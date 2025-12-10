Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ

Η Σαμσουνσπόρ αντιμετωπίζει για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια σεζόν ελληνική ομάδα, καθώς μετά από τον Παναθηναϊκό, το οποίο αντιμετώπισε στα playoffs του Europa League, θα παίξει με αντίπαλο την ΑΕΚ, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Κόντρα στους πράσινους (στο πρώτο ματς στην Αθήνα), οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας είχαν ζητήσει να φορεθεί η μπλε εμφάνισή της που είναι αφιερωμένη στον Κεμάλ Ατατούρκ (απεικονίζονται τα μάτια του), κάτι που τελικά δεν υιοθετήθηκε από την διοίκησή της προκειμένου να μην δημιουργηθεί περαιτέρω ένταση γύρω από το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι η Σαμσουνσπόρ έχει στο έμβλημα της έφιππο τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Επίσης στη ρεβάνς στη Σαμσούντα οι υπεύθυνοι της UEFA απαγόρευσαν στη Σαμσουνσπόρ ν’ αναρτηθεί πανό γιγαντιαίων διαστάσεων στο οποίο απεικονιζόταν ο Κεμάλ Ατατούρκ.

Τώρα ενόψει της αναμέτρησης με την AEK για το Conference (Πέμπτη 11/12, 19:45) δημοσίευμα στην Τουρκία, συγκεκριμένα της ιστοσελίδας gazete gercek, αναφέρει ότι οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ έκαναν και πάλι αίτημα προς τη διοίκησή του προκειμένου να φορέσουν τη φανέλα με τον Ατατούρκ (είναι επετειακή).

Ωστόσο η διοίκηση της ομάδας απάντησε και πάλι αρνητικά, ενώ να αναφέρουμε ότι τη συγκεκριμένη εμφάνιση η Σαμσουνσπόρ την έχει χρησιμοποιήσει μόνο μια φορά, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λέγκια για το Conference League.

Οπως αναφέρει μεταξύ άλλων το εν λόγω δημοσίευμα: «…η μπλε φανέλα, μέρος της ειδικής συλλογής της Σαμσουνσπόρ για την 60ή επέτειο, είναι εμπνευσμένη από το βλέμμα του Ατατούρκ στον ορίζοντα της Μαύρης Θάλασσας από το πλοίο Μπαντιρμάσ το πρωί της 19ης Μαΐου 1919. Προσφερόμενη ως σύμβολο που αντανακλά τον πόλεμο για την ανεξαρτησίας, την αγριότητα των κυμάτων της Μαύρης Θάλασσας και το πνεύμα ενός έθνους που αναδύεται ξανά, η μπλε φανέλα έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, με τους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ να ζητούν από την ομάδα να φορέσει τη μπλε φανέλα για δεύτερη φορά εναντίον ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη. Τελικά η διοίκηση της Σαμσουνσπόρ αποφάσισε να μην φορέσει μπλε φανέλες, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από παιχνίδια με ελληνικές ομάδες που προσπαθούν κατά καιρούς να δημιουργήσουν ένταση και με την UEFA η οποία μερικές φορές είναι προκατειλημμένη απέναντι στις τουρκικές ομάδες».