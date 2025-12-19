«Βράζουν» για τη διαιτησία του ΑΕΚ – Κραϊόβα οι Ρουμάνοι: «Αστείες αποφάσεις» (pic)

Με μια ανατροπή άνευ προηγουμένου, η ΑΕΚ νίκησε 3-2 την Κραϊόβα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League και χάρη σε αυτή τερμάτισε 3η στη βαθμολογία, εξασφαλίζοντας την απευθείας παρουσία της στους «16» της διοργάνωσης. Οι πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο της Ένωσης ακόμη δεν έχουν κοπάσει, ωστόσο, την ίδια ώρα, οι Ρουμάνοι «βράζουν» με τη διαιτησία του Γεωργιανου, Γκιόργκι Κρουασβίλι.

Ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Πάβελ Μπαντέα, ανέφερε σχετικά σε δηλώσεις του: «Είναι σαφές ότι οι αποφάσεις που πήρε ο διαιτητής έδειξαν ότι ήταν εκτός ελέγχου. Μπορεί να είμαι υποκειμενικός, αλλά η γνώμη μου είναι ότι ήταν εκτός ελέγχου. Σε πολλές στιγμές βρέθηκε σε καταστάσεις που πήρε αμφιλεγόμενες και κάποιες φορές αστείες αποφάσεις. Είναι μια θλιβερή στιγμή, αλλά είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που παίξαμε. Σπάνια συμβαίνει κακή τύχη σαν κι αυτή. Δυστυχώς, μας συνέβη. Οι πλανήτες ήταν ευθυγραμμισμένοι εναντίον μας».

«Περίμενα ο διαιτητής να είναι υπέρ της ΑΕΚ»

Αντίστοιχες ήταν και οι δηλώσεις του Στέφαν Μπαϊαράμ: «Είναι η πιο μαύρη νύχτα από τότε που άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο. Προηγούμασταν με 2-0, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει 3-0. Όμως δεχτήκαμε δύο γκολ, στο 98’ και στο 112’. Δεν ξέρω καν τι να πω. Δεν περίμενα καν να ισοφαρίσουν, αλλά περίμενα ο διαιτητής να είναι υπέρ της ΑΕΚ».

Για να δώσουν… έμφαση σε όσα τονίζουν μάλιστα, οι Ρουμάνοι δημοσίευσαν στα social media και μια φωτογραφία με τον ματωμένο αστράγαλο του Ασάντ Αλ Χαμλαουί, μετά το μαρκάρισμα του Ντομαγκόι Βίντα, θεωρώντας προφανώς ότι θα έπρεπε να είχε δεχθεί την κόκκινη κάρτα.