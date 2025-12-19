Καλύτερη επίθεση στο Conference League η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πανηγυρίζει την πρόκρισή της στους «16» του Conference League ως τρίτη στη League Phase της διοργάνωσης η οποία ολοκληρώθηκε χθες, σε ένα βράδυ που σημειώθηκαν συνολικά 41 γκολ σε 18 ματς.

Πέρα από την εξαιρετική της πορεία σε αυτή τη διαδικασία η Ένωση έχει και την καλύτερη επίθεση με 14 γκολ, κυρίως χάρη σε εκείνο το εντυπωσιακό 6-0 επί της Αμπερντίν. Παράλληλα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι δεύτερη σε τελικές στην εστία με 108, πίσω από τη Βαγιεκάνο που είχε 111.

Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί πως στη League Phase σημειώθηκαν συνολικά 256 γκολ, ήτοι 2,38 γκολ ανά παιχνίδι ή διαφορετικά ένα γκολ κάθε 38 λεπτά, με τα περισσότερα (46) να έχουν σημειωθεί στο χρονικό διάστημα 46′-60′, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη κατοχή (65%), η Στρασμπούρ είχε τις περισσότερες σωστές μεταβιβάσεις (90%), η Χάμρουν Σπάρτανς έχει τα περισσότερα τάκλιν (92), η ΑΖ Άλκμααρ τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας (277) ενώ καμία ομάδα δεν έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της.

Φράνκο Κοβάτσεβιτς (Τσέλιε), Μουλαχουσείνοβιτς (Νόα) και Ίσακ (Λεχ Πόζναν) είναι πρώτοι σκόρερ (από 5 γκολ), Γκοντό (Στρασμπούρ) και Βέμπστερ (Σεντίγια) έχουν τις πιο πολλές ασίστ (από 3)-25 παίκτες ανάμεσά τους, Ελίασον, Πινέδα και Ρότα (ΑΕΚ) έχουν από 2-, ο Μίινανς (ΑΖ Άλκμααρ) έχει τις περισσότρες προσπάθειες στην εστία (14), τα περισσότερ τάκλιν (18) έχουν ο Βέμπστερ (Σκεντίγια) και ο Τσάβες (ΑΖ ‘Αλκμααρ), ο Σίλα (Σίγκμα Όλομουτς) τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας (62), ο Μπονέλο (Χάμρουν Σπάρτανς) τις περισσότερες αποκρούσεις (35).