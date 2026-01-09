Αυτές είναι οι πιθανότητες της ΑΕΚ για κατάκτηση του Conference
Το Football Meets Data ανέλυσε τα δεδομένα στο Conference League και τις πιθανότητες των ομάδων που έχουν απομείνει για κατάκτηση του τροπαίου - Που βρίσκεται η ΑΕΚ ανάμεσά τους.
Ο πρώτος μεγάλος στόχος της ΑΕΚ στο Conference League ήταν να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα της League Phase ώστε να προκριθεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης. Και τα κατάφερε, τερματίζοντας μάλιστα στην τρίτη θέση πίσω μόνο από το Στρασβούργο και τη Ράκοβ. Τώρα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει μία νέα πρόκληση μπροστά της.
Από τον Μάρτιο θα μπει στη μάχη των νοκ-άουτ με στόχο αρχικά την πρόκρισή της στα προημιτελικά. Σύμφωνα ωστόσο με το Football Meets Data η Ένωση είναι αρκετά ψηλά σε πιθανότητες και για την κατάκτηση του τροπαίου καθώς είναι το πέμπτο φαβορί με ποσοστό 7%.
Πρώτο φαβορί και με διαφορά είναι η Κρίσταλ Πάλας με 37% παρότι τερμάτισε 10η και θα παίξει πλέι οφ τον Φεβρουάριο. Ακολουθεί το Στρασβούργο με 16% και οι Μάιντζ, Βαγιεκάνο με 9%. Πίσω από την ΑΕΚ με 6% είναι η Φιορεντίνα που μέχρι στιγμής κάνει πολύ κακή σεζόν γενικότερα.
Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον έχουν και οι πιθανότητες που δίνει ο αλγόριθμος στην Ένωση για πρόκριση σε κάθε γύρο. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν 71% πιθανότητες για να προκριθούν στα προημιτελικά, 40% για τα ημιτελικά και 16% για τον τελικό της Λειψίας.
Η σχετική ανάρτηση
🏆 To win 🟢 UECL:
37% 🏴 Crystal Palace
16% 🇫🇷 Strasbourg
9% 🇪🇸 Rayo Vallecano
9% 🇩🇪 Mainz 05
7% 🇬🇷 AEK Athens
6% 🇮🇹 Fiorentina
5% 🇨🇿 Sparta Prague
3% 🇵🇱 Raków
3% 🇳🇱 AZ Alkmaar
3% 🇺🇦 Shakhtar
…
👉 Full probabilities and scenarios in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available in our 📊… pic.twitter.com/05f3ry8J7R
— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 9, 2026
