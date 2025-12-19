Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»

Η Κραϊόβα βίωσε έναν σοκαριστικό αποκλεισμό από τη συνέχεια του Conference League βλέποντας την ΑΕΚ να ανατρέπει το 0-2 και να παίρνει μια επική νίκη-πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης με το 3-2. Την ώρα λοιπόν που στο στρατόπεδο της Ένωσης οι πανηγυρισμοί ακόμη δεν έχουν κοπάσει, στο αντίστοιχο των Ρουμάνων επικρατεί ο… κακός χαμός, αφού μάλλον ακόμη δεν ξέρουν τις τους έχει… βρει.

Από τη μία τα ρίχνουν στη διαιτησία, από την άλλη τους φταίει ο παίκτης που έκανε το μοιραίο πέναλτι στις καθυστερήσεις πάνω στον Βίντα, από το οποίο και ήρθε το γκολ της νίκης για την Ένωση και του δικού τους, αντίστοιχα, αποκλεισμού.

Όπως αναφέρει την Παρασκευή αποκλειστικό δημοσίευμα της ιστοσελίδα «GSP.RO», ο Λιές Ουρί είναι αυτός που ««υπέγραψε την “καταδίκη” του στην καταστροφή της Αθήνας». Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός της Κραϊόβα φαίνεται πως είναι αυτός που πληρώνει το μάρμαρο της αποτυχίας ή τουλάχιστον αυτός πάνω στον οποίο… ξέσπασαν τα νεύρα τους οι ιθύνοντες της ρουμανικής ομάδας, αφού αν δεν υπήρχε το τρίτο γκολ της ΑΕΚ, σε περίπτωση ισοπαλίας θα περνούσε και αυτή στα πλέι-οφ της διοργάνωσης.

Όπως τονίζει πιο αναλυτικά το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, «ο Ουρί δεν θεωρούνταν ότι θα έχει μέλλον στην ομάδα, καθώς οι εμφανίσεις του ήταν κατώτερες σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν. Μετά το λάθος που κόστισε την πρόκριση στην Ευρώπη, το οποίο έκανε στο 90’+11 του αγώνα με την ΑΕΚ, το μέλλον του θεωρείται δεδομένο ότι δεν βρίσκεται πια στην Κραϊόβα».

Δεν είχε μέλλον στην ομάδα

Σημειώνεται πάντως πως το συμβόλαιο του Ουρί ούτως ή άλλως έληγε το προσεχές καλοκαίρι, άρα από την 1η Γενάρη θα είχε δικαίωμα να υπογράψει σε σύλλογο της αρεσκείας του. Όπως τονίζεται στη Ρουμανία, η Κραϊόβα δεν είχε στα πλάνα της τον Γάλλο, έτσι το χθεσινό… περιστατικό ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να τον ξεφορτωθεί μια ώρα αρχύτερα.

«Ο Γάλλος βρισκόταν εδώ και καιρό στη λίστα των παικτών που δεν θα συνέχιζαν στην Κραϊόβα από τον χειμώνα, καθώς δεν αποτελούσε πλέον λύση για την ομάδα της Ολτενίας. Το πέναλτι που έκανε στο τέλος του χθεσινοβραδινού αγώνα, εξάλειψε κάθε ίχνος αμφιβολίας σχετικά με τη λύση του συμβολαίου του σε αυτή τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα των Ρουμάνων.

Τη φετινή σεζόν, ο Γάλλος μέσος κατέγραψε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Κραϊόβα, μοιράζοντας 4 ασίστ χωρίς να σκοράρει. Συνολικά, με τον ρουμανικό σύλλογο έχει αγωνιστεί σε 98 παιχνίδια, καταγράφοντας 8 γκολ και 12 ασίστ.