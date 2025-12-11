sports betsson
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Για το «διπλό» και το βήμα οκτάδας στην Τουρκία η ΑΕΚ
Conference League 11 Δεκεμβρίου 2025

Για το «διπλό» και το βήμα οκτάδας στην Τουρκία η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (11/12, 19:45) στην Τουρκία την Σαμσουνσπόρ, με στόχο τη νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά οκτάδας στο Conference League.

«Διπλό»… οκτάδας θέλει να κάνει στη Σαμσούντα η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει την Σασμουνσπόρ (11/12, 19:45), για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η Ένωση θέλει νίκη ώστε να κάνει αποφασιστικό βήμα για την οκτάδα της βαθμολογίας που θα την στείλει απευθείας στους «16» της διοργάνωσης. Το έργο της δεν θα είναι εύκολο καθώς η Σάμσουνσπορ βρίσκεται στην πρώτη θέση αυτή την στιγμή. Στους 7 βαθμούς και την 10η θέση οι Κιτρινόμαυροι, την ώρα που οι Τούρκοι είναι στην κορυφή με 10 και θέλει τη νίκη για να «κλειδώσει» την πρόκριση απευθείας στους «16».

Με απουσίες στην Τουρκία η ΑΕΚ

Με προπόνηση στο γήπεδο της Σάμσουνσπορ ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την προετοιμασία της για το σημερινό παιχνίδι με την τουρκική ομάδα. Για τους Κιτρινόμαυρους είναι εκτός οι τραυματίες Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Πιερό, αντίθετα είναι στην αποστολή οι Μάνταλος, Ελίασον και Κουτέσα που δεν αποκλείεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Στην Τουρκία ταξίδεψαν και οι Καλοσκάμης, Λιούμπισιτς παρότι δεν βρίσκονται στη λίστα.

Στον αντίποδα, ο Τσελίλ Γιουκσέλ υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετατάρσιο του αριστερού του χεριού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του αγώνα με την Ένωση και θα απουσιάσει από το ματς, ενώ αντίθετα θα είναι εκ νέου διαθέσιμοι οι Κουλιμπαλί και Λομπότκα που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμού τους.

