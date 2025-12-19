Τα ευρωπαϊκά ρεκόρ της ΑΕΚ στην πρόκριση επί της Κραϊόβα (pic)
Μια ιστορική βραδιά έζησε η ΑΕΚ στο 3-2 επί της Κραϊόβα, αποτέλεσμα που της έδωσε την πρόκριση στα νοκ άουτ του Conference League και που παράλληλα έσπασε και ρεκόρ.
Η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει μία απίθανη ανατροπή, πετυχαίνοντας δύο γκολ στις καθυστερήσεις και επικρατώντας με σκορ 3-2 της Κραϊόβα στην OPAP Arena, κατακτώντας την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του UEFA Conference League.
Όπως είναι φυσιολογικό, ήταν βραδιά ρεκόρ για την «Ένωση» η χθεσινή (18/12), καθώς είχε πάρα πολύ καιρό να κάνει κάτι πραγματικά αξιόλογο στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην ιστορία της η ΑΕΚ νίκησε ένα ευρωπαϊκό ματς, έχοντας προηγουμένως βρεθεί δύο γκολ πίσω. Το μεγαλύτερο ρεκόρ ελληνικής ομάδας κατέχει ο ΠΑΟΚ με το 5-3 από 0-3 που είχε νικήσει τη Σπάρτακ Τρνάβα.
Επίσης η ΑΕΚ θα παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι Μάρτη μήνα για πρώτη φορά μετά από 28 ολόκληρα χρόνια! Τελευταία φορά που το έκανε αυτό ήταν το μακρινό 1998.
Η ανάρτηση του soccerbase
— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) December 19, 2025
