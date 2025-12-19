ΑΕΚ: Οι τέσσερις πιθανοί αντίπαλοί της στους «16 του Conference League

Η ΑΕΚ νίκησε με 3-2 την Κραϊόβα στην ΟΠΑΠ Αρενα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League και εξασφάλισε απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Έτσι η Ένωση γλίτωσε τον ενδιάμεσο γύρο των πλέι οφ καθώς τερμάτισε 3η τελικά, συνεπώς ήταν μέσα στην πρώτη 8άδα.

Συνεπώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έμαθε από απόψε κιόλας (Πέμπτη 18/12) τους τέσσερις πιθανούς αντιπάλους της στη φάση των «16». Συγκεκριμένα πρόκειται για τις Τσέλιε, Άλκμααρ, Νόα ή Ντρίτα

Πλέον μένει να δούμε τη διαδικασία από την οποία θα προκύψει ο ένας αντίπαλος για τον δικέφαλο. Ειδiκότερα Τσέλιε (13η) και Άλκμααρ (14η) θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Νόα (19η) και Ντρίτα (20η), με την σχετική κλήρωση να έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου.

Από κάθε ζευγάρι φυσικά θα προκύψει ένας νικητής με την ΑΕΚ να μαθαίνει στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου ποια από τις δύο ομάδες θα κληθεί να αποκλείσει για να συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση.

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα πλέι οφ του Conference League πριν τη φάση των «16»:

Ομόνοια ή Γιαγκελόνια ή Ριέκα ή Φιορεντίνα – Στρασβούργο ή Ράκοφ

Σίγκμα ή Ζρίνσκι ή Κρίσταλ Πάλας ή Λωζάνη – ΑΕΚ Λάρνακας ή Μάιντς

Ντρίτα ή Νόα ή Άλκμααρ ή Τσέλιε – Σπάρτα Πράγας ή ΑΕΚ

Σκεντίγια ή Κουόπιο ή Σάμσουνσπορ ή Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο

Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ αγώνων στο Conference League:

Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των «16»: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των «16»: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία