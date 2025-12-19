Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)
Το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 την Μπρέινταμπλικ και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως πρώτο στην βαθμολογία - Τρίποντο για την ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην Σκεντίγια με 1-0 και 8άδα για τους Κύπριους.
- Ζευγάρι έστησε παγίδα σε 32χρονο για να τον ληστέψουν – Το ραντεβού μέσω social media με δόλωμα τη γυναίκα
- Πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνετε τους καθρέπτες του αυτοκινήτου όταν παρκάρετε;
- Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
- Η Ουκρανία, τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια και το Βέλγιο ως νέο «μαύρο πρόβατο» στη διχασμένη ΕΕ
Η ΑΕΚ έκανε μια απίστευτη ανατροπή στη Νέα Φιλαδέλφεια, νίκησε με 3-2 την Κραϊόβα και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως τρίτη.
Στα άλλα ματς της βραδιάς το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 Μπρέινταμπλικ και πέρασε ως πρώτο στη βαθμολογία. Το σκορ για τους Γάλλος άνοιξε ο Νανάσι στο 11ο λεπτό έπειτα από πάσα του Τσίλγουελ, με τον Γκούνλουαγκσον να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 37′. Ο Γκόντο στο 80′ έκανε το 2-1 για την γαλλική ομάδα για να διαμορφώσει το τελικό 3-1 ο Ενκίσο στο 90+4.
Η Ρακόφ πέρασε ως δεύτερη, νικώντας με 1-0 την Ομόνοια στην Κύπρο ενώ και η Μάιντζ κατάφερε να μπει στην οκτάδα ως 7η επικρατώντας με 2-0 της Σαμσουνσπόρ, χάρη σε γκολ των Βίντμερ και Αμίρι στο 44 και το 48ο λεπτό της συνάντησης.
Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Σκεντίγια με 1-0, με τους Κύπριους να παίρνουν το τρίποντο της νίκης και μαζί την απευθείας πρόκρισης ως 8οι.
Τα αποτελέσματα:
ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2
Μάιντς – Σαμσουνσπόρ 2-0
Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν 3-0
ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια 1-0
Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια 0-0
Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο 2-2
Ντιναμό Κιέβου – Νόα 2-0
Λωζάνη – Φιορεντίνα 0-0
Ζρίνσκι – Ραπίντ 1-1
Λέγκια – Λίνκολν 4-1
Τσέλιε – Σέλμπουρν 0-0
Ομόνοια – Ράκοβ 0-1
Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα 3-0
Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ 2-1
Σαχτάρ – Ριέκα 0-0
Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς 2-1
Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν 1-2
Σλόβαν – Χάκεν 1-0
Η βαθμολογία:
Οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους 16 του Conference League
Στρασβούργο
Ρακόφ
ΑΕΚ
Σπάρτα Πράγας
Ράγιο Βαγιεκάνο
Σαχτάρ
Μάιντς
ΑΕΚ Λάρνακας
Οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση μέσω της διαδικασίας των playoffs
Λωζάνη
Κρίσταλ Πάλας
Λεχ Πόζναν
Σαμσουνσπόρ
Τσέλιε
Αλκμάαρ
Φιορεντίνα
Ριέκα
Γιαγκελόνια
Ομόνοια
Νόα
Ντρίτα
Κουόπιο
Σκεντίγια
Ζρνίσκι
Σίγκμα Όλομουτς
- ΑΕΚ: Οι τέσσερις πιθανοί αντίπαλοί της στους «16 του Conference League
- Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έπεσε στη 12η θέση παρά τη νίκη της ΑΕΚ
- Απίστευτη εξέλιξη από λεπτό σε λεπτό για την ΑΕΚ
- Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)
- Conference League: Η τελική βαθμολογία της League Phase – Στην 3η θέση η ΑΕΚ (pics)
- ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference! (vid)
- Αταμάν: «Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά και δείξαμε τη δυναμική μας»
- ΑΕΚ – Κραϊόβα: Οι Ρουμάνοι σκοράρουν και 2ο γκολ, απαντά η «Ένωση» για το 1-2 (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις