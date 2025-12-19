sports betsson
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Βράζουν» για τη διαιτησία του ΑΕΚ – Κραϊόβα οι Ρουμάνοι: «Αστείες αποφάσεις» (pic)
Conference League 19 Δεκεμβρίου 2025 | 10:31

«Βράζουν» για τη διαιτησία του ΑΕΚ – Κραϊόβα οι Ρουμάνοι: «Αστείες αποφάσεις» (pic)

Η ΑΕΚ πέτυχε μια επική ανατροπή επί της Κραϊόβα και πέρασε στους «16» του Conference League, ωστόσο οι Ρουμάνοι τα έχουν βάλει με τον διαιτητή του αγώνα...

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Spotlight

Με μια ανατροπή άνευ προηγουμένου, η ΑΕΚ νίκησε 3-2 την Κραϊόβα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League και χάρη σε αυτή τερμάτισε 3η στη βαθμολογία, εξασφαλίζοντας την απευθείας παρουσία της στους «16» της διοργάνωσης. Οι πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο της Ένωσης ακόμη δεν έχουν κοπάσει, ωστόσο, την ίδια ώρα, οι Ρουμάνοι «βράζουν» με τη διαιτησία του Γεωργιανου, Γκιόργκι Κρουασβίλι.

Ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Πάβελ Μπαντέα, ανέφερε σχετικά σε δηλώσεις του: «Είναι σαφές ότι οι αποφάσεις που πήρε ο διαιτητής έδειξαν ότι ήταν εκτός ελέγχου. Μπορεί να είμαι υποκειμενικός, αλλά η γνώμη μου είναι ότι ήταν εκτός ελέγχου. Σε πολλές στιγμές βρέθηκε σε καταστάσεις που πήρε αμφιλεγόμενες και κάποιες φορές αστείες αποφάσεις. Είναι μια θλιβερή στιγμή, αλλά είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που παίξαμε. Σπάνια συμβαίνει κακή τύχη σαν κι αυτή. Δυστυχώς, μας συνέβη. Οι πλανήτες ήταν ευθυγραμμισμένοι εναντίον μας».

«Περίμενα ο διαιτητής να είναι υπέρ της ΑΕΚ»

Αντίστοιχες ήταν και οι δηλώσεις του Στέφαν Μπαϊαράμ: «Είναι η πιο μαύρη νύχτα από τότε που άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο. Προηγούμασταν με 2-0, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει 3-0. Όμως δεχτήκαμε δύο γκολ, στο 98’ και στο 112’. Δεν ξέρω καν τι να πω. Δεν περίμενα καν να ισοφαρίσουν, αλλά περίμενα ο διαιτητής να είναι υπέρ της ΑΕΚ».

Για να δώσουν… έμφαση σε όσα τονίζουν μάλιστα, οι Ρουμάνοι δημοσίευσαν στα social media και μια φωτογραφία με τον ματωμένο αστράγαλο του Ασάντ Αλ Χαμλαουί, μετά το μαρκάρισμα του Ντομαγκόι Βίντα, θεωρώντας προφανώς ότι θα έπρεπε να είχε δεχθεί την κόκκινη κάρτα.

Headlines:
Τράπεζες
Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Business
Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)

Το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 την Μπρέινταμπλικ και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως πρώτο στην βαθμολογία - Τρίποντο για την ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην Σκεντίγια με 1-0 και 8άδα για τους Κύπριους.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference! (vid)

Η ΑΕΚ έχανε με 0-2 ως το 64' από την Κραϊόβα, ωστόσο με μια «τρελή» ανατροπή, επικράτησε με 3-2 και κατέλαβε την 3η θέση στη League Phase του Conference League, εξασφαλίζοντας έτσι απευθείας πρόκριση στους «16»!

Σύνταξη
LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Σάμσουνσπορ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ράκοφ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λωζάνη – Φιορεντίνα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Η ΑΕΚ κλείδωσε πρόκριση και εκτόξευσε τις πιθανότητές της για top-8 (pic)
Conference League 12.12.25

Η ΑΕΚ κλείδωσε πρόκριση και εκτόξευσε τις πιθανότητές της για top-8 (pic)

Η νίκη της ΑΕΚ στην Τουρκία επί της Σαμσουνσπόρ της εξασφάλισε την βέβαιη πρόκριση στα πλέι-οφ του Conference League και παράλληλα... εκτόξευσε τις πιθανότητές της για το top-8 της διοργάνωσης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών
Πολιτική 19.12.25

«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσικαλάς στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων Βορίδη

Σύνταξη
Το βάθος της κρίσης
Ολιγαρχικός μετασχηματισμός 19.12.25

Το βάθος της κρίσης

Η πολιτική κρίση στη χώρα μας παίρνει τη μορφή της μετάβασης σε μια αυταρχική μεταδημοκρατία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;
Οικονομία 19.12.25

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;

Περίπου 10.000 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη 85,3 δισ. ευρώ στην Εφορία – Μόνο το 4% του συνόλου των οφειλετών προχωρά σε ρυθμίσεις, κάτι που δείχνει την κυβερνητική αποτυχία – Τι δείχνουν οι οφειλές των επιχειρήσεων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

Οι ειδικοί διχάζονται ως προς το αν η εύθραυστη ισορροπία του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο συνύπαρξης ΗΠΑ-Κίνας ή αν αποτελεί απλώς μια παύση πριν από την επόμενη κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
ΗΠΑ 2.0 19.12.25

Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε τα Patriot Games, «ένα πρωτοφανές τετραήμερο αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών λυκείου», σε ένα νέο βίντεο ανακοίνωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Μετά την περιφέρεια και τους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα στην Αττική. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας ενόψει συνεδρίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»

Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο

Σύνταξη
Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)
Μπάσκετ 19.12.25

Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)

O Λούκα Nτόντσιτς διέλυσε τους Τζαζ με 45 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ και οι Λέικερς πήραν τη νίκη με 143-135 μέσα στη Γιούτα - Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Agro-in 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν – Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;
Μη φορέσιμα 19.12.25

Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν - Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;

Μια σεζόν που περιλάμβανε αλλόκοτα, μερικές φορές σκληρά σχέδια, μας άφησε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνουν όλα αυτά που προτείνει η μόδα. Το να μην λαμβάνουν υπόψη οι σχεδιαστές τα όρια μιας επίδειξης είναι στην καλύτερη περίπτωση, σκόπιμη άγνοια, στην χειρότερη περίπτωση, ανειλικρίνεια και ενδεχομένως βίτσιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο