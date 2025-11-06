Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)

Τρεις είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από τα πρώτα ματς του προγράμματος της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Η τουρκική Σαμσουνσπόρ έκανε περίπατο απέναντι στη μαλτέζικη Χάμρουν Σπάρτανς, επικρατώντας 3-0 με γκολ των Χόλσε (18′), Εμρέ (58′) και Μουαντιλμάτζι (77′). Την ίδια ώρα, η σλοβένικη Τσέλιε έπαιρνε στην έδρα της το δικό της ματς επί της Λέγκια Βαρσοβίας (2-1), ανατρέποντας μάλιστα το εις βάρος της σκορ. Οι Πολωνοί είχαν προηγηθεί στο 17′ με τον Ουρμπάνσκι, με την Τσέλιε να παίρνει τη νίκη χάρη στα γκολ των Ιοσίφοφ και Καρνίτσνικ στο 72′ και το 77′.

Στο φινάλε, με… buzzer beater του Λι στο 95′ έπαιρνε και η Μάιντς το ντέρμπι κορυφής με τη Φιορεντίνα. Οι «Βιόλα» είχαν προηγηθεί νωρίς, στο 16′, με τον Ζομ, οι Γερμανοί ισοφάρισαν στο 68′ με τον Χόλερμπαχ και στο τέλος ο Νοτιοκορεάτης είναι που τους χάρισε το «τρίποντο». Μετά τα αποτελέσματα αυτά, οι νικητές των τριών αυτών αγώνων είναι και οι μοναδικές ομάδες που διατηρούν το απόλυτο, με 3/3 νίκες και 9 βαθμούς.

Η Φιορεντίνα έπεσε πια στην 5η θέση, ενώ μια θέση πιο πάνω βρίσκεται πλέον η ΑΕΚ Λάρνακας η οποία δεν μπόρεσε να νικήσει στην έδρα της (0-0) την Αμπερντίν. Ίδιο αποτέλεσμα, ισοπαλία χωρίς γκολ είχε και το Σπάρτα Πράγας – Ράκοβ (0-0), ενώ η άλλη ισοπαλία των αγώνων των 20:00 «ανήκει» φυσικά στην ΑΕΚ, που έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς και -προσωρινά- τη 10η θέση. Από κει και πέρα, η Σαχτάρ νίκησε εύκολα 2-0 την ισλανδική Μπρέινταμπλικ, η Κουόπιο επικράτησε 3-1 της Σλόβαν και η Σίγκμα Όλομουτς πήρε το «διπλό» (1-2) στην έδρα της Νόα.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Σαχτάρ Ντόνετσκ (ΟΥΚ) – Μπρέινταμπλικ (ΙΣΛ) 2-0

Σπάρτα Πράγας (ΤΣΕ) – Ράκοβ (ΠΟΛ) 0-0

Μάιντς (ΓΕΡ) – Φιορεντίνα (ΙΤΑ) 2-1

Τσέλιε (ΣΛΟ) – Λέγκια Βαρσοβίας (ΠΟΛ) 2-1

Κουόπιο (ΦΙΝ) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (ΣΛΟ) 3-1

ΑΕΚ (ΕΛΛ) – Σάμροκ Ρόβερς (ΙΡΛ) 1-1

Σαμσουνσπόρ (ΤΟΥ) – Χάμρουν Σπάρτανς (ΜΑΛ) 3-0

ΑΕΚ Λάρνακας (ΚΥΠ) – Αμπερντίν (ΣΚΩ) 0-0

Νόα (ΑΡΜ) – Σίγκμα Όλομουτς (ΤΣΕ) 1-2

22:00 Ραπίντ Βιέννης (ΑΥΣ) – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (ΡΟΥ)

22:00 Ντινάμο Κιέβου (ΟΥΚ) – Ζρίνσκι Μόσταρ (ΒΟΣ)

22:00 Κρίσταλ Πάλας (ΑΓΓ) – Αλκμάαρ (ΟΛΛ)

22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο (ΙΣΠ) – Λεχ Πόζναν (ΠΟΛ)

22:00 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (ΓΙΒ) – Ριέκα (ΚΡΟ)

22:00 Σκεντίγια (ΣΚΟ) – Γιαγκελόνια (ΠΟΛ)

22:00 Χάκεν (ΣΟΥ) – Στρασμπούρ (ΓΑΛ)

22:00 Λοζάννη (ΕΛΒ) – Ομόνοια (ΚΥΠ)

22:00 Σέλμπουρν (ΙΡΛ) – Ντρίτα (ΚΟΣ)

Η επόμενη αγωνιστική (4η):

Πέμπτη 27/11

19:45 Αλκμάαρ (ΟΛΛ) – Σέλμπουρν (ΙΡΛ)

19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας (ΣΛΟ) – Ράγιο Βαγιεκάνο (ΙΣΠ)

19:45 Λεχ Πόζναν (ΠΟΛ) – Λοζάννη (ΕΛΒ)

19:45 Ομόνοια (ΚΥΠ) – Ντινάμο Κιέβου (ΟΥΚ)

19:45 Ζρίνσκι Μόσταρ (ΒΟΣ) – Χάκεν (ΣΟΥ)

19:45 Σίγκμα Όλομουτς (ΤΣΕ) – Τσέλιε (ΣΛΟ)

19:45 Ράκοβ (ΠΟΛ) – Ραπίντ Βιέννης (ΑΥΣ)

19:45 Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (ΡΟΥ) – Μάιντς (ΓΕΡ)

19:45 Χάμρουν Σπάρτανς (ΜΑΛ) – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (ΓΙΒ)

22:00 Φιορεντίνα (ΙΤΑ) – ΑΕΚ (ΕΛΛ)

22:00 Λέγκια Βαρσοβίας (ΠΟΛ) – Σπάρτα Πράγας (ΤΣΕ)

22:00 Σάμροκ Ρόβερς (ΙΡΛ) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (ΟΥΚ)

22:00 Στρασμπούρ (ΓΑΛ) – Κρίσταλ Πάλας (ΑΓΓ)

22:00 Γιαγκελόνια (ΠΟΛ) – Κουόπιο (ΦΙΝ)

22:00 Ριέκα (ΚΡΟ) – ΑΕΚ Λάρνακας (ΚΥΠ)

22:00 Αμπερντίν (ΣΚΩ) – Νόα (ΑΡΜ)

22:00 Ντρίτα (ΚΟΣ) – Σκεντίγια (ΣΚΟ)

22:00 Μπρέινταμπλικ (ΙΣΛ) – Σαμσουνσπόρ (ΤΟΥ)

Η βαθμολογία του Conference League:



