Με αυτογκόλ του Μουκουντί η Σαμσουνσπόρ ανοίγει το σκορ κόντρα στην ΑΕΚ! (vid)
Η τουρκική ομάδα άνοιξε το σκορ απέναντι στην ΑΕΚ με αυτογκόλ του Μουκουντί μόλις στο τέταρτο λεπτό του αγώνα.
Η Σαμσουνσπόρ υποδέχεται την ΑΕΚ στη Σαμσούντα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς στο ματς με την Ένωση.
Συγκεκριμένα μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, οι Τούρκοι έκαναν το 1-0 με αυτογκόλ του Αρόλντ Μουκουντί, που κατά λάθος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα.
Ο Μουσάμπα πήρε την μπάλα από τα αριστερά της επίθεσης της Σαμσουνσπόρ, συνέκλινε και έκανε τη σέντρα με τον Μουκουντί να μην καταφέρνει να βάλει σωστά το κεφάλι του και να στέλνει την μπάλα στη… λάθος κατεύθυνση, ανοίγοντας το σκορ στο ματς.
Δείτε το αυτογκόλ του Μουκουντί στο 4ο λεπτό του Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ:
