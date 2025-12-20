ΑΕΚ: Τα έσοδα που μπορούν να έχουν οι ομάδες στο Conference League από τα νοκ-άουτ παιχνίδια ως και τον τελικό
Τα έσοδα που μπορούν να εξασφαλίσουν οι ομάδες του Conference League από τη φάση των νοκ-άουτ αγώνων και μετά.
Με ανάρτησή στο Twitter, η σελίδα «Football Meets Data» μας παραθέτει λίστα με τα ως τώρα των ομάδων που μετείχαν στο UEFA Conference League, καθώς επίσης και τα έσοδα που μπορούν να φτάσουν από τη φάση των νοκ-άουτ αναμετρήσεων (δηλαδή τα πλέι οφ) και μέχρι τον τελικό της Λειψίας. Πόσα χρήματα μπορεί να εξασφαλίσει η ΑΕΚ πέραν των 9.432.000 ευρώ που έχει κερδίσει μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Κραϊόβα.
Πρώτα από όλα η Σαχτάρ του Ντόνετσκ είναι η ομάδα με τα περισσότερα έσοδα ως τώρα καθώς σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα έβαλε στα ταμεία της 10,3 εκατομμύρια ευρώ! Από εκεί και πέρα Στρασβούργο και Σπάρτα Πράγας «άγγιξαν» επίσης το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 10 εκατομμυρίων.
- Σαχτάρ «σκαρφάλωσε» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10,3 εκατομμύρια ευρώ!
- Η Στρασβούργο και η Σπάρτα ξεπέρασαν επίσης τα 10 εκατομμύρια ευρώ!
- Οι 8 κορυφαίες ομάδες της βαθμολογίας κέρδισαν μπόνους +1,2 εκατομμυρίων ευρώ
- Οι ομάδες που τερμάτισαν στο 9-16 κέρδισαν μπόνους +400.000 ευρώ
- Οι ομάδες που τερμάτισαν στο 17-24 κέρδισαν μπόνους +200.000 ευρώ
Από τα πλέι οφ και μέχρι τον τελικό οι ομάδες θα κερδίζουν χρήματα μόνο από την περαιτέρω πρόκρισή τους σε γύρους νοκ άουτ, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα σε μεμονωμένους αγώνες:
- Οι ομάδες που θα φτάσουν στους «16» μέσω των πλέι οφ νοκ άουτ θα λάβουν +€800.000
- Οι ομάδες που θα φτάσουν στους «8» θα λάβουν επιπλέον +€1,3 εκατ.
- Οι ομάδες που θα φτάσουν στους «4» θα λάβουν επιπλέον +€2,5 εκατ.
- Οι ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό θα λάβουν επιπλέον +€4 εκατ.
- Οι νικητές του Conference League θα λάβουν επιπλέον +€3 εκατ.
Αναλυτικά τα εγγυημένα έσοδα των ομάδων στο Conference League
