Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Έκαναν προπαγάνδα δέκα μέρες, αλλά το σύμβολο του Ατατούρκ εμφανίστηκε στην Αθήνα»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή της Σαμσουνσπόρ και πήρε κεφάλι στην υπόθεση πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας, μετά το πέρας της αναμέτρησης, συνέχισε την προκλητική ρητορική του, κάνοντας λόγο για εμφάνιση του συμβόλου του Κεμάλ Ατατούρκ στην Αθήνα.

Αναλυτικά, η δήλωσή του:

Όπως ανέφερε μιλώντας σε τουρκικό Μέσο, «η ελληνική ομάδα, 10 μέρες πριν το παιχνίδι, προχωρούσε διαρκώς σε κινήσεις… προπαγάνδας». Μια ολότελα άτοπη δήλωση. Συνέχισε στο ίδιο στυλ ρητορικής, αναφέροντας το εξωφρενικό πως, «επιτέλους εμφανίστηκε στην Αθήνα το σύμβολο του Κεμάλ Ατατούρκ».

Επάνω σε φανέλες και σημαίες του συλλόγου της Σαμψούντας, αλλά και στο ίδιο το σήμα τους, υπάρχουν σύμβολα τα οποία αναφέρονται ξεκάθαρα και αποθεώνουν τον Κεμάλ Ατατούρκ.

«Οι παίκτες τους διαχειρίστηκαν το παιχνίδι σαν να ήταν εθνική υπόθεση, δυστυχώς όμως εμείς δε καταφέραμε να βρούμε τη φάση η οποία θα έκανε τη διαφορά για εμάς και θα φεύγαμε από εδώ με τη νίκη».

Να σημειωθεί πως πριν το παιχνίδι, οι Τούρκοι ταξιδιώτες βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο, στην καρδιά της Αθήνας, φέροντας σημαίες με τον Κεμάλ και τραγουδώντας συνθήματα.