Απίστευτη εξέλιξη από λεπτό σε λεπτό για την ΑΕΚ

Από την κόλαση στον παράδεισο με μια απίστευτη εξέλιξη βρέθηκε η ΑΕΚ. Η τελευταία αγωνιστική ήταν συγκλονιστική για την κατάταξη της «Ενωσης» και την συνέχεια της στο Κόνφερενς Λιγκ.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε στην 3η θέση την τελευταία αγωνιστική.

Στο 16’ πέφτει 4η αφού η Σπάρτα άνοιξε το σκορ στην Πράγα επί της Αμπερντίν.

Στο 22ο πάει στην 6η θέση επειδή η Κρίσταλ Πάλας έκανε το 1-0 επί της Κουόπιι.

Στο 29ο λεπτό βρίσκεται πίσω στο σκορ (0-1 η Κραϊόβα στη Νεα Φιλαδέλφεια). Αυτόματα η ΑΕΚ πέφτει στην 9η θέση και εκείνη την στιγμή πάει στα πλεϊ οφ με πιθανούς αντίπαλους Σίγκμα Όλομουτς ή ΑΕΚ Λάρνακας και «σταύρωμα» στους «16» με Μαϊντς ή Ράγιο Βαγιεκάνο (και λίγο μετά ή Σαμσούνσπορ).

Στο 44’ όμως η Μάιντς ανοίγει το σκορ κόντρα στην Σαμσούνσπορ και η ΑΕΚ ανεβαίνει στην 7η θέση και αποφεύγει τα πλεϊ οφ.

Στο 45’ ξαναπέφτει 9η επειδή η Λεχ Πόζναν κάνει το 2-0 επί της Σίγκμα Ολομουτς και την ξεπερνά στην καλύτερη επίθεση.

Στο ημίχρονο η ΑΕΚ παίζει πλεϊ οφ κόντρα σε Σίγκμα Όλομουτς ή Λίνκολν και στους «16» σταυρώνει με Ρακόφ ή Λεχ Πόζναν (αμφότερες πολωνικές).

Στο 47΄ η Ράκοφ ανεβαίνει πρώτη (!) με το 1-0 στην Κύπρο επί της Ομόνοιας και στέλνει την Κρίσταλ Πάλας ως πιθανό αντίπαλο της ΑΕΚ στους «16».

Στο 51΄η Κουόπιο ισοφαρίζει στο Λονδίνο την Κρίσταλ Πάλας και η ΑΕΚ ανεβαίνει 8η και στους «16».

Στο 59’ όμως η Κραϊόβα σοκάρει τη Νέα Φιλαδέλφεια και με το 0-2 η ΑΕΚ πάει στο +4 διαφορά τερμάτων και πέφτει 9η. Λίγο μετά πέφτει 10η αφού η Λοζάνη άνοιξε το σκορ επί της Φιορεντίνα.

Τώρα η ΑΕΚ έχει αντίπαλο στα πλεϊ οφ Σίγκμα Ολομουτς ή Ντρίτα και στους «16» Λέχ Πόζναν ή Λοζάνη.

Στο 66’ πάλι 9η με τον Βίντα να μειώνει σε 1-2.

Στο 98’ η ΑΕΚ ισοφαρίζει 2-2 και είναι 8η!

Στο 114΄ με το πέναλτι του Γιόβιτς κάνει το 3-2 και ανεβαίνει 3η στη διαφορά τερμάτων σε πενταπλή ισοβαθμία και σε καλύτερη επίθεση (από την Σπάρτα). Το 6-0 επί της Αμπερντίν έκανε όλη τη δουλειά.

Την ίδια ώρα το 3-2 σήμανε τον αποκλεισμό της Κραϊόβα στη διαφορά τερμάτων από (6 έναντι 7) της Σίγκμα Όλομουτς.

Νόα ή Ντρίτα κόντρα σε Τσέλιε ή Αλκμααρ. Θα βγουν δυο ζευγάρια. Ένα από τα δυο θα δώσει τον αντίπαλο της ΑΕΚ στους «16».

Στους «8» αν προκριθεί η «Ενωση» θα παίξει με το Κουπς ή Σκεντίγια / Λεχ Πόζναν ή Σαμσουνσπορ – Ράγιο Βαγιεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΕΠΤΟ ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ