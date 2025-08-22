Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Έκαναν προπαγάνδα δέκα μέρες, αλλά το σύμβολο του Ατατούρκ εμφανίστηκε στην Αθήνα»
Προκλητικός ήταν ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, μιλώντας μετά την ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα.
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
- Σήμερα η απολογία του 28χρονου για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι
- Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή της Σαμσουνσπόρ και πήρε κεφάλι στην υπόθεση πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας, μετά το πέρας της αναμέτρησης, συνέχισε την προκλητική ρητορική του, κάνοντας λόγο για εμφάνιση του συμβόλου του Κεμάλ Ατατούρκ στην Αθήνα.
Αναλυτικά, η δήλωσή του:
Όπως ανέφερε μιλώντας σε τουρκικό Μέσο, «η ελληνική ομάδα, 10 μέρες πριν το παιχνίδι, προχωρούσε διαρκώς σε κινήσεις… προπαγάνδας». Μια ολότελα άτοπη δήλωση. Συνέχισε στο ίδιο στυλ ρητορικής, αναφέροντας το εξωφρενικό πως, «επιτέλους εμφανίστηκε στην Αθήνα το σύμβολο του Κεμάλ Ατατούρκ».
Επάνω σε φανέλες και σημαίες του συλλόγου της Σαμψούντας, αλλά και στο ίδιο το σήμα τους, υπάρχουν σύμβολα τα οποία αναφέρονται ξεκάθαρα και αποθεώνουν τον Κεμάλ Ατατούρκ.
«Οι παίκτες τους διαχειρίστηκαν το παιχνίδι σαν να ήταν εθνική υπόθεση, δυστυχώς όμως εμείς δε καταφέραμε να βρούμε τη φάση η οποία θα έκανε τη διαφορά για εμάς και θα φεύγαμε από εδώ με τη νίκη».
Να σημειωθεί πως πριν το παιχνίδι, οι Τούρκοι ταξιδιώτες βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο, στην καρδιά της Αθήνας, φέροντας σημαίες με τον Κεμάλ και τραγουδώντας συνθήματα.
- Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
- Μίτσιτς: «Θέλω να παίξω στο Eurobasket, αλλά…»
- Έρχεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες
- Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τον Ντάγκλας Λουίς (pic)
- Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League
- Πρωτοσέλιδο στην Α Bola ο Ιωαννίδης: «Βασικός υποψήφιος για τη Σπόρτινγκ» (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις