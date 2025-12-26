ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας

Στη διαιτησία «πονάει χέρι, κόβουν κεφάλι», σύμφωνα με το γνωστό ρητό, κοινώς ό,τι δεν τους βολεύει το κόβουν, με τελευταίο παράδειγμα το βίντεο της τηλεκριτικής μετά από κάθε αγωνιστική. Ο Λανουά έπρεπε να αναλύσει το πέναλτι-μαρς που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό στον αγώνα με την Κηφισιά (1-1) αλλά και να απαντήσει αν είναι δίκαιες οι φωνές του ΟΦΗ για επιθετικά φάουλ πριν από τα δυο γκολ της ΑΕΚ, η οποία τον νίκησε 2-1 για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Αντί για αυτό, ο Στεφάν Λανουά πάτησε off στο βίντεο της τηλεκριτικής και έφυγε για διακοπές στη Γαλλία.

-Το off στο βίντεο της τηλεκριτικής σημαίνει περισσότερο σκοτάδι. Υπάρχουν κι άλλα κρυμμένα μυστικά της ΚΕΔ που δεν θέλουν να βγαίνουν στην επιφάνεια.

-Παραμένει άγνωστο γιατί η ΚΕΔ, αν προτιμάτε ο Λανουά, δεν έκανε ποτέ δεκτά αιτήματα ομάδων για δημοσιοποίηση των διαλόγων του VAR. Ειδικά, την προηγούμενη σεζόν, οι πιέσεις ήταν μεγάλες και η μόνη υποχώρηση που έκαναν οι Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι, έναν χρόνο νωρίτερα, είναι να ανακοινώσουν πως όποια ΠΑΕ ήθελε, θα μπορούσε να μεταβεί στα γραφεία της ΚΕΔ στο Μαρούσι, προκειμένου να ακούσει τι έλεγαν οι διαιτητές, στη διάρκεια που έπαιρναν αποφάσεις για επίμαχες φάσεις αλλά μόνο στο δικό της παιχνίδι!

-Οι αρμόδιοι της διαιτησίας εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο, όπως γίνεται στο εξωτερικό, οι διαιτητές να εξηγούσαν από τα μεγάφωνα των γηπέδων τις αποφάσεις που παίρνουν μέσω του VAR, εφόσον καλούνται στο μόνιτορ, και ταυτόχρονα να προβάλλεται και η φάση στους φιλάθλους που είναι στις κερκίδες. Απόδειξη ότι στο πρόγραμμα του σεμιναρίου των ρέφερι της Super League (4-7/8), συγκεκριμένα την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025, υπήρχε σχετικό μάθημα.

Το μάθημα «public announcement after var intervention», στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League, θα γινόταν από τον Ιταλό υπεύθυνο του VAR Πάολο Βαλέρι και τον προσκεκλημένο της ΚΕΔ τον συμπατριώτη του Μασιμιλιάνο Ιράτι, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το VAR στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που διεξήχθη στις. Το μάθημα κόπηκε στα μουλωχτά και ο Ιράτι δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα.

-Ο Λανουά και οι λοιποί της ΚΕΔ κάνουν συναντήσεις με παράγοντες ομάδων που θέλουν να εκφράσουν παράπονα για τη διαιτησία. Είναι δυνατόν να μην βγάζουν ανακοινώσεις και αυτό να γίνεται μόνο από την πλευρά των ομάδων που θέλουν να δημοσιοποιηθούν;