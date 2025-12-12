Η ΑΕΚ κλείδωσε πρόκριση και εκτόξευσε τις πιθανότητές της για top-8 (pic)
Η νίκη της ΑΕΚ στην Τουρκία επί της Σαμσουνσπόρ της εξασφάλισε την βέβαιη πρόκριση στα πλέι-οφ του Conference League και παράλληλα... εκτόξευσε τις πιθανότητές της για το top-8 της διοργάνωσης.
- Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
- Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- Λαμία: Στα δικαστήρια η αγρότισσα που συνελήφθη για βίντεο στο Tik Tok – Τι ισχυρίζεται
Με τη σπουδαία νίκη της (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία, η ΑΕΚ έφτασε τους 10 βαθμούς και πάτησε στην 8η θέση της βαθμολογίας της League Phase του Conference League, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωσή της.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ένωση εξασφάλισε την παρουσία της τουλάχιστον στα πλέι-οφ της διοργάνωσης, ωστόσο, ταυτόχρονα εκτόξευσε και τις πιθανότητές της για την κατάληψη μιας εκ των οκτώ πρώτων προνομιούχων θέσεων που «στέλνουν» απευθείας στη φάση των «16», χωρίς την ενδιάμεση φάση.
Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή βρίσκεται κατά 100% στο top-24, δηλαδή είναι η μία από τις 13 ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό ταξίδι τους κατά τουλάχιστον έναν ακόμη γύρο.
Παράλληλα όμως, τα μαθηματικά μοντέλα δείχνουν ότι έχει πια και 66% πιθανότητες για να είναι μέσα στις 8 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, βελτιώνοντας τις προηγούμενες πιθανοτητές της κατά 33,95%, όπως είχαν διαμορφωθεί μετά το «διπλό» στη Φλωρεντία επί της Φιορεντίνα την προηγούμενη αγωνιστική.
Η σχετική ανάρτηση του Football Meets Data
27 teams are still in contention for 24 places in 🟢 UECL knockouts.
📈 But 23 teams have 95%+ to make it.
❗️ It basically boils down to 🇧🇦 Zrinjski v 🇬🇮 Lincoln for that last place!
📉 🇫🇮 KuPS and 🇮🇸 Breidablik have away games at 🏴 C. Palace and 🇫🇷 Strasbourg, respectively.… pic.twitter.com/w0rOC1hv5v
— Football Meets Data (@fmeetsdata) December 11, 2025
Πέρα από νούμερα και πιθανότητες, τα πράγματα είναι φυσικά πολύ απλά πλέον για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς: νικά την Κραϊόβα την ερχόμενη Πέμπτη στην OPAP Arena και εξασφαλίζει την παρουσία της στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 23 χρόνια, όταν είχε παίξει -και αποκλειστεί από την ισπανική Μάλαγα- στους «16» του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2002-03.
- Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
- Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον νέο προπονητή της Β’ ομάδας
- Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»
- Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ
- Η ΑΕΚ κλείδωσε πρόκριση και εκτόξευσε τις πιθανότητές της για top-8 (pic)
- Ιταλία: Οπαδός… έστειλε γυναίκα διαιτητή να «πλύνει τα πιάτα» και οι υπόλοιποι τον έκραξαν (vid)
- Οι νέες πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Το σενάριο για «εμφύλιο» στα πλέι-οφ
- NCAA: Νέα τρομερή εμφάνιση και «τριαντάρα» του Αβδάλα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις