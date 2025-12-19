Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)

Η ΑΕΚ έκανε μια απίστευτη ανατροπή στη Νέα Φιλαδέλφεια, νίκησε με 3-2 την Κραϊόβα και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως τρίτη.

Στα άλλα ματς της βραδιάς το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 Μπρέινταμπλικ και πέρασε ως πρώτο στη βαθμολογία. Το σκορ για τους Γάλλος άνοιξε ο Νανάσι στο 11ο λεπτό έπειτα από πάσα του Τσίλγουελ, με τον Γκούνλουαγκσον να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 37′. Ο Γκόντο στο 80′ έκανε το 2-1 για την γαλλική ομάδα για να διαμορφώσει το τελικό 3-1 ο Ενκίσο στο 90+4.

Η Ρακόφ πέρασε ως δεύτερη, νικώντας με 1-0 την Ομόνοια στην Κύπρο ενώ και η Μάιντζ κατάφερε να μπει στην οκτάδα ως 7η επικρατώντας με 2-0 της Σαμσουνσπόρ, χάρη σε γκολ των Βίντμερ και Αμίρι στο 44 και το 48ο λεπτό της συνάντησης.

Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Σκεντίγια με 1-0, με τους Κύπριους να παίρνουν το τρίποντο της νίκης και μαζί την απευθείας πρόκρισης ως 8οι.

Τα αποτελέσματα:

ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2

Μάιντς – Σαμσουνσπόρ 2-0

Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν 3-0

ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια 1-0

Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια 0-0

Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο 2-2

Ντιναμό Κιέβου – Νόα 2-0

Λωζάνη – Φιορεντίνα 0-0

Ζρίνσκι – Ραπίντ 1-1

Λέγκια – Λίνκολν 4-1

Τσέλιε – Σέλμπουρν 0-0

Ομόνοια – Ράκοβ 0-1

Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα 3-0

Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ 2-1

Σαχτάρ – Ριέκα 0-0

Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς 2-1

Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν 1-2

Σλόβαν – Χάκεν 1-0

Η βαθμολογία:

Οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους 16 του Conference League

Στρασβούργο

Ρακόφ

ΑΕΚ

Σπάρτα Πράγας

Ράγιο Βαγιεκάνο

Σαχτάρ

Μάιντς

ΑΕΚ Λάρνακας

Οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση μέσω της διαδικασίας των playoffs

Λωζάνη

Κρίσταλ Πάλας

Λεχ Πόζναν

Σαμσουνσπόρ

Τσέλιε

Αλκμάαρ

Φιορεντίνα

Ριέκα

Γιαγκελόνια

Ομόνοια

Νόα

Ντρίτα

Κουόπιο

Σκεντίγια

Ζρνίσκι

Σίγκμα Όλομουτς