Γαλατασαράι-Σάμσουνσπορ 3-2: Λύγισε στο φινάλε η αντίπαλος της ΑΕΚ

Η Σάμσουνσπορ πήγε να κάνει… κηδεία στην πρωτοπόρο Γαλατασαράι στο «Rams Park» για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας, αλλά «λύγισε» στο φινάλε. Με γκολ του Οσιμέν στο 90+2′ οι πρωταθλητές επικράτησαν με 3-2 κόντρα στην προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ στο Conference League, που είχε επιστρέψει από το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Μόλις στο 7′ ο Τορέιρα βρήκε τον Σανέ και εκείνος με τρομερό πλασέ έγραψε το 1-0. Στο 22′ Σανέ και Οσιμέν δεν κατάφεραν να πετύχουν δεύτερο γκολ το οποίο ήρθε όμως στο 29′ με τρομερή ενέργεια του Σανέ και πλασέ του Οσιμέν. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Σανέ έχασε ευκαιρία για ακόμη ένα γκολ.

Στο δεύτερο μέρος το σκηνικό άλλαξε και αφού απείλησε με τον Εντσάμ στο 51′ η Σάμσουνσπορ έφτασε στο 2-1 με κεφαλιά του Μουσάμπα στο 56′, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Στο 80′ οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Τόμασον, αλλά στο 88′ ήρθε το 2-2 με σουτ του Κιλίντς.

Η τελευταία «λέξη» ανήκε όμως στη Γαλατά που πήρε τη νίκη με 3-2 χάρη σε τρομερό ψαλιδάκι του Οσιμέν στο 90+2′. Η Σάμσουνσπορ πάντως «φωνάζει» για τη διαιτησία και συγκεκριμένα για πέναλτι σε χέρι του Μπαρντάτσκι στο 90+7′. Με αυτή τη νίκη η Γαλατά ξέφυγε με +4 από τη Φενέρ που έχει ματς λιγότερο ενώ η ομάδα της Σαμσούντας έμεινε στην πέμπτη θέση και στο -11 από την κορυφή.