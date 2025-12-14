Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο (vid)

Ασταμάτητη η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα! Με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να πραγματοποιεί την κορυφαία του εμφάνιση με τα κιτρινόμαυρα, η Ένωση διέλυσε με 5-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για τη 14η αγωνιστική της Super League επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση. Δύο γκολ και δύο ασίστ είχε ο Κροάτης, ενώ σκόραρε και ο Χρυσόπουλος.

Πώς ξεκίνησαν

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον Στρακόσα στο τέρμα και τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις στην τετράδα της άμυνας. Πινέδα, Μαρίν και Λιούμπισιτς ήταν στον άξονα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο στα άκρα και ο Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Παναιτωλικός είχε τον Τσάβες στο τέρμα και στην άμυνα τους Σιέλη, Κόγιτς, Γκαρθία και Μανρίκε. Στον άξονα ήταν οι Μπουχαλάκης, Ματσάν και Εστεμπάν ενώ τριάδα στην επίθεση οι Μίχαλακ, Άλεξιτς, Σμυρλής.

Ο Λιούμπισιτς σέρβιρε, Πινέδα και Ζοάο Μάριο «εκτελούσαν»

Απόλυτα κυρίαρχη ήταν η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο όπου έφτασε κοντά στο γκολ με τη συμπλήρωση 10 λεπτών όταν ο Λιούμπισιτς έκανε σέντρα-σουτ και η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Τσάβες. Στο 13’ ο Γιόβιτς σούταρε έξω από καλή θέση ενώ στο 26’ ήρθε το γκολ για την Ένωση. Ο Λιούμπισιτς έκλεψε από λάθος πάσα του Τσάβες, έβγαλε τετ α τετ τον Καλοσκάμη που νικήθηκε από τον Αργεντινό τερματοφύλακα, αλλά στην επαναφορά ο Λιούμπισιτς με κεφαλιά-πάσα έβγαλε ασίστ στον Πινέδα που από κοντά με κεφαλιά έκανε το 0-1.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν πολύ ανώτεροι και στο 34’ έφτασε σε δεύτερο γκολ με τον Ζοάο Μάριο να δίνει στον Λιούμπισιτς, εκείνος να κάνει το γύρισμα για τον Πορτογάλο που μέσα από την περιοχή έγραψε το 0-2 με πλασέ. Στο 44’ η ΑΕΚ έφτασε κοντά και σε τρίτο γκολ, αλλά ο Τσάβες έσωσε με τα πόδια το κοντινό σουτ του Πινέδα. Ενδιάμεσα ο Παναιτωλικός είχε τη μοναδική καλή του στιγμή με ένα πλασέ του Μίχαλακ σε φάση που η Ένωση έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω τραυματισμού του Ρέλβας.

«Όργια» Λιούμπισιτς, πάρτι δίχως τέλος η ΑΕΚ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία ευκαιρία του Λιούμπισιτς στο 48’ και στη συνέχεια ο Παναιτωλικός είχε τρεις τελικές που καμία δεν ανησύχησε τον Στρακόσα. Και φτάσαμε στο 62’ που ο Λιούμπισιτς με υπέροχο πλασέ έκανε το 0-3 ενώ τρία λεπτά μετά ο ίδιος έκανε και το 0-4 από κοντά μετά από ασίστ το Ρότα.

Η ΑΕΚ έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο και στο 78’ έφτασε σε πέμπτο γκολ με τον Χρυσόπουλο. Ο Ελίασον εκτέλεσε ένα φάουλ και ο Έλληνας στόπερ με πλασέ στην κίνηση έκανε το 0-5. Ο νεαρός άσος αφιέρωσε μάλιστα το γκολ στον πατέρα του που έχει φύγει από τη ζωή το 2013. Στο 86’ η Ένωση έφτασε κοντά σε ακόμη ένα γκολ, αλλά το τρομερό σουτ του Κοϊτά σταμάτησε στο οριζόντιο του Τσάβες που βρήκε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Απίθανη εμφάνιση από τον Λιούμπισιτς που διέλυσε τον Παναιτωλικό με δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο τρομερός Λιούμπισιτς είναι μακράν ο MVP της αναμέτρησης.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Σε κακή κατάσταση ο Παναιτωλικός γενικότερα, με τον Τσάβες όμως να είναι ίσως ο χειρότερος όλων.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο ματς για τον Παπαπέτρου, δεν είχε κάποια δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Πινέδα (26’), Ζοάο Μάριο (34’), Λιούμπισιτς (62’, 65’), Χρυσόπουλος (78’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μανρίκε, Ουνάι Γκαρσία, Κόγιτς (89′ Μάνος), Σιέλης, Μπουχαλάκης (46′ Αγαπάκης), Εστεμπάν (72′ Μπελεβώνης), Ματσάν, Μίχαλακ, Σμυρλής (46′ Νικολάου), Άλεξιτς (72′ Άλεξιτς)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (80′ Πήλιος), Ρέλβας (68′ Χρυσόπουλος), Βίντα, Ρότα, Μαρίν (68′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης (63′ Κοϊτά), Γιόβιτς (68′ Ελίασον)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Βόλος – Παναιτωλικός (20/12, 18:00)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (21/12, 21:00)