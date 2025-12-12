Η ΑΕΚ κλείδωσε πρόκριση και εκτόξευσε τις πιθανότητές της για top-8 (pic)

Με τη σπουδαία νίκη της (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία, η ΑΕΚ έφτασε τους 10 βαθμούς και πάτησε στην 8η θέση της βαθμολογίας της League Phase του Conference League, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωσή της.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ένωση εξασφάλισε την παρουσία της τουλάχιστον στα πλέι-οφ της διοργάνωσης, ωστόσο, ταυτόχρονα εκτόξευσε και τις πιθανότητές της για την κατάληψη μιας εκ των οκτώ πρώτων προνομιούχων θέσεων που «στέλνουν» απευθείας στη φάση των «16», χωρίς την ενδιάμεση φάση.

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή βρίσκεται κατά 100% στο top-24, δηλαδή είναι η μία από τις 13 ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό ταξίδι τους κατά τουλάχιστον έναν ακόμη γύρο.

Παράλληλα όμως, τα μαθηματικά μοντέλα δείχνουν ότι έχει πια και 66% πιθανότητες για να είναι μέσα στις 8 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, βελτιώνοντας τις προηγούμενες πιθανοτητές της κατά 33,95%, όπως είχαν διαμορφωθεί μετά το «διπλό» στη Φλωρεντία επί της Φιορεντίνα την προηγούμενη αγωνιστική.

Η σχετική ανάρτηση του Football Meets Data

27 teams are still in contention for 24 places in 🟢 UECL knockouts. 📈 But 23 teams have 95%+ to make it. ❗️ It basically boils down to 🇧🇦 Zrinjski v 🇬🇮 Lincoln for that last place! 📉 🇫🇮 KuPS and 🇮🇸 Breidablik have away games at 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 C. Palace and 🇫🇷 Strasbourg, respectively.… pic.twitter.com/w0rOC1hv5v — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 11, 2025

Πέρα από νούμερα και πιθανότητες, τα πράγματα είναι φυσικά πολύ απλά πλέον για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς: νικά την Κραϊόβα την ερχόμενη Πέμπτη στην OPAP Arena και εξασφαλίζει την παρουσία της στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 23 χρόνια, όταν είχε παίξει -και αποκλειστεί από την ισπανική Μάλαγα- στους «16» του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2002-03.