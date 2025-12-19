Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έπεσε στη 12η θέση παρά τη νίκη της ΑΕΚ
Η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ με 3-2 επί της Κραϊόβα και η πρόκριση στους «16» του Conference League δεν ήταν αρκετά καθώς η Ελλάδα έχασε την 11η θέση από την Πολωνία
Τα νέα όσον αφορά στη βαθμολογία της UEFA δεν είναι καλά. Η Ελλάδα έχασε την 11η θέση από την Πολωνία, παρά την επική νίκη της ΑΕΚ επί της Κραϊόβα με 3-2 και την πρόκρισή της στους «16» του Conference League. Ο λόγος είναι ότι η Πολωνία είχε τέσσερις ομάδες στο Conferene League και συγκέντρωσε τους απαιτούμενους βαθμούς (συνολικά έχει 44.625) και… έριξε την Ελλάδα στην 12η θέση, καθώς η χώρα μας πρόσθεσε 1.100 πόντους με τη νίκη και πρόκριση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League και έχει συνολικά 43.712.
Πάντως, οι ενδέκατοι Πολωνία έμειναν με τρεις ομάδες καθώς αποκλείστηκε η Λέγκια Βαρσοβίας. Επίσης, δεν έχουν ομάδες σε Champions League και Europa League, όπου η Ελλάδα έχει Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
Η βαθμολογία της UEFA:
- Τουρκία 48.125 (+7.325 – 3/5)
- Τσεχία 46.075 (+8/575 – 4/5)
- Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)
- Ελλάδα 43.712 (+9.500 – 4/5)
- Δανία 39.356 (+9.500 – 2/4)
- Νορβηγία 38.587 (+5.400 – 2/5)
- Κύπρος 34.943 (+11.406 – 3/4)
- Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)
- Αυστρία 33.050 (+3.300 – 2/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η – 22ηΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
