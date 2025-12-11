Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ 1-2: Σπουδαία νίκη της Ένωσης με ανατροπή (vid)

Το τρένο του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε και από τη Σαμψούντα. Με τρομερή ανατροπή η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τη Σάμσουνσπορ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, έκανε μεγάλο βήμα για την οκτάδα της βαθμολογίας και έδειξε ικανή για πολύ σπουδαία πράγματα στη διοργάνωση.

Πώς ξεκίνησαν

Για την ΑΕΚ ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα ήταν οι Πινέδα, Μαρίν και Περέιρα, με τους Μάνταλο και Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς.

Για τη Σάμσουνσπορ στο τέρμα ήταν ο Κιοτσούκ και στην άμυνα οι Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνχελεν, και Τόμασον. Μπροστά τους ήταν ο Μακουμπού με τους Χόλσε και Εντσάμ, στην επίθεση ο Μουαντιλμαντζί και στα άκρα οι Κίλιντς και Μουσάμπα.

Το λάθος του Μουκουντί και οι εκατέρωθεν ευκαιρίες

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το ματς για την ΑΕΚ καθώς μόλις στο 4’ η Σάμσουνσπορ άνοιξε το σκορ όταν ο Μουσάμπα έκανε γύρισμα από τα αριστερά και ο Μουκουντί στην προσπάθειά του να διώξει έβαλε αυτογκόλ με κεφαλιά. Μάλιστα με τον πολύ δραστήριο Εντσάμ οι Τούρκοι είχαν ακόμη δύο καλές στιγμές στη συνέχεια ενώ στο 18’ η Ένωση έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά το βολέ του Περέιρα μέσα από την περιοχή έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Η ΑΕΚ ισορρόπησε για ένα διάστημα, αλλά οι γηπεδούχοι έφτασαν άλλες δύο φορές κοντά στο γκολ και πάλι με τον Εντσάμ. Τόσο στο 28’ όμως όσο και στο 31’ ο Στρακόσα απέκρουσε τα σουτ του Γάλλου χαφ. Στο 34’ ο Μουκουντί λίγο έλειψε να… ρεφάρει για το αυτογκόλ του, αλλά η κεφαλιά από φάουλ του Μάνταλου έφυγε λίγο άουτ. Τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος ήταν ένα κακό τελείωμα του Περέιρα μέσα από την περιοχή στο 43’ κι ενώ ο Γιόβιτς περίμενε για πάσα.

Ανατροπή με γκολάρες και ήρωα τον Ρότα

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Βίντα πήρε τη θέση του τραυματία Μουκουντί κι ενώ η ΑΕΚ έδειξε αποφασισμένη να στριμώξει τους Τούρκους. Στο 47′ ο Κοϊτά απείλησε με δυνατό σουτ και στο 53′ ο ίδιος κέρδισε φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Μαρίν και έγραψε το 1-1 με απίθανο χτύπημα. Η Ένωση έκανε ό,τι ήθελε στο ματς και στο 61′ έχασε ευκαιρία σε αντεπίθεση με τον Πινέδα για να έρθει το 1-2 με εκπληκτική ενέργεια και σουτ του Κοϊτά στο 63′.

Η Σάμσουνσπορ έδειχνε να τα έχει χαμένα, η ΑΕΚ έκλεβε διαρκώς μπάλες και έφτανε εύκολα μέχρι την αντίπαλη περιοχή, όπως συνέβη με τον Ρότα στο 69′ που κόπηκε την τελευταία στιγμή. Στα επόμενα λεπτά η Ένωση διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι, δεν δέχθηκε φάση από τη Σάμσουνσπορ για να φτάσουμε στο 90+6′ όταν ο Ρότα έσωσε πάνω στη γραμμή σε προσπάθεια των γηπεδούχων και έσβησε κάθε ελπίδα τους για να πάρουν κάτι από το παιχνίδι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Ρότα έσωσε σε… νεκρό χρόνο και αναμφίβολα ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Εκπληκτική εμφάνιση από τον Μαρίν που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Αν έχανε η ΑΕΚ, θα ήταν σίγουρα ο Μουκουντί.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Έχασε κάποιες φάσεις κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο ο Ζερεμί Πινιάρ, αλλά γενικά δεν είχε πρόβλημα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μουκουντί (4’ αυτ.) / Μαρίν (53’), Κοϊτά (63′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Σάμσουνσπορ (Τόμας Ρέις): Κότσουκ, Τόμασον (85′ Σίσει), Φαν Ντρόχελεν, Σάτκα, Γιαβρού (78′ Μέντες), Μακουμπού, Χόλσε, Εντσάμ (78′ Σονέρ), Κιλίντς, Μουσάμπα (74′ Ταχσίν), Μουαντιλμάτζι

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί (46′ Βίντα), Ρότα, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν (93′ Πένραϊς), Κοϊτά (84′ Ελίασον), Μάνταλος (82′ Γκρούγιτς), Γιόβιτς

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Μάιντζ – Σάμσουνσπορ (18/12, 22:00)

ΑΕΚ – Κραϊόβα (18/12, 22:00)