«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Ράφα Σίλβα της Μπεσίκτας»

Μεταγραφικό σενάριο από την Τουρκία προκύπτει για την ΑΕΚ, η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα στη γειτονική χώρα, εξετάζει την περίπτωση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Μπεσίκτας, Ράφα Σίλβα.
Δημοσίευμα στην Τουρκία συνδέει τον Ράφα Σίλβα της Μπεσίκτας, με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, αποκάλυψε με ποστάρισμά του στα social media πως ο επιτελικός μέσος από την Πορτογαλία είναι αποφασισμένος να αποχωρήσει από τον τουρκικό σύλλογο, με τις Μπενφίκα, Κλαμπ Μπριζ, Αλ-Αχλί και ΑΕΚ, να εξετάζουν την περίπτωσή του, την ώρα που η διοίκηση τον κοστολογεί στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Τι λένε στην Τουρκία για ΑΕΚ και Ράφα Σίλβα
🚨🆕 #Beşiktaş 🇵🇹 Rafa Silva is determined to leave Beşiktaş!
📌 Club president Serdal Adalı demands €10M.
👀 Benfica, Club Brugge, Al-Ahli and AEK Athens are interested in the Portuguese player.
⏳ The transfer file is on the table, and the exit process is accelerating! https://t.co/IPLbad3AEL pic.twitter.com/3Y2EQerio8
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 17, 2025
«Ο Ράφα Σίλβα είναι αποφασισμένος να φύγει από την Μπεσίκτας! Ο πρόεδρος του συλλόγου, Σερντάλ Αντάλι, έχει θέσει τιμή πώλησης στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι Μπενφίκα, Κλαμπ Μπριζ, Αλ-Αχλί και ΑΕΚ ενδιαφέρονται για τον Πορτογάλο παίκτη. Η υπόθεση είναι στο… τραπέζι και η διαδικασία αποχώρησης επιταχύνεται», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τούρκος δημοσιογράφος.
Ποιος είναι ο Ράφα Σίλβα
Ο Ράφα Σίλβα, μετά από μια οκταετία στην Μπενφίκα, όπου κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, μεταγράφηκε το καλοκαίρι του 2024 στην Μπεσίκτας. Με τον πορτογαλικό σύλλογο είχε 326 συμμετοχές, με 94 γκολ και 79 ασίστ. Στην Τουρκία έχει αγωνιστεί από πέρσι σε 65 ματς, με 23 γκολ και 16 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, έχει υπάρξει και 25 φορές διεθνής με την Πορτογαλία.
