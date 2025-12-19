Conference League: Η τελική βαθμολογία της League Phase – Στην 3η θέση η ΑΕΚ (pics)
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία του Europa Conference League μετά την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase.
Ολοκληρώθηκε η League Phase του Europa Conference League, με την ΑΕΚ να κερδίζει με ανατροπή 3-2 την Κραϊόβα και να τερματίζει στην 3η θέση της βαθμολογίας.
Η Ένωση μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, επικράτησε της ρουμάνικης ομάδας και με τους τρεις πόντους που πήρε στην αποψινή αναμέτρηση έφτασε τους 13, με το σύνολο του Μαρκο Νίκολιτς να τερματίζει στην 3η θέση της βαθμολογίας, στην ισοβαθμία με Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγιεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάιντς.
Οι Κιτρινόμαυροι είχαν καλύτερη διαφορά τερμάτων απέναντι σε Ράγιο Βαγιεκάνο (+7 έναντι +6), Σαχτάρ Ντόνετσκ (+5) και Μάιντς (+4), αλλά και καλύτερη επίθεση από την Σπάρτα Πράγας (σ.σ και οι δύο +7, αλλά η ΑΕΚ είχε 14-7 έναντι 10/3 της Σπάρτα), γι’ αυτό και τερμάτισαν 3οι. Πάνω από την ΑΕΚ τερμάτισαν μόνο το Στρασβούργο (16 β.) και Ρακόφ (14 β.).
Με την 3η θέση, η ΑΕΚ προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Europa Conference League, γεγονός που σημαίνει ότι θα αποφύγει τον ενδιάμεσο γύρο. Μαζί με την ΑΕΚ στους «16» πέρασαν επίσης οι: Στρασβούργο, Ρακόφ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγιεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας
Η βαθμολογία:
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Μάιντς – Σαμσουνσπόρ 2-0
Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν 3-0
ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2
ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια 1-0
Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια 0-0
Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο 2-2
Ντιναμό Κιέβου – Νόα 2-0
Λοζάνη – Φιορεντίνα 1-0
Ζρίνσκι – Ραπίντ 1-1
Λέγκια – Λίνκολν 4-1
Τσέλιε – Σέλμπουρν 0-0
Ομόνοια – Ράκοβ 0-1
Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα 3-0
Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ 3-1
Σαχτάρ – Ριέκα 0-0
Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς 2-1
Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν 1-2
Σλόβαν – Χάκεν 1-0
- Conference League: Η τελική βαθμολογία της League Phase – Στην 3η θέση η ΑΕΚ (pics)
