Νέα σενάρια από το εξωτερικό για Ράφα Σίλβα και ΑΕΚ

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η ΑΕΚ είναι μία από τις τρεις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ράφα Σίλβα από τη Μπεσίκτας.

Ο Πορτογάλος μέσος έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα απείχε και από τις προπονήσεις.

Επιμένουν ότι θέλει να φύγει ο Ράφα Σίλβα – Πόσα θα πρέπει να δώσει η ΑΕΚ

Ωστόσο επέστρεψε σε αυτές και υπολογίζεται κανονικά για το ματς με τη Ρίζεσπορ. Στην Τουρκία διατηρούν το θέμα της φυγής του Σίλβα και αναφέρουν πως η Ένωση, η Μπριζ και η Μπενφίκα, ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό.

Η Μπεσίκτας κοστολογεί τον παίκτη με 15 εκατομμύρια ευρώ, με τον 32χρονο μεσοεπιθετικό να μετρά φέτος 16 συμμετοχές, με πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

Υπενθυμίζεται πως το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2027 και πρόκειται για έναν παίκτη που έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Μπενφίκα, ενώ έχει αγωνιστεί και με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας πριν από μερικά χρόνια.