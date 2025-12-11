Επέστρεψε στις νίκες η Φιορεντίνα (2-1), ισοπαλία στη Σουηδία για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-1) – Η βαθμολογία του Conference (pic)

Δράση και πλούσιο θέαμα περιλάμβανε το πρώτο… πιάτο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League. Η Φιορεντίνα, που είχε να νικήσει από τις 23/10 (ξανά στο Conference), επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας της Ντιναμό Κιέβου με 2-1. Ο Κιν έκανε το 1-0 στο 18′, με του Ουκρανούς να ισοφαρίζουν σε 1-1 με τον Μικαϊλένκο στο 55′, αλλά ο Γκούντμουντσον στο 74′ χάρισε το θετικό αποτέλεσμα στους «βιόλα».

Παράλληλα, η ΑΕΚ Λάρνακας έχασε μέσα από τα… χέρια της τη νίκη κόντρα στη Χάκεν μένοντας στο 1-1. Οι Κύπριοι προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Χελάντερ στο 65′, αλλά οι Σουηδοί βρήκαν τον τρόπο να… κλέψουν την ισοπαλία με τον Χαμάρ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

«Τριάρα» για την Άλκμααρ επί της Ντρίτα με τους Μάινανς (17′), Γένσεν (58′) και Σαντίκ (90′) να διαμορφώνουν το 3-0, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο πέρασε από την έδρα της Γιαγκελόνια με 2-1. Ο Καμέγιο έβαλε μπροστά τους Ισπανούς στο 6′, αλλά οι Πολωνοί ισοφάρισαν με τον Ιμάζ στο 44′. Το τελικό 2-1 έγραψε ο Εσπίνο για τους Μαδριλένους.

Νίκες για την Μπρεϊδάμπλικ επί της Σάμροκ Ρόβερς, τη Νόα επί της Λέγκια Βαρσοβίας, της Σκεντίγια επί της Σλόβαν και την Σπάρτα Πράγας επί της Κραϊόβα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς 3-1

Ντρίτα – Άλκμααρ 0-3

Φιορεντίνα – Ντίναμο Κιέβου 2-1

Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας 1-1

Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-2

Νόα – Λέγκια 2-1

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2

Σκεντίγια – Σλόβαν 2-0

Κραϊόβα- Σπάρτα Πράγας 1-2

22:00 Αμπερντίν – Στρασμπούρ

22:00 Χάμρουν – Σαχτάρ

22:00 Ριέκα – Τσέλια

22:00 Κουόπιο – Λοζάνη

22:00 Λεζ Πόζναν – Μάιντς

22:00 Λίνκολν – Σίγκμα Όλομουτς

22:00 Ράκοβ – Ζρίνσκι

22:00 Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας

22:00 Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

18/12 22:00 Μάιντς – Σαμσουνσπόρ

18/12 22:00 Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν

18/12 22:00 ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

18/12 22:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια

18/12 22:00 Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια

18/12 22:00 Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο

18/12 22:00 Ντιναμό Κιέβου – Νόα

18/12 22:00 Λοζάνη – Φιορεντίνα

18/12 22:00 Ζρίνσκι – Ραπίντ

18/12 22:00 Λέγκια – Λίνκολν

18/12 22:00 Τσέλιε – Σέλμπουρν

18/12 22:00 Ομόνοια – Ράκοβ18/12 22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα

18/12 22:00 Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ

18/12 22:00 Σαχτάρ – Ριέκα

18/12 22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς

18/12 22:00 Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν

18/12 22:00 Σλόβαν – Χάκεν