Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Ράφα Σίλβα της Μπεσίκτας»
Euroleague 17 Δεκεμβρίου 2025 | 14:05

«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Ράφα Σίλβα της Μπεσίκτας»

Μεταγραφικό σενάριο από την Τουρκία προκύπτει για την ΑΕΚ, η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα στη γειτονική χώρα, εξετάζει την περίπτωση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Μπεσίκτας, Ράφα Σίλβα.

Σύνταξη
Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Spotlight

Δημοσίευμα στην Τουρκία συνδέει τον Ράφα Σίλβα της Μπεσίκτας, με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, αποκάλυψε με ποστάρισμά του στα social media πως ο επιτελικός μέσος από την Πορτογαλία είναι αποφασισμένος να αποχωρήσει από τον τουρκικό σύλλογο, με τις Μπενφίκα, Κλαμπ Μπριζ, Αλ-Αχλί και ΑΕΚ, να εξετάζουν την περίπτωσή του, την ώρα που η διοίκηση τον κοστολογεί στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Τι λένε στην Τουρκία για ΑΕΚ και Ράφα Σίλβα

«Ο Ράφα Σίλβα είναι αποφασισμένος να φύγει από την Μπεσίκτας! Ο πρόεδρος του συλλόγου, Σερντάλ Αντάλι, έχει θέσει τιμή πώλησης στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι Μπενφίκα, Κλαμπ Μπριζ, Αλ-Αχλί και ΑΕΚ ενδιαφέρονται για τον Πορτογάλο παίκτη. Η υπόθεση είναι στο… τραπέζι και η διαδικασία αποχώρησης επιταχύνεται», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τούρκος δημοσιογράφος.

Ποιος είναι ο Ράφα Σίλβα

Ο Ράφα Σίλβα, μετά από μια οκταετία στην Μπενφίκα, όπου κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, μεταγράφηκε το καλοκαίρι του 2024 στην Μπεσίκτας. Με τον πορτογαλικό σύλλογο είχε 326 συμμετοχές, με 94 γκολ και 79 ασίστ. Στην Τουρκία έχει αγωνιστεί από πέρσι σε 65 ματς, με 23 γκολ και 16 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, έχει υπάρξει και 25 φορές διεθνής με την Πορτογαλία.

Markets
Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Business
Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ για την 9η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Euroleague 17.12.25

Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και από τη Βαλένθια, έχει τρεις σερί ήττες και είναι σε… κρίση – Ο Δεκέμβρης που «πληγώνει» τους ερυθρόλευκους και η σύγκριση με τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)
Euroleague 17.12.25

Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και από τη Βαλένθια, έχει τρεις σερί ήττες και είναι σε… κρίση – Ο Δεκέμβρης που «πληγώνει» τους ερυθρόλευκους και η σύγκριση με τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» και το 15-0 της Βαλένθια (vids)
Euroleague 17.12.25

Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» του Ολυμπιακού και το 15-0 της Βαλένθια (vids)

Η Βαλένθια έφυγε με το διπλό και από το ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του 7 λεπτά πριν το τέλος – Το νέο «μπλακ άουτ» και το τρίλεπτο που έφερε τούμπα το ματς για τις νυχτερίδες!

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…
Euroleague 17.12.25

Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν ξέχασε να παίζει μπάσκετ και ότι είναι στο χέρι της να γυρίσει την κατάσταση – Τι είπε για την απενεργοποίηση Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Τι είπε ο Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό: «Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα για δώρα στα παιδιά μου»
Euroleague 17.12.25

Τι είπε ο Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό: «Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα για δώρα στα παιδιά μου»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απέφυγε να απαντήσει για τη διαιτησία στο ματς της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως προτιμάει αντί για πρόστιμο να πληρώσει για δώρα στα παιδιά του.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βαλένθια
Euroleague 16.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βαλένθια

LIVE: Ολυμπιακός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βαλένθια για τη 16η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός
Euroleague 16.12.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός για τη 16η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 16.12.25

Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πόλη (19:45) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα

Σύνταξη
Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο
Euroleague 16.12.25

Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο

H Εφές επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Πάμπλο Λάσο και «ψάχνεται» στην αγορά, διότι έχει «χτυπηθεί» από τραυματισμούς – Τι λένε για τον Σέιμπεν Λι, οι «ματιές» στον Κρις Σίλβα και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Πυρά προς την κυβέρνηση – «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων 17.12.25

Πυρά ΚΚΕ προς την κυβέρνηση - «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»

«Η κυβέρνηση χρωστάει στους βιοπαλαιστές αγρότες πάνω από 1 δισ. - Αυτά τα χρήματα πρέπει άμεσα να επιστραφούν στους δικαιούχους τους ως ένα στοιχειώδες βήμα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ για την 9η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους
Αγέρωχος 17.12.25

Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους

36 χρόνια μετά τα δραματικά γεγονότα της Τιενανμέν, έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες για τον στρατηγό που αρνήθηκε να συνδέσει το όνομά του με τη σφαγή αμάχων συμπατριωτών του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν
Culture Live 17.12.25

Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν

Επτά μήνες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες, το παζλ της Οδύσσειας ολοκληρώνεται σιγά - σιγά, με τον Κρίστοφερ Νόλαν να δίνει με το σταγονόμετρο μια εικόνα από το επερχόμενο έπος του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»
Στην Κρήτη 17.12.25

Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»

Έλεγε μεταξύ άλλων ότι ο 33χρονος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, που εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και έτσι ήταν αδύνατος ο ακριβής εντοπισμός του

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)
Euroleague 17.12.25

Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και από τη Βαλένθια, έχει τρεις σερί ήττες και είναι σε… κρίση – Ο Δεκέμβρης που «πληγώνει» τους ερυθρόλευκους και η σύγκριση με τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν.

Σύνταξη
Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή – Αιχμές ΝΔ για ΜΚΟ
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή – Αιχμές ΝΔ για ΜΚΟ

Το Σώμα αποφάσισε με 227 θετικές ψήφους (σύνολο 249, 5 κατά και 17 “παρών”, να άρει την ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από δικογραφία που σχηματίστηκε

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στο γνωστό μοτίβο οι απαντήσεις Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στο γνωστό μοτίβο οι απαντήσεις Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική

«Στο γνωστό μοτίβο που έχουν ακολουθήσει όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μυλωνάκης  επιχείρησε να παρουσιάσει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια "διαχρονική παθογένεια"» λένε πηγές από το ΠΑΣΟΚ.  

Σύνταξη
Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, μαθητών και πολιτών, συνδυάζοντας πρακτική δράση και κοινωνική ευθύνη, ενισχύοντας έμπρακτα την ασφάλεια σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια

Με 7 διανομές και τη συμμετοχή 95 εθελοντών, η δράση «Υιοθέτησε μια Οικογένεια» προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και στήριξη σε ευάλωτες οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια
Για την Εξεταστική 17.12.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια

Οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζουν «προκλητικό» τον ισχυρισμό Μυλωνάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, «συνδαιτυμόνα του στο γνωστό τραπέζι στην Κρήτη».

Σύνταξη
Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης
Πενάκι 17.12.25

Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης

Ο θάνατος του αγαπημένου Edika, εικονογράφου του μηνιαίου γαλλικού περιοδικού «Fluide Glacial» και μετρ του παρανοϊκού χιούμορ των κόμικς, επήλθε την παραμονή των 85ων γενεθλίων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυστραλία: Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί
Στην Αυστραλία 17.12.25

Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί (βίντεο)

Στο βίντεο διακρίνεται ο 69χρονος να πέφτει επάνω στον δράστη που σκόρπισε τον θάνατο στην Αυστραλία - Με τη σύζυγό του έδωσαν μάχη αλλά δευτερόλεπτα μετά, έπεσαν νεκροί και ξεψύχησαν αγκαλιασμένοι

Σύνταξη
Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα

Πόσες φορές έχεις γράψει τους στόχους της νέας χρονιάς και, μερικούς μήνες μετά, συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις κάνει τίποτα; Όλοι το έχουμε βιώσει.

Σύνταξη
Ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει ζητήματα χρηματοδότησης και θεσμικού ρόλου των δήμων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 17.12.25

Ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει ζητήματα χρηματοδότησης και θεσμικού ρόλου των δήμων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ

Τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, με αναφορές στα οικονομικά, τις αρμοδιότητες και το εκλογικό πλαίσιο.

Σύνταξη
Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας
Κόσμος 17.12.25

Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας

Ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, αύξησε το επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Σύνταξη
Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
The forever war 17.12.25

Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Οι ειδικοί λένε ότι μια συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία είναι απίθανη, καθώς παραμένουν πολλά σημεία διαφωνίας και η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις τελευταίες προτάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων
Παρασκήνιο 17.12.25

Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων

Στο μέγαρο Μαξίμου υποδέχεται τα μέλη της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Κυρ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και πέρυσι μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης, ετοιμότητας και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

