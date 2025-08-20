sports betsson
20.08.2025 | 18:34
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 13:51
Πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο
Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»
Ποδόσφαιρο 20 Αυγούστου 2025 | 17:13

Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ, ο Ρουί Βιτόρια τόνισε ότι στόχος των «πράσινων είναι να βρίσκονται στη League Phase του Europa League - Τι είπε ο Τετέ.

Ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Σαμσουνσπόρ, το βράδι της Πέμπτης (21/8, 21:00) – για τα πλέι οφ του Europa League, με τον Ρουί Βιτόρια να μιλά στη συνέντευξη Τύπου και να τονίζει ότι ο στόχος που έχουν οι Πράσινοι είναι η συμμετοχή τους στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε πως οι Τούρκοι θα είναι γεμάτοι κίνητρο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός θα δει το παιχνίδι ως «τελικό».

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ρουί Βιτόρια:

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του παρουσία σε League Phase. Ο τρόπος που ήρθε η πρόκριση έδειξε να βγάζει ένα βάρος από τους παίκτες. Μπορεί αυτό να επηρεάσει θετικά την ομάδα και να δούμε και μεγαλύτερη παραγωγικότητα; Τι διαφορετικό περιμένουμε να δούμε από την Σαμσουνσπόρ σε σχέση με τους προηγούμενους αντιπάλους;

«Πράγματι, ο ένας στόχος που ήταν να περάσουμε σε League Phase επιτεύχθηκε. Αλλά πλέον αυτό που θέλουμε είναι να μπούμε στο Europa League. Θέλουμε και μας αρέσει αυτή η πίεση για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό, που σε αυτή την φάση είναι να βρεθούμε στην League Phase του Europa League. Οι μεγάλες ομάδες ζουν από αυτή την πίεση. Στις δύο πρώτες προκριματικές φάσεις μας έτυχαν μάλλον οι πιο δύσκολοι αντίπαλοι που γινόταν, τώρα έχουμε έναν ακόμα δύσκολο αντίπαλο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι που θα μας κάνει να χαλαρώσουμε, το ακριβώς αντίθετο! Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς κι έτσι θα αντιμετωπίσουμε και τον αυριανό αγώνα. Εμείς ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια καλή ομάδα. Περιμένουμε ένα παιχνίδι κάπως διαφορετικό. Μια ομάδα πολύ σκληροτράχηλη, με καλή φυσική κατάσταση. Έχει παίκτες στο κέντρο που μπορούν να τροφοδοτήσουν καλά τους επιθετικούς. Πρέπει να είμαστε καλοί και συγκεντρωμένοι, συμπαγείς και με μεγάλη συνοχή. Πρέπει να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και να κυριαρχήσουμε στον αγωνιστικό χώρο για να δημιουργήσουμε τις φάσεις που θέλουμε και να πετύχουμε γκολ. Ξέρουμε ότι θα είναι δύο σκληρά παιχνίδια. Αύριο είναι ο πρώτος τελικός και θα είμαστε προετοιμασμένοι για αυτόν».

Τέσσερα παιχνίδια, ένας αποκλεισμός, μια πρόκριση, δεν έχει πάρει ακόμα νίκη σε 90λεπτο ο Παναθηναϊκός. Τι διαφορετικό πρέπει να κάνει για να φτάσει στο γκολ και τη νίκη αύριο; Τι πρέπει να αλλάξει ώστε να έρθει μια πρώτη νίκη μέσα στο καλοκαίρι;

«Κατά πρώτον, νομίζω ότι η ομάδα έδειξε και στα 4 παιχνίδια ότι θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και να πετύχει γκολ. Αν δεν το έχουμε καταφέρει στον βαθμό που θέλουμε, είναι γιατί εμείς δεν ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί, αλλά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στους αντίπαλους τερματοφύλακες που ήταν πολύ καλοί όποτε χρειάστηκε. Αυτό το λέω για να δείξω ότι εμείς θέλουμε να έχουμε πάντα τον ίδιο ρόλο, τον πρωταγωνιστικό. Να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στην αντίπαλη εστία για να πετύχουμε τα γκολ που θέλουμε. Οπότε από την στιγμή που η διαδικασία φαίνεται ότι αποδίδει ως προς την δημιουργία των φάσεων, τα γκολ κάποια στιγμή θα έρθουν. Αν αυτό θα είναι πιο αργά ή πιο νωρίς κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Εμείς μπορούμε να δουλέψουμε σκληρά, να προσπαθούμε, να είμαστε κοντά στην αντίπαλη εστία. Το έχουμε αυτό σε ικανοποιητικό βαθμό, οπότε κάποια στιγμή θα πετύχουμε τα γκολ. Θεωρώ πως αυτό που με ευχαριστεί πάνω από όλα είναι πως και στα 4 παιχνίδια έχω δει τον χαρακτήρα της ομάδας. Και οι φίλαθλοί μας πιστεύω είναι περήφανοι. Μικρές λεπτομέρειες δεν μας έδωσαν την πρόκριση με την Ρέιντζερς. Με την Σαχτάρ ήμασταν άκρως ανταγωνιστικοί κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα και περάσαμε έστω και με αυτό τον τρόπο. Προτιμάμε προφανώς να περνάμε πιο εύκολα, αλλά δεν είναι πάντα εφικτό. Και στους 4 αγώνες η ομάδα ήταν πολύ σοβαρή, δυνατή και αμυντικά και επιθετικά. Αν συνεχίσουμε έτσι, μόνο καλά πράγματα θα υπάρξουν στο μέλλον».

Η Σαμσουνσπόρ έχει κάποια δυνατά και κάποια αδύναμα σημεία. Θέλετε να μας τα αναφέρετε;

«Κατά πρώτο λόγο θεωρώ πως είναι γεμάτη με κίνητρο. Οποιοσδήποτε προπονητής ή ποδοσφαιριστής έχει την δυνατότητα να αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες για να μπει στο Europa League, θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Υπάρχει σίγουρα μεγάλη αισιοδοξία και ανυπομονησία από την πλευρά της αντίπαλης ομάδας. Θα έλεγα ότι είναι μια ομάδα που έχει καλούς ποδοσφαιριστές και στις 4 γραμμές του γηπέδου. Αγωνίζεται με σχηματισμό παρόμοιο με τον δικό μας, ένα 4-3-3 αλλά με αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με εμάς. Έχουν δικό τους μοντέλο, άλλη φιλοσοφία. Παίκτες στην επιθετική γραμμή που μπορούν ανά πάσα στιγμή να είναι επικίνδυνοι και μέσους που μπορούν να τους τροφοδοτήσουν. Οπότε έχει ξεκινήσει πολύ καλά το Πρωτάθλημα, με 2 νίκες, κάτι που τους δίνει μεγαλύτερη αισιοδοξία και δείχνει ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εγώ αναμένω ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουν να μας εξουδετερώσουν, όπως κι εμείς. Η έδρα τους μπορεί να δημιουργήσει δυνατή ατμόσφαιρα. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοί μας αύριο θα δημιουργήσουν ακόμα καλύτερη ατμόσφαιρα, η οποία θα μας βοηθήσει γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε δύο δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε μια δυνατή και οργανωμένη ομάδα».

Ο πρώτος αγώνας θα είναι εδώ. Κόντρα στην Σαχτάρ δεν καταφέρατε να σκοράρετε. Το γεγονός ότι ο αυριανός αγώνας θα είναι στο ΟΑΚΑ είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για εσάς; Τι παιχνίδι περιμένετε αύριο;

«Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση, να λέμε ότι έχω πλεονέκτημα επειδή παίζω το πρώτο ματς στην έδρα μου. Ειδικά αφού δεν ισχύει ο κανόνας του εκτός έδρας γκολ. Μου αρέσει πολύ να κοιτάω τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Έχουμε 90 λεπτά στον αυριανό αγώνα, άλλα 90 στον δεύτερο. Αυτή την στιγμή είμαι επικεντρωμένος στο αυριανό ματς. Οι μεγάλες ομάδες μπορούν να αγωνιστούν σε οποιαδήποτε έδρα, κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο, είτε είναι πρώτος είτε δεύτερος αγώνας. Εγώ πιστεύω ότι και τα δύο παιχνίδια θα είναι δύσκολα και σκληρά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε αποτέλεσμα, αλλά ξέρουμε ότι η πρόκριση θα κριθεί στο δεύτερο. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα 90 λεπτά και θα δούμε τι θα γίνει στην ρεβάνς».

Μέσα σε μια μεταγραφική περίοδο που παίκτες έρχονται και φεύγουν, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει σε 4 παιχνίδια να είναι τακτικά προσηλωμένος και να πάρει μια πρόκριση. Είναι αυτό ένα εφόδιο για τα ματς με την Σαμσουνσπόρ ή χρειάζεται κάτι παραπάνω για την πρόκριση;

«Νομίζω ότι πάνω απ’ όλα, όταν μιλάμε για προκριματική φάση, το σημαντικό είναι να κοιτάξουμε τον δικό μας εαυτό, να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται και μετά να δούμε τον εκάστοτε αντίπαλο. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τον κάθε αντίπαλο αποφασίζουμε ποιο θα είναι το στρατηγικό πλάνο, ποιοι παίκτες μπορούν να το υπηρετήσουν καλύτερα, έχοντας ήδη αναλύσει τα θετικά στοιχεία του αντιπάλου και τα πιο ευάλωτα. Θεωρώ πως μέχρι τώρα οι παίκτες είναι εξαιρετικοί στο να μπορέσουν να βάλουν στον αγωνιστικό χώρο αυτά που τους έχουμε ζητήσει. Πολύ σημαντικό είναι ότι πιστεύουν πάρα πολύ στο πλάνο που υπάρχει και απόδειξη είναι ότι βλέπουμε αυτά που τους έχουμε πει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η λογική της δουλειάς μας και των προπονήσεων που κάνουμε είναι αυτά τα επίπεδα της απόδοσης να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα και να είναι όλοι ανά πάσα στιγμή προετοιμασμένοι να μπουν στην ομάδα και να ανταποκριθούν. Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι ακόμα δεν είμαστε στο 100% της απόδοσής μας, κάτι που θα ήταν αδύνατον. Ούτε το ρόστερ μας είναι ολοκληρωμένο, σίγουρα υπάρχουν προσθήκες που πρέπει να γίνουν, αλλά αυτό είναι κουβέντα άλλης στιγμής γιατί τώρα είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στον αυριανό αγώνα με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε διαθέσιμους. Υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, δεν είμαστε ακόμα στο σημείο που επιθυμώ, αλλά θεωρώ πως βήμα βήμα θα καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί».

Το γεγονός ότι η Σαμσουνσπόρ δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας;

«Θεωρώ πως μπορεί να μην έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά έχει μεγάλη φιλοδοξία και κίνητρο. Είναι μια ομάδα καλή, δεν μπορείς να βγεις 3ος στην Τουρκία χωρίς να είσαι καλός. Πέρσι η ομάδα έβαλε από κάτω την Μπεσίκτας, μια από τις 3 παραδοσιακές δυνάμεις του Πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα που δουλεύει αρκετό καιρό με τον ίδιο προπονητή και τον ίδιο κορμό. Έχει μεγάλη φιλοδοξία και αξία, αλλά για εμάς δεν σημαίνει κάτι αυτό. Κι εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη φιλοδοξία, νομίζω το έχουμε δείξει και στους 4 αγώνες. Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχουμε μελετήσει πολύ καλά τον αντίπαλο, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να περάσομε γιατί θέλουμε να βρεθούμε στην League Phase του Europa League».

Υπάρχει σίγουρα μια τροποποίηση όσον αφορά το ρόστερ. Έχουμε την προσθήκη του Καλάμπρια και την αποχώρηση του Μαξίμοβιτς. Ο Ιταλός θα είναι στην λίστα, υπολογίζεται; Με τον Ρενάτο Σάντσες υπάρχει κάποια επικοινωνία;

«Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι για εμάς τους προπονητές είναι πολύπλοκη αυτή η κατάσταση. Δεν προτιμάμε να έχουμε τέτοιες διαφοροποιήσεις. Μιλάω για την αποχώρηση του Μαξίμοβιτς, που είχε πολύ σημαντικό ρόλο στα πρώτα παιχνίδια και βοήθησε πολύ την ομάδα. Θέλω να του ευχηθώ όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία και υγεία. Εμένα δεν μου άρεσε όσον αφορά το τάιμινγκ, αλλά καταλαβαίνω ότι η μεταγραφική περίοδος συμπίπτει με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και πρέπει να το αποδεχτούμε. Είναι κάτι που μας αγγίζει, εγώ είμαι εδώ μόνο με αυτούς που έχω στην διάθεσή μου. Δεν θα μου φέρει κάτι το να κλαίω για αυτούς που δεν έχω. Όσον αφορά τον Καλάμπρια, είναι σε εμάς, έχει ξεκινήσει προπονήσεις. Βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο στην φυσική κατάσταση. Του έχει κοστίσει λίγο το γεγονός ότι βρισκόταν καιρό εκτός προπονήσεων με ομάδα. Θα το δουλέψουμε σιγά σιγά. Ακόμα δεν έχω πάρει τελική απόφαση για το αν θα είναι ή όχι. Έχει δείξει την αξία του, θα πρέπει να την δείξει και σε εμάς για να αγωνιστεί. Όλες οι προσδοκίες είναι υψηλές και θεωρώ πως είναι πολύ κοντά στο να μπορέσει να βοηθήσει πολύ την ομάδα, ίσως και στους δύο επόμενους αγώνες. Όσον αφορά το τελικό ρόστερ της ομάδας, θέλω να έχω δύο ισάξιους παίκτες σε κάθε θέση για να υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός. Το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί, θα χρειαστούμε σίγουρα προσθήκες που θα ανεβάσουν τον ανταγωνισμό και θα φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχουμε μπροστά μας μια σεζόν με συνεχόμενα παιχνίδια, οπότε και θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές αλλά και χρειαζόμαστε κάποιες προσθήκες».

Τετέ: «Είμαστε καλά οργανωμένοι για  το παιχνίδι»

Ο Τετέ εκπροσώπησε τους παίκτες και βρέθηκε δίπλα στον Ρουί Βιτόρια, στη συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι απέναντι στη Σαμσουνσπόρ (21/8, 21:00), για πλέι οφ του Europa League και στάθηκε στην ετοιμότητα της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη μεγάλη πρόκριση απέναντι στη Σαχτάρ και το αυριανό παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πρόκριση. Βέβαια αυτή πέρασε, οπότε κοιτάμε τον αυριανό αγώνα. Έχουμε προετοιμαστεί για τον συγκεκριμένο αντίπαλο, κάναμε μια καλή εβδομάδα και προσβλέπω σε ένα ωραίο παιχνίδι αύριο».

Για την αναποτελεσματικότητα στα τελειώματα, όπου έχουν σκοράρει μόλις ένα γκολ σε τέσσερα παιχνίδια: 

«Ξέρουμε πράγματι ότι δεν έχουμε σημειώσει πολλά γκολ. Αν και ο στόχος μας είναι αυτός, να είμαστε επιθετικοί, να σκοράρουμε. Δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Είμαστε καλά οργανωμένοι, μια συμπαγής ομάδα, με πίστη και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε έναν καλό αγώνα».

Για το πέρασμά του από την Τουρκία και την καλύτερη παρουσία του στον Παναθηναϊκό συγκριτικά με τη Γαλατάσαραϊ:

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν είσαι σε μια νέα ομάδα τα πράγματα αλλάζουν, έχεις άλλη πίστη, άλλες προσλαμβάνουσες, άλλον προπονητή, άλλους συμπαίκτες, άλλη ατμόσφαιρα. Είμαι χαρούμενος εδώ. Πέρασα πολύ όμορφα και στην Τουρκία, αλλά τώρα κοιτάω να κάνω το παν για να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό».

