχνικές του συνεργασίες με τους Τζένι Χόλτσερ, Λουίζ Μπουρζουά και Ρόμπερτ Μάπλθορπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα χωρίς τις αισθήσεις τους οι αγνοούμενοι ορειβάτες
Τραγικό τέλος 26.12.25

Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κάτω από χιονοστιβάδα οι αγνοούμενοι ορειβάτες στα Βαρδούσια

Οι τρεις φίλοι που αναχώρησαν από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για να κάνουν ορειβασία βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους - Στα Βαρδούσια επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»
Τι του λείπει; 26.12.25

Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»

Προς τιμήν του Τραμπ, φαίνεται να είναι επιφυλακτικός απέναντι σε μεγάλες στρατιωτικές συγκρούσεις, αλλά πέρα από τα «ένστικτα», ο καθηγητής Στήβεν Γουόλτ επιμένει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο για να τις τερματίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;
Φήμες λένε 26.12.25

Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;

Φουντώνουν τις τελευταίες ώρες οι φήμες που θέλουν τη Σίντνεϊ Σουίνι και τον Κρίστιαν Πούλισικ να διατηρούν σχέση, με τα social media και τα διεθνή μέσα να γεμίζουν σενάρια για ένα απρόσμενο ειδύλλιο ανάμεσα στον κόσμο του Χόλιγουντ και του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
«Πλαστικό χρήμα»: Άλμα στη χρήση καρτών τη δεκαετία 2015-2024
2015-2024 26.12.25

Η «επέλαση» του πλαστικού χρήματος - Η δεκαετία των μεγάλων αλλαγών

Η μετάβαση από τα μετρητά στο «πλαστικό χρήμα» (κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια) δεν είναι πλέον μια απλή τάση, αλλά μια πλήρης δομική αλλαγή στην καθημερινή οικονομία. Η ελληνική πραγματικότητα και η «εκτόξευση» τη δεκαετία 2015-2024.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο
Περιβάλλον 26.12.25

2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνάντησε την πολιτική αδράνεια σε μια χρονιά έντονης κλιματικής κρίσης - Ενώ τα ακραία φαινόμενα σάρωναν τον πλανήτη, οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάστηκαν σκληρά

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Κίνα: Κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν
Νέα ένταση 26.12.25

Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν

Η κίνηση αυτή από την Κίνα ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για πώληση όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 26.12.25

Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Στην κυβέρνηση επιμένουν στις «διαχρονικές παθογένειες» με τις επιδοτήσεις αλλά την ίδια ώρα γίνεται λόγος για οικονομικό σκάνδαλο και επιχειρείται να εμφανιστούν οι αγρότες ως οι απόλυτα ευνοημένοι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν
Heavy metal 26.12.25

Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν

To χρονικό της πιο διαβόητης δίκης στην ιστορία της μουσικής: Τον Δεκέμβριο του 1985, οι απόπειρες αυτοκτονίας δύο νέων (ένας από τους οποίους πέθανε) αποδόθηκαν στα υποσυνείδητα μηνύματα που υποτίθεται ότι περιείχε το τραγούδι «Better by You Better than Me».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!
Ποδόσφαιρο 26.12.25

O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!

Η Μπριζ νίκησε 5-3 τη Γκενκ το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) σε ένα τρομερό ματς για την 20η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Τζόλη να μοιράζει τρεις ασίστ και να περνάει τέταρτος στη συνολική λίστα για το 2025 στον κόσμο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
