Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Με φόντο το πρώτο βήμα για τη League Phase του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Europa League 21 Αυγούστου 2025 | 09:24

Με φόντο το πρώτο βήμα για τη League Phase του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη των play-offs του Europa League θέλοντας να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Δράση στο Europa League για ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να ρίχνονται στην… αρένα των play-offs της διοργάνωσης, με στόχο την είσοδό τους στη League Phase της διοργάνωσης.

Πρώτοι θα ξεκινήσουν οι Πράσινοι που θα υποδεχθούν στο ΟΑΚΑ τη Σαμσουνσπόρ (21:00), με τον Ρουί Βιτόρια να έχει στη διάθεσή του το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Νταβίντε Καλάμπρια, αλλά και τους Τάσο Μπακασέτα, Φιλίπ Τζούριτσιτς που επιστρέφουν στην δράση.

«Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχουμε μελετήσει πολύ καλά τον αντίπαλο, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να περάσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ο Πορτογάλος τεχνικός, δείχνοντας πως οι παίκτες του είναι έτοιμοι για το παιχνίδι.

Δοκιμάζεται στην Κροατία ο ΠΑΟΚ

Λίγο αργότερα (21:45) παίρνει σειρά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ταξιδέψει στην Κροατία όπου θα τον φιλοξενήσει η Ριέκα, με τους Θεσσαλονικείς να ψάχνουν ένα καλό εκτός έδρας αποτέλεσμα για να μπορέσουν να τελειώσουν τη… δουλειά σε μία εβδομάδα στην Τούμπα.

Αρκετά τα προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μιλώντας πριν το ματς παραδέχθηκε πως η πίεση είναι πάντα υπαρκτή στον ΠΑΟΚ. Για τον Ρουμάντο τεχνικό, στον τραυματία Τάισον προστέθηκαν οι Πέλκας και Σορετίρε, ωστόσο στα καλά νέα είναι ότι ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στη διάθεσή του για την αναμέτρηση.

Business
Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Economy
89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε σε ματς στην Αργεντινή, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύνταξη
Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»
Europa League 20.08.25

Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Ριέκα - ΠΑΟΚ, αναφερόμενος στην πίεση που επικρατεί πάντα στον Δικέφαλο, τα παιχνίδια με τους Κροάτες, αλλά και για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Τι είπε από την πλευρά του ο Μεϊτέ.

Σύνταξη
Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα
Europa League 18.08.25

Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα

Το υπουργείο Εσωτερικών και η αστυνομία χαρακτηρίζουν υψηλού κινδύνου το παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) Ριέκα-ΠΑΟΚ για τα πλέι οφ του Europa League. Οι αρχές της Κροατίας έστειλαν επιστολή και στην UEFA

Σύνταξη
Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, αναφέρθηκε τόσο στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό όσο και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την τουρκική ομάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)
Europa League 16.08.25

Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε στην πολωνική ομοσπονδία για τις επεμβάσεις του στη διαδικασία των πέναλτι και έδωσε τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας.

Σύνταξη
Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)
Europa League 15.08.25

Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)

Το Football Meets Data έβγαλε με βάση το υπολογιστικό του μοντέλο τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Πού βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθούν…

Σύνταξη
Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»
Europa League 15.08.25

Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»

Ο βοηθός προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ Κερέμ Γιαβάς, στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αλλά και την απόφαση της αποβολής.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)
Europa League 15.08.25

Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Το 67% του «Ντράγκο» που άνοιξε τον δρόμο στους πράσινους…

Σύνταξη
Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)
Europa League 15.08.25

Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Άπαντες στον Παναθηναϊκό πανηγύρισαν την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία, με τον Ρουί Βιτόρια να γίνεται ένα με τους παίκτες και τους οπαδούς των «πρασίνων» μετά τη λήξη του αγώνα.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
Βραζιλία: Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές
Τον Ιούλιο 21.08.25

Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές στη Βραζιλία

«Η μείωση της επιφάνειας που κάηκε το 2025 μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην επιστροφή των βροχών», εξήγησε ο Φελίπε Μαρτενέξεν, του ινστιτούτου ερευνών για τον Αμαζόνιο (IPAM)

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου
Ελλάδα 21.08.25

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ως απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας
Συναγερμός 21.08.25

Πρόσω ολοταχώς σε νέες σφαγές, η απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας - Το Ισραήλ επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Μετά από 18 μήνες ο Νετανιάχου υπόσχεται ξανά να τελειώσει τον πόλεμο κλιμακώνοντάς τον - Σε εξέλιξη το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ
Επικίνδυνη κλιμάκωση 21.08.25

Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, μετά την διαταγή Τραμπ να αναπτυχθούν τις επόμενες ώρες πολεμικά πλοία κοντά στις ακτές της λατινοαμερικανικής χώρας

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Έλεγχοι ΑΑΔΕ 21.08.25

Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Οι επώνυμες καταγγελίες στο «Appodixi» της ΑΑΔΕ υπερτερούν των ανωνύμων, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης αν αποδειχθεί η παρανομία και επιβληθούν τα πρόστιμα

Σύνταξη
Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε σε ματς στην Αργεντινή, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύνταξη
Γάζα: Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν 17 Αμερικανοί γερουσιαστές
Επιστολή στον Ρούμπιο 21.08.25

Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Γάζα και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν Αμερικανοί γερουσιαστές

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι η λογοκρισία δημοσιογραφικών οργανισμών και η στοχοποίηση δημοσιογράφων πρέπει να σταματήσει», αναφέρουν στην επιστολή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του – Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα
Στη Θεσσαλονίκη 21.08.25

Δραματική διάσωση: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του - Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα

Τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από ρεύματα, ενώ στην προσπάθειά του να τα σώσει παρασύρθηκε και ο πατέρας τους - Το βίντεο της δραματικής διάσωσης με SUP στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας
Τοπίο στην ομίχλη 21.08.25

Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας

Τη στιγμή που οι συζητήσεις στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία συνεχίζονται, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης και να συμμετέχει στις σχετικές συνομιλίες

Σύνταξη
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του
Ελλάδα 21.08.25

Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη» λέει ο πατέρας για τον 15χρονο γιο του

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός, πάνω από δέκα τραυματίες
Συναγερμός 21.08.25 Upd: 10:45

Νέες ρωσικές επιθέσεις εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών - Ένας νεκρός, πάνω από δέκα τραυματίες

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
