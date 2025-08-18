ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ κόντρα στη Ριέκα

Ένα ευχάριστο νέο προέκυψε από την προπόνηση του ΠΑΟΚ το απόγευμα της Δευτέρας (18/8). Αυτό αφορούσε στον Κίριλ Ντεσπόντοφ που έβγαλε όλο το πρόγραμμα και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το πρώτο ματς με τη Ριέκα για τα πλέι οφ του Europa League.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Με την επιθετική τακτική ασχολήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου, το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Μεσημβρία.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής υπό τις συνεχείς οδηγίες του Ράζβαν Λουτσέσκου, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και τουρνουά, με υψηλή ένταση και πάθος. Το μοναδικό όνομα που υπάρχει στο ιατρικό δελτίο είναι πλέον αυτό του Τάισον , ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα».

Χωρίς τους οπαδούς του ο ΠΑΟΚ στην Κροατία – Γιατί απαγορεύτηκε η παρουσία τους

«Φρένο» στην παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) με τη Ριέκα έβαλαν οι αρχές της Κροατίας. Στην εισήγησή της προς το Υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας η τοπική αστυνομία επικαλείται δυο λόγους καθώς χαρακτηρίζει «υψηλού ρίσκου» το ματς με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για τα πλέι οφ του Europa League και παράλληλα κάνει αναφορά και σε «προηγούμενες εμπειρίες», υπονοώντας ότι υπάρχει φόβος επεισοδίων.

Σχετική επιστολή, μέσω της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Κροατίας εστάλη και στην UEFA, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί οριστικά η παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι με την Ριέκα, για τα πλέι οφ του Europa League. Πιο συγκεκριμένα απαγορεύεται τόσο η οργανωμένη όσο και η μεμονωμένη μετακίνηση. Όπως συμβαίνει σε αυτές της περιπτώσεις και η Ριέκα δεν θα πάρει εισιτήρια για τη ρεβάνς της άλλης Πέμπτης (28/8).

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να εξασφαλίσει εισιτήρια για λογαριασμό των φιλάθλων του, όμως ήταν πάνω από τις δυνάμεις του. Οι αρχές της Κροατίας και η Ριέκα δεν μπήκαν καν σε συζήτηση, ενημερώνοντας και την UEFA ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας. Ετσι, στο ματς της Τούμπας η θύρα 8 θα δοθεί στους φίλους του «δικεφάλου του βορρά».