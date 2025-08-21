Ο Παναθηναϊκός δεν είχε νικήσει φέτος σε επίσημο παιχνίδι και είχε μόλις ένα γκολ σε τέσσερα 90λεπτα. Όλα αυτά άλλαξαν μέσα σε οχτώ λεπτά και παρά το προβάδισμα της Σαμσουνσπόρ, που προηγήθηκε με τον Τόμασον και έφερε ένα… μαύρο σύννεφο στο ΟΑΚΑ. Αρχικά η ισοφάριση του Κυριακόπουλου στο 66′ και μετά το γκολ από τον Πάλμερ-Μπράουν, έφεραν την ανατροπή και εν τέλει τη νίκη με 2-1. Μαζί με το προβάδισμα για την πρόκριση εν όψει της ρεβάνς της Σαμψούντας σε μία εβδομάδα.

Προφανώς, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τελειώσει τη δουλειά. Αλλά έως τώρα, κυριάρχησε επί της Ρέιντζερς και αποκλείστηκε από την αστοχία του, άφησε έξω τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, επιπέδου Champions League και τώρα επικράτησε με ανατροπή απέναντι σε μία καλοδουλεμένη και δυνατή αντίπαλο, όπως η Σαμσουνσπόρ.

Πλέον, όλα θα κριθούν στην Τουρκία. Όμως, η δουλειά του Ρουί Βιτόρια αποδίδει και ο Πορτογάλος χρειάζεται συγκεκριμένες λύσεις για να διορθώσει τα προβλήματα. Με ποδοσφαιριστές της κλάσης του Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος με τρεις προπονήσεις έδειξε πόσο ποιοτικός είναι, ενώ έφερε και θετική αύρα στο «Σπύρος Λούης».

Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός ως το 32′

O Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά και απείλησε στο 5ο λεπτό με το γυριστό του Μπακασέτα, που κόντραρε στον Σάτκα και κατέληξε κόρνερ αντί για την εστία. Στο 21′ το συρτό σουτ του Τετέ κατέληξε στην αγκαλιά του Κοκτσούκ, ενώ δύο λεπτά ο Σφιντέρσκι πλάσαρε από πλάγια θέση στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στον Βαν Ντρόνγκελεν και πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Η πιο επικίνδυνη στιγμή των «πράσινων» χάθηκε στο 28′, όταν ο Τουμπά σούταρε ψηλά άουτ αφύλακτος από πλάγια θέση… Στο 32′ ο Μπακασέτας είδε μόνο τον Τσέριν στο πέναλτι και τον έδωσε τη μπάλα, αλλά ο Σλοβένος έχασε το κοντρόλ και τη δυνατότητα να βρεθεί μόνος απέναντι από τον Κοκτσούκ.

Η Σαμσουνσπόρ απείλησε στο 37′ για πρώτη φορά, όταν ο Ντιαμαντά πάσαρε στον Μάριους και αυτός από τη μικρή περιοχή σκόραρε, όμως ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος όταν κινήθηκε προς τη μπάλα. Οι Τούρκοι έγιναν απειλητικοί και στο 42′, με την εκτέλεση φάουλ του Γιαβρού να περνάει λίγο άουτ από την εστία του Ντραγκόβσκι.

«Πάγωσε» το ΟΑΚΑ, ανατροπή από την άμυνα

Η Σαμσουνσπόρ βγήκε από τα αποδυτήρια με διάθεση να πιέσει. Στο 50′ ο Εντσάμ κινήθηκε κάθετα προς την περιοχή του Ντραγκόβσκι και σούταρε συρτά, όμως ο Πολωνός αποσόβησε το γκολ. Αλλά στο κόρνερ που ακολούθησε, ο Κιλίντς βρήκε τον Τόμασον στο πρώτο δοκάρι και αυτός με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Το προβάδισμα των Τούρκων αφύπνισε τους «πράσινους», μαζί με την αύρα του Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός μπήκε στο ματς και έδωσε οντότητα στη δεξιά πλευρά, ενώ ο Βιτόρια χρησιμοποίησε επιθετικό δίδυμο τους Ιωαννίδη-Σβιντέρσκι. Στο 64′ ο Κυριακόπουλος σέντραρε και η κεφαλιά του Σβιντέρσκι χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Κοκτσούκ.

Σχεδόν στο ίδιο σημείο πήγε η μπάλα στο επόμενο λεπτό, στο δυνατό συρτό του Τουμπά. Αλλά από την εκτέλεση του Τετέ, η μπάλα έφτασε στον Κυριακόπουλου που με ευθυβολο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ο Καλάμπρια στο 73′ σούταρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στο κόρνερ που έφερε την ανατροπή.

Ο Τετέ εκτέλεσε από αριστερά, στο δεύτερο δοκάρι ο Πάλμερ-Μπράουν έπιασε την κεφαλιά, ο Κοκτσούκ μπερδεύτηκε από την κίνηση του Σφιντέρσκι και η μπάλα πήγε στα δίχτυα του! Το ΟΑΚΑ σηκώθηκε στο πόδι και έδωσε ενέργεια στους παίκτες του Ρουί Βιτόρια. Στο 88′ ο Κοκτσούκ μπλόκαρε το σουτ του Κυριακόπουλου, ενώ στο 91′ ο Καλάμπρια με ατομική προσπάθεια, σούταρε άουτ από το ημικύκλιο.

Ο MVP: Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν. Ο Αμερικανός όχι μόνο είχε καίρια κοψίματα, σταματώντας τους παίκτες της Τραμπζονσπόρ πριν βγουν τετ-α-τετ, αλλά πέτυχε και το νικητήριο γκολ για την πρώτη φετινή νίκη του Τριφυλλιού.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο φημισμένος Μάριους δεν ήταν αδιάφορος και έτρεξε πάρα πολύ, όμως δεν απείλησε καθόλου τον Ντραγκόβσκι και τον εξουδετέρωσαν οι Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Η ισοφάριση του Κυριακόπουλου, γιατί… ξόρκισε τα φαντάσματα και έδιωξε το άγχος και την πίεση για την επίτευξη ενός γκολ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Ο Νταβίντε Καλάμπρια. Δεν ήταν σκόρερ, δεν είχε ασίστ, όμως την αύρα και την προσωπικότητα του, άλλαξε την ενέργεια και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, φέρνοντας την ανατροπή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα είχε μία πολύ καλή διαιτησία, σφυρίζοντας λίγο και επιτρέποντας το δυναμικό παιχνίδι. Μόνη απόφαση που σηκώνει συζήτηση το χέρι του Γιουκσέλ στο 36′, που θα μπορούσε να είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Γκιγιέρμο Φερνάντες από την Ισπανία πέρασε ένα ήσυχο βράδυ και δεν χρειάστηκε να διορθώσει τον συνάδερφο του στο τερέν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας (59′ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας (59′ Ιωαννίδης), Τετέ, Πελίστρι (75′ Ζαρουρί), Σβιντέρσκι (86′ Μπρέγκου).

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ρέις): Κοκτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Βαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιουκτσέλ (68′ Εμρέ), Μακουμπού (78′ Αϊντογκντού), Εντσάμ, Ντιμαντά (77′ Γκονούλ), Κιλίντς (68′ Μούτζα), Μάριους